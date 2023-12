Este domingo de Nochevieja, con la despedida del 2023, se dará por finalizado también el proyecto EDUSI 'Perchel-Lagunillas', la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado cofinanciado con fondos europeos, en concreto, con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y la aportación municipal.

Un programa que arrancó en 2017 después de que la ciudad obtuviese una subvención europea de 15 millones de euros, a lo que hay que sumar la aportación del Ayuntamiento de Málaga de 3,75 millones de euros, para el desarrollo de actuaciones tanto urbanísticas, de rehabilitación o movilidad sostenible, como de integración social y que culmina, seis años después, este domingo al ser la fecha límite para la ejecución de los proyectos.

En cuanto a Urbanismo, los Edusi han confinanciado obras de gran calado como la semipeatonalización del eje Carretería-Álamos, la rehabilitación del entorno de Santo Domingo -incluida la polémica pérgola que finalmente se acabó reubicando-, las mejoras en el Mercado de Salamanca o la corrección del nivel de ruido en el túnel de la Alcazaba, que seguirá en obras en enero, entre otras actuaciones.

Al respecto de esta última intervención en el túnel de la Alcazaba, y si la ampliación de las obras podría afectar a los fondos EDUSI -2.656.383 euros provienen de financiación municipal y 205.350 euros de estos fondos-, como ocurrió en las obras de la plaza de San Pedro Alcántara-Urbanismo asumió el coste completo y la inversión europea se destinó a otro proyecto para no perder el dinero al no poder cumplir con los plazos de ejecución- el concejal de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos Conde, no ha aclarado si se trata de la misma situación porque "a veces tenemos una ejecución [de la obra] que es suficiente para lo que había asignado al proyecto de inversión".

Esto es, que aunque la obra no esté terminada, si ha llegado a un grado concreto de ejecución, no afecta a la subvención, aunque Conde no ha confirmado si es este el caso en la intervención del túnel de la Alcazaba.

Grado de ejecución

En cuanto al nivel de ejecución de los EDUSI, según ha explicado el concejal, el Ayuntamiento de Málaga tendrá hasta el próximo marzo para justificar ante la Unión Europea por lo que no ha detallado cuál ha sido el grado de ejecución de esos 15 millones de euros, a la espera de que las áreas implicadas cierren sus balances, aunque sí ha adelantado que el nivel es "satisfactorio".

"Estamos ahora mismo en el período de justificación para saber que todo ha llegado en tiempo y forma, se ha certificado, se ha llevado a Europa, Europa le ha dado el visto bueno. Es como nuestra justificación a nivel europeo", ha señalado el concejal de Economía, Carlos Conde. Por lo que estamos observando, nuestro grado de actuación es satisfactorio y aunque esto no deba de ser nuestro objetivo en ningún caso, si nos comparamos con otros ayuntamientos que están en Edusi, podemos observar que el grado satisfactorio se convierte en excelente, porque han tenido muchas más dificultades en este tránsito. Tampoco podemos olvidar que el Covid ha estado de por medio, que ha habido cambios de Gobierno en algunos ayuntamientos... aquí existe una estabilidad afortunada y una capacidad de acción reacción".

Derechos sociales

El Área de Derechos Sociales ha sido la primera en hacer balance, que ha presentado esta mañana el concejal responsable, Francisco Cantos. En este sentido, el Ayuntamiento de Málaga ha llevado a cabo en el Distrito Centro una batería de proyectos de dinamización integral dirigidos a sectores vulnerables de población, al fomento del empleo y al desarrollo integral físico, económico y social de los barrios con un presupuesto de 788.097,48 euros, de los que el 80% (630.477.98 euros) han sido cofinanciados con los EDUSI.

Durante este periodo en barrios que bordean el Centro Histórico como Cruz Verde, Lagunillas, Capuchinos Sur, Molinillo, La Goleta, San Rafael, Trinidad Sur y Perchel Norte. En la última anualidad, el número de beneficiarios directos e indirectos ha sido de 17.288 personas, de los que 882 han sido menores o adolescentes y el resto adultos y personas mayores (8.105 de forma directa) en los diferentes programas.