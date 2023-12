La Consejería de Sostenibilidad Medioambiental exige a los promotores del centro comercial en la antigua Salyt un estudio de calidad del suelo para determinar si existe contaminación en estos terrenos.

Es la principal conclusión de la evaluación ambiental para el Plan de Reforma Interior de Salyt, al que ha tenido acceso este periódico, que aunque determina que el proyecto no tendrá "efectos significativos sobre el medio ambiente" sí exige estudiar la posible afección del suelo.

Este documento aporta un informe del Departamento de Residuos y Calidad del Suelo en el que se advierte de la existencia de depósitos de combustible antiguos, anteriores a la entrada en vigor de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, por lo que entiende que existen "indicios racionales para suponer la posible existencia de contaminación en el suelo" que deben examinarse.

"Dada la antigüedad de los mismos es muy probable que contaran con pared simple y no tuvieran sistemas de detección de fugas, sin ni siquiera saberse si se encontraban en el interior de cubeto o no; por lo que no es descartable la existencia de una pasada afección al terreno", se detalla en la evaluación.

Por tanto, la consejería exige estudiar la zona de almacenamiento de fueloil, tomar muestras del suelo, una vez se retiren los depósitos, tanto en la base como en las paredes laterales del hueco de excavación, "para certificar que no queda ninguna contaminación remanente en el suelo".

Con este estudio, los promotores deberán solicitar una autorización ambiental ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad Medioambiental, entre otros requerimientos en materia de aguas y contaminación lumínica, acústica y atmosférica.

Proyecto

Estos terrenos abandonarán su pasado industrial tras el cierre de la fábrica de ladrillos Salyt para estrenarse en el uso comercial, de equipamiento y zonas verdes con una superficie de 50.391 metros cuadrados y una edificabilidad de 21.730 metros cuadrados, tal y como refleja el avance del PERI Tejar de Salyt, para el que se firmó un convenio a tres bandas entre Edifissa Parque Comercial, el Ayuntamiento de Málaga y la Sociedad de Ladrillos y Tejas (Salyt), mediante el que se ejecutará un modificación de elementos del Plan General.

Así, estos terrenos quedarán divididos en cuatro parcelas edificables, una de 21.772 metros cuadrados y otra de 11.240 metros cuadrados para uso comercial y restauración, destinadas a la creación de una gran superficie comercial de negocios minoristas.

Las otras dos quedarán en manos del consistorio, una parcela de 3.383 metros cuadrados y la más pequeña, de 814 metros cuadrados, destinadas a equipamiento público. El ayuntamiento baraja la posibilidad de ubicar un edificio de uso ciudadano "multifuncional" o incluso una sala de estudio. Asimismo, se crearán nuevas zonas verdes y 900 plazas de aparcamiento, de las que el 40% pertenecerán a la zona privada comercial.