El Cazador es un concurso que La 1 emite todas las tardes. Presentado por Rodrigo Vázquez, en cada programa participan cuatro concursantes que no se conocen previamente y que tienen que jugar en equipo. Deben responder a una serie de preguntas y acumular un bote, evitando que el 'cazador', uno de los cinco mejores concursantes televisivos de España, les atrape. Una dinámica entretenida que lleva reuniendo ante la pantalla a la audiencia desde su estreno el 10 de febrero de 2020. Este viernes, RTVE emitió su programa número 848. En él, uno de los cuatro concursantes era un malagueño: José Manuel Leiva. El programa se grabó el pasado 29 de noviembre. Es ahora cuando ha denunciado a través de sus redes sociales el fallo del programa, al darle por incorrecta una respuesta que él defiende como correcta y que le privó de llevarse un bote de 23.000 euros, a repartir entre los tres concursantes que quedaban en liza.

No sólo se ha limitado a contar su experiencia televisiva en las redes, sino que ha presentado varios recursos ante la Oficina de la Defensora de la Audiencia de RTVE, también ante el Defensor del Pueblo Español y ante el Defensor del Pueblo Andaluz. Asegura que no es por el dinero, aunque fuera una cantidad importante, sino porque se siente agraviado y discriminado y porque critica la falta de sensibilidad del programa y de la productora, Mediacrest, para con el modo de hablar en Andalucía.

Hoy se ha emitido en TVE1 mi participación en el concurso @ElCazadorTVE. En cumplimiento de contrato no puedo desvelar ninguna cuestión interna del programa, y lógicamente así lo haré. No obstante, sí voy a contar mi correspondencia personal y lo que dice @RAEinforma Dentro 🧵 pic.twitter.com/fFD4LXBrai — Jose Manuel Leiva (@joseleiva37) 29 de diciembre de 2023

Tras superar las primeras fases del concurso llegó el turno de lo que denominan 'caza final', en este caso, ante Orestes Barbero, que se dio a conocer por su exitosa participación en Pasapalabra. "En cumplimiento de contrato no puedo desvelar ninguna cuestión interna del programa", advierte Leiva, que, sin embargo, sí narra qué ocurrió, a su juicio de manera equivocada por parte del concurso, con una de las preguntas.

En concreto, la cuestión remitía al "Plural en castellano de Papá Noel". Como portavoz de los otros dos concursantes que aún no habían sido eliminados, Leiva respondió "Los Papá Noel". El presentador lo dio por incorrecto y aclaró que los plurales correctos son "Papás Noel" o "papanoeles".

"Ese error nos hizo perder, pues fuimos cazados a dos segundos del final. Si se hubiera dado por correcto el plural "Los Papá Noel", sí habríamos ganado ya que en dos segundos es materialmente imposible leer y acertar una pregunta más por parte del cazador", señala Leiva.

Impugnación a la pregunta

Disconforme con este resultado, una vez terminado el programa presentó en el plazo que establece la productora un escrito de impugnación a esa pregunta, "como así determina el contrato firmado", aclara. Leiva explica que la asesoría jurídica de la productora basa su contestación a la reclamación en un artículo de Fundéu (Español Urgente), que asegura: "En relación con las fiestas navideñas, se recomienda escribir Niños Jesús y Papás Noel como plurales de Niño Jesús y Papá Noel".

Sin embargo, tras hacer una consulta a la Real Academia Española de la Lengua, aclara lo siguiente: "Si se tratase un uso ocasional del nombre propio en plural, se mantendría la mayúscula y cabría pluralizar el primer elemento o mantenerlo invariable: Hay tantos Papás Noel / Papá Noel como niños que sueñan con él".

Es decir, que a pesar de que su uso sea "más infrecuente y, por ello, menos recomendable", no sería incorrecto en ningún caso. Leiva explica que la RAE diferencia entre correcto (más o menos recomendables) e incorrecto. En este caso, "Los Papá Noel" sería un plural correcto y menos recomendable. Y añade que el uso de la expresión "Los Papá Noel" es habitual en parte de Andalucía, Canarias e Hispanoamérica. "Así lo argumenté en una ampliación del recurso al programa, al igual que es sensible a la realidad de la variedad idiomática de España (al ser un programa a nivel nacional). Me parece genial que saluden a concursantes gallegos, catalanes, vascos o valencianos en sus lenguas autóctonas, pero, por el contrario, no reconoce variedades andaluzas como ésta, pese a ser aprobada como ha demostrado la RAE", lamenta José Manuel Leiva.

Agravio a Andalucía

"Ante la cerrazón de la Asesoría Jurídica de Mediacrest, quizá esperando mi aburrimiento o judicializar y eternizar la cuestión, en base a mi libertad de expresión y en cumplimiento escrupuloso del contrato, lamento esta pésima política financiada con el dinero público de RTVE", critica el concursante, que se queja de que incluso se han negado a aclarar la cuestión "con una simple llamada telefónica reconociendo el error".

Por ello ha denunciado este "agravio hacia el habla andaluza" ante estos estamentos, que ya han recibido sus reclamaciones y han informado de que las han registrado e iniciado expediente.

Una cuestión ambigua

"Como la pregunta no matizaba plural recomendable o no, estamos ante una cuestión ambigua fruto de una lectura rápida del titular de Fundeu ya que en el desarrollo de ese artículo se reconocen expresiones como Los Niño Jesús, similar a Los Papá Noel en su estructura", añaede.

Con todo, Leiva quiere reconocer la profesionalidad y magnífico trato recibido por todos los profesionales.