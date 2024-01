El Euríbor ha cerrado 2023 con su primera bajada mensual significativa desde que hace ya casi dos años comenzara su escalada por las subidas de tipos de interés aplicadas por el Banco Central Europeo (BCE) para controlar la inflación. El indicador al que se referencian la mayoría de hipotecas variables para vivienda en España ha concluido diciembre con una media del 3,679% y un descenso de 0,334 puntos respecto a noviembre. No es la primera caída mensual en este tiempo (este año pasado ha habido ya ligeros retrocesos en meses puntuales), pero sí es la más destacada por su intensidad: no bajaba tanto en un solo mes desde febrero de 2009. Y aunque tampoco abaratará las hipotecas que se revisen este mes de forma anual (porque el Euríbor está más alto que hace un año) sí parece augurar un 2024 donde el indicador, tras tocar aparentemente techo, puede ofrecer ya a lo largo del ejercicio algún alivio en las cuotas que pagan las familias.

El tremendo aumento del Euríbor en estos dos últimos años ha supuesto un enorme quebranto para el bolsillo de aquellas familias que adquirieron en su día su vivienda con una hipoteca variable. Los propietarios a quienes les toque la revisión anual con el Euríbor de este pasado mes con un préstamo medio de 150.000 euros y un diferencial de Euríbor más un punto, verán encarecida la cuota en 54 euros al mes (pasando de 793,2 a 847,2 euros), lo que equivale a más de 650 euros a lo largo del año, según los cálculos realizados por este periódico con el simulador del Banco de España.

El problema es que estos hipotecados ya sufrieron el año pasado una brutal subida de sus cuotas que estuvo en el orden de los 250 euros al mes (3.000 euros al año), cuando las subidas de tipos de interés aplicadas por el BCE desde la primavera de 2022 desataron la escalada del Euríbor. De esta forma, y sumando las subidas acumuladas de estos dos años desde que el BCE decidió abandonar su política de tipos ultrabajos (han estado nueve años en tasas cercanas a cero e incluso en negativo), la cuenta es clara: la hipoteca media ha subido en más 300 euros al mes en relación con lo que se abonaba en 2021.

El Euríbor a 12 meses es el principal indicador al que se referencian las hipotecas a tipo variable en España. Hay que precisar, no obstante, que en aquellas hipotecas a tipo variable firmadas hace unos años (por ejemplo, antes de 2010) ya se ha amortizado gran parte del capital pendiente, por lo que los aumentos en este caso serán inferiores de media. El sistema francés de amortización (el más usado para las hipotecas en España) incluye que la mayor parte de los intereses se paguen en los primeros años de vida del préstamo. En general, cuanto menos tiempo haya pasado desde la firma del préstamo, más se encarecerán las mensualidades tras la revisión.

Así, las dificultades serán mayores para quienes han contratado a tipo variable en los últimos ejercicios, con el Euríbor en negativo, y a los que todavía les queda por pagar la mayor parte del préstamo. Por otro lado, como es natural, los incrementos serán más intensos para aquellas hipotecas con importes más altos. Por ejemplo, tomando como referencia las condiciones antes mencionadas, la cuota para una hipoteca de 200.000 euros subiría ahora de 1.057 a 1.129 euros (72 euros más al mes) y acumula ya en dos años un aumento de más 400 euros mensuales para estos hogares hipotecados.

Mucho más complicado lo tienen quienes tengan un préstamo de 300.000 euros, cuya cuota de amortización aumentaría tras esta revisión de los 1.586 euros al mes a 1.694, con una subida de unos 108 euros mensuales. La subida de la cuota en estos últimos años se situaría ya así en más de 600 euros al mes.

Tendencia en 2024

¿Se mantendrá esta tendencia a la baja del Euríbor durante los próximos meses? "Debemos ser cautos y no venirnos arriba muy rápido porque lo más probable es que el Euríbor se mantenga en un entorno del 3% bastantes meses antes de continuar su caída", advierte Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario de iAhorro. No obstante, sí que admite que el dato con el que ha cerrado el año el euríbor ha sido sorprendente

"Nos esperábamos caída, pero no tanta, sino alguna bajada que fuera poco a poco situando al Euríbor en este entorno del 3,5-3,7%". Eso sí, añade que "este ritmo a la baja no puede mantenerse en el tiempo y no podemos descartar todavía que pueda haber alguna otra subida, aunque sea mínima, para ir ajustando los niveles de este indicador en un entorno del 3%".

Un Euríbor a la baja beneficia sobre todo a aquellas personas que cuentan con una hipoteca variable. Por ahora los que van a notar una bajada en su cuota son aquellos con una revisión semestral en su préstamo a tipo variable. De hecho, una persona con una hipoteca de 150.000 euros con un TIN del euríbor +0,99% verá que su cuota se reduce hasta los 761,53 euros, lo que supone una reducción de casi 30 euros cada mes.

Los usuarios que tiene una hipoteca variable con revisión anual, en cambio, aún no van a notar esa bajada del Euríbor en sus cuotas. ¿Cuándo podrían hacerlo? "Quien revise su hipoteca a partir de marzo/abril ya podría empezar a notar pequeñas, muy pequeñas, reducciones en sus cuotas mensuales", afirma el portavoz de iAhorro.

Previsiones institucionales

El Banco Central Europeo (BCE), presidido por Christine Lagarde, decidió el pasado mes de octubre mantener sin variación los tipos de interés oficiales tras diez subidas de tipos consecutivas que dejaron el precio del dinero en el 4,5%.

A esa decisión tomada en octubre de mantener los tipos de interés octubre se sumaría la de la última reunión del BCE celebrada el pasado 14 de diciembre.

Según las últimas proyecciones de los expertos del eurosistema para la zona del euro, se espera que la inflación descienda gradualmente durante el próximo año y que se acerque al objetivo del Consejo de Gobierno del 2% en 2025.

El Euríbor comenzó 2023 en el 3,337% y el pasado noviembre concluyó con su segunda caída mensual del año y cerró en el 4,022% tras la primera que fue en agosto, cuando cerró en 4,073%.

Las continuas subidas de los tipos de interés en la Eurozona por parte del BCE llevó al Euríbor a niveles del 4,16% el pasado octubre, el máximo alcanzado en este año.

Las subidas del Euríbor comenzaron en abril de 2022 a raíz del cambio de política monetaria llevado a cabo por los bancos centrales y tras más de seis años con el Euríbor en valores negativos, en concreto desde enero de 2016, cuando terminó el mes con un 0,042%.

El Euríbor seguirá en 2024 por debajo del 4%

Los expertos sitúan al Euríbor el próximo año por niveles debajo del 4% ante la expectativa descontada por el mercado de que no habrá más subidas de tipos por parte del BCE y que el ciclo alcista de los tipos se ha terminado.

Según las estimaciones de los expertos del departamento de Análisis de Bankinter, el Euríbor se moderará en los próximos años. En concreto, y según sus estimaciones, el euríbor a 12 meses podría aflojar hasta el 3,25 % en 2024 y 2,75 % en 2025.

Tanto la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) como CaixaBank Research sitúan el nivel medio del Euríbor en 2024 más elevado que Bankinter. Funcas lo sitúa en el 4,2%, según sus previsiones de octubre, mientras que las expectativas de CaixaBank Research para el indicador hipotecario están en el 3,6 % de media para el próximo año, aunque puntualizan que a cierre de año el recorte podría alcanzar niveles más cercanos al 3,06%.

Por su parte, Asufin cree que el euríbor podría cerrar 2024 en el 2,60%, y prevé que se situará los próximos meses de marzo, junio y septiembre en el 3,30%, 3% y 2,80%, respectivamente.

En este sentido, el comparador de internet, seguros y finanzas Kelisto ha señalado que cada vez se verán subidas menos pronunciadas en las hipotecas variables, que podrían dar paso a bajadas para los meses de marzo-abril, con un Euríbor que podría consolidarse en niveles de entre el 3 % y el 3,5 % a lo largo del segundo trimestre de 2024.