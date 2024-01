Los Reyes Magos han llegado a la ciudad, sin dejar indiferente a los miles de padres, madres y niños que esperaban ansiosos que comenzase la Cabalgata de Málaga.

Un desfile que este año cumple 101 años de vida y que se celebra por segundo año sin restricciones sanitarias.

Así, el itinerario de la cabalgata comenzó en el Ayuntamiento de Málaga para continuar por las calles de la Alameda Principal y culminar de nuevo en el Consistorio de la capital.

La cabalgata fue puntual y dio inicio a las 18:00 horas, pero previamente se realizó la recepción en el Ayuntamiento. Pero antes, los Reyes salieron desde la Alcazaba, donde pasaron la noche.

El pistoletazo de salida de esta mágica tarde lo ha dado Ignacio Alonso García, alumno del colegio Nuestra Señora de la Victoria de los Hermanos Maristas. Él ha sido este año el encargado de leer la tradicional carta a los Reyes Magos en representación de todos los niños de Málaga.

Tras su discurso, daba comienzo de manera oficial la Cabalgata de los Reyes Magos. En las calles del Centro se respiran nervios y alegría.

Y al ritmo de la banda municipal, la majestuosa comitiva de los Reyes Magos inició su itinerario, para repartir miles de kilos de caramelos por las calles de la capital.

13 carrozas, y una veintena de espectáculos musicales han sido el acompañamiento componen la comitiva de este año. Unas carrozas repartieron 17.500 kilos de caramelos (12.500 kilos de caramelos y 5.000 kilos de gominolas).

Una comitiva donde no han faltado los personajes de acción como Los Increíbles, Tadeo Jones e incluso el oso polar de Cádiz. Una tarde llena de ilusión, sonrisas y algún que otro caramelo en la cabeza, pero que da comienzo a la cuenta atrás para la noche más mágica del año.

Las personas que han encarnado a los tres Reyes Magos durante la cabalgata de 2024 en Málaga son el periodista malagueño Jorge Luque, que acompaña a Ana Rosa Quintana en el programa ‘TardeAr’ de Telecinco, que encarna al rey Melchor representando a los medios de comunicación; Rafael López Taza, hermano mayor de la Hermandad de la Sagrada Cena, que es el rey Gaspar, propuesto por la Agrupación de Cofradías; y Avelino Barrionuevo, concejal del equipo de Gobierno del Grupo Municipal Popular, en el papel del rey Baltasar, en representación de la Corporación. Los trajes han sido confeccionados por el diseñador malagueño Jesús Segado.

En el recorrido de vuelta al pasar Molina Lario, Sus Majestades los Reyes y su cortejo bajaron de sus carrozas y se dirigiron a pie hacia la Catedral. En la escalinata principal Melchor, Gaspar y Baltasar realizaron la ofrenda ante un Nacimiento viviente representado por Eventos con Historia mientras suenan las voces de la Escolanía del Orfeón Universitario de Málaga.

Sus majestades fueron acompañados por sus pajes y guardia. En la escalinata del Ayuntamiento fueron recibidos por el alcalde, Francisco de la Torre; la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras; y otros ediles de la Corporación a los sones de la Banda Municipal de Málaga. Terminado el saludo, los Reyes subieron al balcón del Ayuntamiento, donde el alcalde infantil de 2023, Ignacio Alonso García, de 12 años y que estudia en el colegio Nuestra Señora de la Victoria de los Hermanos Maristas, en representación de todos los niños y niñas de Málaga leyó a SS.MM. su carta de Reyes.

