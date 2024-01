Málaga recupera los rodajes tras el parón que impuso la pandemia

Málaga ha recuperado definitivamente, durante el año que acaba de terminar, el ritmo de rodajes que mantenía hasta la irrupción de la pandemia. Así lo confirman los registros de Málaga Film Office y de las oficinas que también se encargan de cooperar con las productoras en el ámbito andaluz o local, porque comarcas como La Axarquía también han puesto en marcha estos últimos ejercicios sus propios organismos promocionales.

Si la oficina de Málaga capital, adscrita a Málaga Procultura (departamento dependiente del Área de Cultural del Ayuntamiento), ya cerró 2022 con un incremento de la inversión del 347% respecto a 2021, todo apunta a que el balance de este pasado 2023 volverá a romper barreras. La ventanilla única que coordina gratuitamente y desde hace dos décadas todas las necesidades de las productoras audiovisuales atendió durante el pasado ejercicio casi 600 proyectos, de los que casi la mitad se pudieron realizar.

Los grandes municipios están muy concienciados del poder del sector audiovisual en el segmento turístico. Porque según el principal organismo internacional, la OMT, de 80 a 100 millones de visitantes de todo el planeta eligen dónde viajar en función de las producciones que ven en las distintas plataformas.

Sólo en la capital se calcula que la inversión directa de las producciones rondó en 2022 la cifra de 14 millones de euros, con un beneficio indirecto no especificado en «gasto turístico», que va desde las reservas de hoteles al consumo en restaurantes o en transporte. Las agencias eligen Málaga para producciones cinematográficas, series, anuncios publicitarios, fotos fijas, videoclips o inserciones corporativas. No faltan los cortometrajes ni las series de televisión.

Por países y si nos fijamos en la capital, la mayoría de las productoras son nacionales, aunque los proyectos puedan terminar en el ámbito internacional mediante acuerdos internacionales. En el último ejercicio documentado se contabilizaron más de 20 producciones británicas y media docena de proyectos de origen alemán.

Toda una ciudad movilizada durante la primavera por uno de los rodajes

El Ayuntamiento de Málaga pone como ejemplo de lo que supone una importante producción audiovisual los cambios de tráfico que se sucedieron entre el domingo 21 y el miércoles 24 de mayo. Fue como consecuencia de uno de los cientos de proyectos que eligieron en 2023 la capital como escenario.

Sólo durante el domingo la movilidad afectada se centró en la zona del Perchel, entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde. Hubo que cortar el tráfico estará en la calle Salitre, en el tramo entre avenida José María Garnica y Pasillo del Matadero. Solo se permitía el paso de autobuses de la EMT, taxis y vehículos de emergencia.

Además, hubo cortes de tráfico intermitentes en Jacinto Verdaguer, en el tramo comprendido entre calle San Andrés y calle Cuarteles; en la Plaza de Toros Vieja; y en Pasillo del Matadero. El domingo por la tarde, hasta las nueve de la noche, quedó afectado el carril de circulación de sentido Este de Martínez Maldonado, entre Santa Elena y Alonso de Palencia.

Al día siguiente se rodó en la avenida Sor Teresa Prat. Y ya el martes hubo cortes en calle Lagunillas, entre Cobertizo del Conde y Plaza Victoria. O a lo largo del miércoles se realizaron cortes de tráfico en calle Werther, Paseo Mari Ángeles Arroyo Castro, calle Esla, calle Eume, calle Concejal Pedro Ruiz García, calle Antonio María Isola o en calle Doctor Muguerza Bernal.

Otros municipios

En la Costa del Sol, junto a Málaga, Marbella y Nerja son otros dos municipios que acapararon en los últimos 12 meses un mayor cupo de rodajes. Muchas productoras europeas apuntan a que las condiciones meteorológicas de este último otoño, más seco y cálido de lo normal, han propiciado que haya un repunte en la elección de escenarios malagueños.

Precisamente fue en noviembre pasado cuando comenzó en pleno casco urbano nerjeño el rodaje de la nueva película de la directora y productora norteamericana Tosca Musk, hermana del multimillonario Elon Musk. La cita se llamará Wallbanger y está basada en la novela homónima de la escritora Alice Clayton. En España, dicho volumen fue traducido como El seductor.

La cineasta visitó el pasado verano el término nerjeño y quedó «enamorada del municipio». Así quiso rodar en algunos de sus rincones más espectaculares, como el Balcón de Europa, la bajada a la playa de El Salón o a la playa de Calahonda, distintas escenas de su próximo largometraje. La acción se desarrolla en San Francisco y Atlanta, pero la pareja protagonista realiza una escapada romántica a Nerja.

Tosca Musk agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Nerja, en un encuentro personal con el alcalde, José Alberto Armijo, al que también asistió el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y expresó que Nerja «es la mejor localización de Europa» para rodar. La nueva película, que ya se promociona en redes sociales, se estrenará en este 2024 y tendrá una difusión mundial a través de la plataforma global de streaming Passionflix, especializada en producciones románticas, y de la que Tosca Musk es productora ejecutiva.

La promotora Madiapro movilizó hasta Nerja a cerca de 70 profesionales de la industria del cine. «Como viene siendo habitual, el Consistorio nerjeño ha dado todo tipo de facilidades, poniendo además a disposición de la productora instalaciones municipales sin coste alguno», relató el Consistorio en un comunicado. Y agregó que los responsables de esta producción tramitaron la solicitudes para rodar mediante la Axarquía Film Comission, que depende directamente de la Mancomunidad de la Costa del Sol Axarquía.

Durante 2023 también impulsó la Andalucía Film Comission, en colaboración con Turismo Andaluz, un Famtrip en el que especialistas en localización de rodajes procedentes de Reino Unido recorrdían, entre «otros rincones» de Andalucía, el término nerjeño y la vecina localidad de Frigiliana.

El encuentro celebrado en octubre pasado concentró en la comarca oriental a un grupo de profesionales que forman parte de productoras de la talla de Netflix, FifthSeason, FocusFeatures, Limelight CTL LTD o Third and 10 Films, como indicaron dos de los máximos responsables en materia turística de la Mancomunidad de la Costa del Sol Axarquía y de la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía, Jesús Atencia y Álvaro Hurtado.

Este último incidió en el «gran atractivo» que suponen los rodajes para muchos visitantes que buscan en sus vacaciones lugares que han visto en el cine o la televisión. «Y es que además, la Axarquía Costa del Sol se presta a ello por la variedad de paisajes que encierra y el atractivo que tienen cada uno de sus pueblos», alegó el propio Hurtado sobre la recuperación de los rodajes. Y todo apunta a que, en función de las reservas ya gestionadas, el año 2024 va a marcar un máximo histórico en el número de producciones.