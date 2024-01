La Junta de Andalucía invertirá 21,5 millones de euros en la urbanización del sector de Lagar de Oliveros, ubicado en una de las zonas de expansión de la capital, al oeste del Puerto de la Torre, donde se prevé la creación de un nuevo barrio, con un importante volumen de VPO.

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy esta inversión, que desbloqueará la puesta a punto del suelo para la construcción de 2.806 viviendas en los suelos en propiedad de AVRA, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Del montante total de viviendas, 1.633 estarán en régimen de protección.

"Esta inversión se enmarca en una estrategia más amplia para poner a disposición suelo público para fomentar la construcción de vivienda a precio asequible. Desde que AVRA empezó esta estrategia se ha puesto suelo para la construcción de cerca 4.500 viviendas, entre estos, la Huerta de Santa Isabel Oeste en Córdoba, el Cuartel de Mondragones en Granada o la Dehesa de Ronda", ha señalado portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Con esta autorización, se materializa el anuncio que lanzó la consejera de Fomento, Rocío Díaz, durante la celebración del Simed, el Salón Inmobiliario de Málaga, en noviembre del año pasado, en el que ya adelantó que la Junta pretendía impulsar esta importante pastilla de suelo, con capacidad para construir hasta 4.664 viviendas en total.

Lagar de Oliveros es un sector del Plan General de Málaga que se encuentra dividido en dos unidades de ejecución. En una de esas dos unidades, la Junta de Andalucía ostenta el 43% de la propiedad y, para iniciar su urbanización, ya ha contactado con el promotor privado que tiene otro 32% de este mismo suelo. Según explicó Díaz, tras la autorización de la inversión -un hecho que se ha resuelto hoy en el Consejo de Gobierno-, el siguiente paso es crear una junta de compensación e iniciar así la urbanización de los terrenos.

Obras de urbanización

Los trabajos de urbanización consisten en la adecuación del suelo para la construcción e incluyen, por ejemplo, el desarrollo de los viales, las aceras o la instalación de las redes de saneamiento y suministro. Hasta que la urbanización no alcanza un grado de ejecución avanzando, los promotores de las viviendas -la Junta aún no ha determinado qué formula empleará para su construcción- no pueden solicitar licencia de obra.

El plan parcial del sector fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Málaga en 2014, de forma que se prevén 470.000 metros cuadrados de techo edificable. Se destinan a superficie lucrativa 231.032,71 metros cuadrados, 142.686 metros cuadrados a equipamiento, 330.730,25 metros cuadrados para zona verde y 224.267 metros cuadrados van a acoger viales. En total, el sector cuenta con casi 930.000 metros cuadrados de superficie.