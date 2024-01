El PP y el PSOE vuelven a los reproches horas después de la reunión para trabajar por Málaga

De un tiempo a esta parte, en la política se han ido acentuando como una excepción ciertas situaciones que deberían ser frecuentes o, cuando menos, formar parte de la normalidad. Por ejemplo, que se sentaran a hablar los dirigentes provinciales que tienen en Málaga los dos principales partidos del país: el PP y el PSOE. Fue lo que sucedió este pasado lunes por la tarde, prácticamente tres lustros después de la última vez que los líderes orgánicos del bipartidismo mantuvieron una reunión por estos lares. Tuvieron que pasar quince años. O casi año y medio si se atiende a la cancelación el mismo día que iba a tener lugar, en el otoño de 2022, de una cita parecida entre Patricia Navarro y Dani Pérez. Finalmente, el encuentro se produjo. Y resultó extraño. Quizás porque lo normal entre ellos es el 'fuego cruzado' y la confrontación dialéctica, que se enzarcen y crucen reproches como ha vuelto a suceder sólo unas horas después de esta primera reunión, totalmente fallida, que compartieron en el Parador de Golf para trabajar por Málaga.

"Alianza contra la sequía"

El secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, llegó este martes -durante 'la jornada de resaca'- a desacreditar la iniciativa que sirvió de pretexto para el encuentro, la 'Alianza por Málaga' con la que el PP pretende a unir a todos los partidos para reclamar principalmente inversiones estatales. A juicio de Pérez, “lo que Málaga necesita es una alianza contra la sequía". "Antes de hablar de una alianza por Málaga para intentar entrar en dime y direte, o intentar entrar en confrontación, lo que de verdad hace falta es una alianza contra la sequía", manifestó.

En este sentido, Pérez insistió en que "el Ministerio de Transición Ecológica todavía no ha recibido por parte del gobierno de Juanma Moreno ni la disposición del terreno ni el proyecto que se tiene que someter a la evaluación de impacto ambiental para invertir los 100 millones de euros destinados por el Gobierno central a una desaladora en la Axarquía malagueña". "Exigimos que el PP, en la Junta de Andalucía, se ponga a trabajar, que den respuesta", recalcó. Y, a renglón seguido, criticó que "no haya una autovía del agua que dé respuesta entre las cuencas excedentes y las deficitarias".

Contraste con el PP

Las reivindicaciones socialistas contrastan con la valoración que el PP de Málaga hacía este mismo martes para ensalzar que "la inversión de la Junta en Málaga frente a la sequía se eleva a 400 millones". Su secretario general, José Ramón Carmona, resaltó "este esfuerzo histórico y sin precedente para ejecutar mejoras y obras que ayuden a paliar la falta de agua tras 37 años de inacción". "En 2019 la obra pública hidráulica estaba paralizada, ahora supone el 42% de toda la que se hace", añadió.

Carmona también puso sobre la mesa que "el Gobierno andaluz ya ha aportado toda la documentación al Ejecutivo central para la desaladora de la Axarquía". “Que se pongan a trabajar y dejen de desinformar a los malagueños”, sentenció.

Y, en relación a la reunión con el PSOE, el dirigente popular insistió en que “el PP tiene clara la hoja de ruta para alcanzar una Alianza por Málaga, como es establecer conversaciones con todas las formaciones que puedan contribuir a atraer inversiones que nos permitan avanzar más rápido”.

“Estamos en un momento crucial, como hace algunas décadas cuando se impulsaron infraestructuras importantes para Málaga y, tras cinco años en blanco, no entenderíamos un nuevo año sin inversiones para nuestra provincia en los Presupuestos Generales del Estado”, recalcó.

José Ramón Carmona. / L. O.

En su opinión, durante la reunión con el PSOE, “el tono, las formas y las ganas del PP por lograr acuerdos eran manifiestos, si bien no entendemos esa nota de prensa de argumentario posterior por parte del PSOE y menos en materia de agua, cuando los socialistas deberían pedir perdón por todo lo que no hicieron y reconocer todo lo que se está haciendo ahora desde la Junta de Andalucía”.

“Creemos en esta Alianza por Málaga y no nos vamos a caer a la primera; sabíamos que al PSOE le iba a costar y, si bien agradecemos el tono y el esfuerzo por el entendimiento durante la reunión, no entendemos por qué después hicieron otra cosa distinta, pero allá cada uno con su estrategia; la nuestra no es de confrontación, si lo fuera, no estaríamos propiciando estas reuniones”, insistió Carmona.

Otra reunión

Las direcciones provinciales del PP y el PSOE seguirán en contacto para mantener una nueva reunión en las próximas fechas. De hecho, el propio Dani Pérez viró sus 'quejas' de este martes hacia un discurso más diplomático y dejó la puerta abierta a nuevas citas con el PP: "El encuentro se realizó bajo un clima bueno, en un tono aceptable durante una hora y 45 minutos, pudimos hablar de todo y de todas las propuestas que hicimos desde el PSOE; estuvimos propositivos y también escuchamos la postura del PP, pero ahora mismo estamos ante una de las situaciones más extremas como es la sequía y debemos ponernos de acuerdo en que hace falta una alianza por la sequía".

Dani Pérez, este martes. / L. O.

Eso sí, el emplazamiento de Dani Pérez para otra reunión "en las próximas semanas" evidenció las diferencias existentes entre el PP y el PSOE a la hora de priorizar los contenidos de estos encuentros de trabajo: "Mantendremos otra reunión para seguir avanzando en diagnósticos y en temas que sean de mejora para la provincia de Málaga, no solo de los Presupuestos Generales del Estado, que son para proyectos a largo plazo, sino también de otros inmediatos como la situación del CEIP Domingo Lozano o de la crisis sanitaria que vive la provincia; si hay más dinero del Gobierno central a la Junta y si se ha invertido mal, algo está fallando, porque hemos vivido dimisiones dentro del SAS como las del gerente y el viceconsejero de Salud, lo que manifiesta que hay un problema grave", le reprochó Pérez al Ejecutivo autonómico de los populares.