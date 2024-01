Alerta por falta de agua en el Jardín de Gamarra

«Seguiremos escribiendo al Ayuntamiento y donde haga falta para que nos traigan agua de donde sea porque esto se puede perder después de diez años», cuenta Isabel Rodríguez, presidenta de la Asociación Jardín de Gamarra.

Se trata de una parcela de unos 800 m2 -calcula Isabel- una zona verde municipal procedente de un antiguo derribo en la calle Martínez Maldonado, frente al Parque del Norte, cedida en 2012 para que la mantengan los vecinos y desde 2014, gestionada por esta asociación, con un centenar de miembros de toda Málaga.

Pese a que los socios planificaron un jardín en su mayoría con plantas crasas para ahorrar en agua de riego, la falta de lluvias y el bando municipal de sequía que prohíbe regar con agua potable han puesto en un aprieto este jardín comunitario, presidido por un ciprés de cuatro plantas de altura, colonizado por una gigantesca bignonia, plantada en su día por el propio Ayuntamiento.

Los socios echan mano de agua de lluvia y garrafas de agua ahorrada en el Jardín de Gamarra. / A.V.

Un bidón y agua ahorrada

«Tenemos un bidón de mil litros e invertimos en una canalización», cuenta la presidenta, que detalla que la escasa agua de lluvia no es suficiente y por eso, socios y vecinos aportan garrafas de agua ahorrada de distinta procedencia, desde la que se emplea para lavar las verduras a la de la ducha. «Yo hago café de puchero y lo que se gasta en lavar el cazo lo utilizo cuando el cazo está limpio», pone de ejemplo Isabel Rodríguez.

A pesar del ingenio para aprovechar el agua, el jardín ya está teniendo problemas: «Parte de las plantas aromáticas ya se han perdido», lamenta Pepe Gallego, un conocido peluquero ya jubilado, que aprovecha su arte con las tijeras para podar de forma artística muchas de las plantas, «porque estoy tratando de que esto sea un jardín ornamental».

Las plantas aromáticas se han perdido en el Jardín de Gamarra. / A.V.

A su lado, por cierto, tiene un mueble para macetas realizado por él que está completamente vacío: «Hago la poda de los esquejes y en vez de tirarlos, los esquejamos y así vendemos unas macetillas a un precio simbólico pero lo hemos tenido que dejar porque se han secado».

Como explica Isabel Rodríguez, la asociación pide al Ayuntamiento agua no potable para que este Jardín de Gamarra no termine de perderse del todo. «Oficialmente la petición la hicimos el mes pasado pero llevamos pidiendo el agua desde que salió el bando de la sequía» (finales de octubre de 2023). La presidenta señala que justo este viernes tiene una reunión «con la dirección del Distrito y si no se puede hacer nada, pasaré a la concejala y lo siguiente será pasar al alcalde».

Socios en el huerto comunitario del Jardín de Gamarra, ayer. / A.V.

En este paraíso surgido de una parcela que albergó en su día una gran vivienda, recuerda Isabel, además de bignonias se pueden encontrar un veterano almencino, costillas de adán, cactus con el aspecto de grandes candelabros, jazmines, algún madroño, árboles de jade, acebuches, tulipanes -gracias a la mujer holandesa de un socio- y como precisa Pepe Gallego, las costillas de adán dan un fruto poco conocido pero comestible y de exótico sabor: «Es un sabor mezcla entre plátano y chirimoya».

En otro rincón del Jardín de Gamarra. / A.V.

También comienzan a pasar aprietos y de hecho ya ha habido alguna baja en los 15 puestos gratuitos y rotatorios cada dos años del huerto instalado a la entrada, donde los socios pueden plantar lo que quieran en 10 metros cuadrados. Ayer había guisantes, berenjenas, hinojos, remolachas, coles y hasta tomates por este tiempo tan caluroso.

Los miembros del Jardín de Gamarra piden agua no potable al Ayuntamiento para que este precioso vergel no se vaya a pique.