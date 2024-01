Las empresas de Málaga afectadas por las protestas de los agricultores en Francia: "Nos quemaron las cargas"

Francia vive una rebelión de agricultores que se extiende por todo su territorio. Los tractores han tomado las carreteras del país, cortándolas en numerosos tramos. Mientras los gobiernos se afanan en la búsqueda de soluciones, el gremio amenaza con movilizaciones más intensas.

Todo ello se debe a que el sector exigen a las autoridades medidas que les permitan sortear la inflación y los efectos de la guerra en Ucrania, pero también que se revisen algunas de las políticas medioambientales impuestas en los últimos años.

Unas protestas que se han contagiado al resto de países vecinos y que ya han tomado las carreteras en Bélgica e Italia. Y que han llegado a España, ya que las mayores asociaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, han acordado volver a las calles para reclamar un "ambicioso" plan de choque que mejore las condiciones del sector en España.

La huelga de los agricultores franceses afecta de manera directa a las empresas agrícolas de Málaga, que exportan fruta, verdura, aceite y otros productos al país galo.

Las protestas agrarias no solo afecta al tránsito de mercancías, sino que también se están produciendo "actos vandálicos" y retenciones contra camiones españoles por parte de agricultores franceses: "El punto candente está en Perpignan esta ciudad es la puerta de España con Francia", asegura Xavier Halsberghe, responsable de exportación de Sigfrido Fruit.

Xavier ha sido testigo de la situación que se vive en Francia: “Estuve nueve días visitando a nuestros clientes franceses y fui testigo de todo. Es un desastre, te desvían a otras carreteras y hay muchas retenciones. La mercancía que llega es para tirar, no se puede usar para nada. Es un desastre porque una ruta que hacíamos en tres días, ahora la hacemos en cinco”, cuenta.

Camiones españoles y de otras nacionalidades atacados por los agricultores franceses / EFE

Por su parte, Trops, la empresa veleña de aguacates y mangos, confiesa haber tenido "dos camiones retenidos, antes de llegar a la ciudad de Perpiñán, pero ya han sido liberados por la Policía francesa": "Hemos tenido varias retenciones. Los únicos daños que hemos sufrido son los retrasos, pero no han llegado a tocar ninguna mercancía. Han abierto el camión y al ver que son aguacates nos han dejado pasar, ya que no tienen competencia local", cuenta Marcos García, responsable de logística de Trops.

En Francia, los agricultores han dirigido su mirada al mercado de abastos de Rungis, el mayor de Europa

No corrió la misma suerte los camiones de Glamour Fresh que "sufrió un sabotaje de dos de los camiones que subían a París, les quemaron las cargas y perdimos cuatro palets de mangos y piñas. Esto son 2.000 kilos de piña y 1.400 de mangos. Nadie se va a hacer cargo de estos siniestros, ya que no se pueden pedir responsabilidades a nadie y los seguros se eximen cuando se trata de actos vandálicos", denuncia Ana, responsable de logística de esta empresa.

Desde Glamour Fresh cuentan que han intentado mantener la operatividad “igual que hasta ahora para no desabastecer a nuestros clientes, aunque en estos últimos días la mercancía está llegando a duras penas, con mucho retraso y en condiciones no todo óptimas. Buscamos otras alternativas, pero no siempre son fáciles”.

Protestas de agricultores franceses. / EFE

Ahora, las manifestaciones se han desplazado a la zona de París bloqueando el 80% el acceso por carretera al mercado de Rungis: “Es el mayor proveedor mayorista de los principales restauradores franceses y supone para nosotros una parte muy importante de nuestra facturación anual”, explica Ana.

Ante esta situación, las empresas malagueñas se blindan y han comenzado a tomar medidas para seguir exportando sus productos. En caso de Trops, están mandando aguacate verde, “porque el maduro no aguanta, de esta manera se va madurando por el camino, si sufre retrasos”.

"Entiendo las movilizaciones, porque son los primeros de la cadena y a la vez los últimos. Pero, las víctimas siempre son las mismas", dicen desde Sigfrido

Dcoop, que exporta a Francia aceite, vino y aceitunas, también ha comenzado a buscar rutas alternativas: "Está habiendo retraso en la circulación de mercancías y entrega en destino por las demoras originadas por los cortes".

Otra de las medidas que se están tomando es estudiar las carreteras, para así cambiar de ruta y evitar las conflictivas: "Hay puntos claves problemáticos, así que desviamos a nuestros camiones. Hacen más kilómetros, pero es lo más seguro", cuenta Marcos García, de Trops.

Por su parte, Sigfrido ha dejado de exportar su producto con destino a Italia:“Para llegar tenemos que pasar por Francia y es imposible, así que hemos dejado de mandar nuestro producto, por ahora”, lamenta Sigfrido Molina CEO de Sigfrido.