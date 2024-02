Así se vive, desde dentro, el rodaje de 'La chica de nieve' en Málaga

Un sobre con una pregunta: "¿Quieres jugar?". En su interior una polaroid de una joven amordazada, con un nombre y una fecha: Laura Valdivia, 2012. Así concluía la serie ‘La chica de la Nieve’.

Un año después de su estreno, la serie dirigida por David Ulloa y Laura Alvea vuelve para rodar su segunda temporada en Málaga. Esta vez, Miren Rojo (Milena Smit) regresa a la pantalla, para investigar un juego macabro.

Esta segunda temporada está basada en 'El juego del alma', el bestseller del escritor Javier Castillo, que ya ha vendido más de dos millones de ejemplares con sus novelas y que próximamente anunciará la fecha de publicación de su séptimo libro.

Si la primera temporada tuvo de escenario localizaciones como El Palo, el Centro de Málaga o Sacaba, la secuela continúa teniendo como plató la capital malagueña.

Dentro del rodaje

La Opinión se cuela en el set de rodaje, para ver en primera persona cómo se está viviendo el regreso de la serie más esperada del año.

'El Juego del Alma', contará con seis episodios y están dirigidos de nuevo por David Ulloa y Laura Alvea

Smith vuelve a ponerse en la piel de una joven periodista, que ahora intenta averiguar qué sucede con la joven: "En esta temporada veréis a una Miren que ya no es una niña. Es una adulta que lleva un largo recorrido como periodista. El personaje ha madurado".

Para Milena la serie le ha cambiado la vida tanto personal como profesionalmente: “A nivel personal ha sido arriesgada, en muchos aspectos. Pero también un regalo. Me ha hecho mejorar como actriz, he ido mejorando. Ha habido un proceso durante estos casi dos años. Me veo como mucho más suelta, más sociable".

Este año, Miki Esparbé, que se incorpora como Jaime, un compañero de redacción de la protagonista: "Interpreto a Jaime Bernal. Un periodista de raza, que de pronto regresa a Málaga, porque su familia reside aquí, después de haber tenido una mala experiencia en Madrid”, cuenta.

"En esta segunda temporada veréis la magia y el magnetismo de la primera. A todo el que le gustó la primera, aquí creo que se va a enganchar todavía más"

Localizaciones

Málaga ha sido de nuevo el escenario para la producción de Netflix. Una elección que se debe a la versatilidad de la ciudad: "Málaga es una ciudad que reúne absolutamente todos los ingredientes para ambientar un thriller. Que la serie sea en Málaga hace que sea más especial. Málaga reúne todos los requisitos", indican Ulloa y Alvea.

Este año, han repetido ubicaciones ya conocidas como La Araña, El Palo o el Centro de Málaga: "Este año hemos ido a Benalmádena y la semana que viene iremos Mangas Verdes", cuenta Ulloa.

"Intentamos escoger localizaciones con mucha personalidad y muy diferentes", recalca Alvea.

David Ulloa y Laura Alvea no sólo han vuelto a elegir Málaga para el rodaje, sino también repiten con su equipo técnico. Tras cuatro semanas de rodaje, prevé finalizar las escenas en Málaga a finales de mes, para dirigirse a Madrid, donde grabarán los exteriores.

Por su parte, Javier Castillo, presente en este rodaje, ha participado en la adaptación del guión y asegura encontrarse "muy feliz" del éxito de la serie: "Puede que vuelva a hacer un cameo en algún capítulo", bromea

Ante la pregunta de qué pueden encontrarse los espectadores de la nueva temporada, tanto actores como directores coinciden en "que será una bomba": "Si os gustó la primera, esta será mucho mejor. Es brutal", afirma Aixa Villagrán.

Reparto

El Juego del alma, está producida por Atípica Films para Netflix y capitaneada por Milena Smit, y Miki Esparbé.

Retoman sus papeles Aixa Villagrán, Marco Cánceres y José Coronado y completan el elenco Luis Callejo, Hugo Welzel, Luis Bermejo y Vicente Romero, entre otros. Jesús Mesas y Javier Andrés Roig han sido los encargados de convertir la segunda novela de Miren.

"Quiero hacer comedia", pide Milena Smit

Top global

‘La Chica de Nieve' se estrenó el pasado 27 de enero de 2023. Su primera temporada alcanzó en su semana de estreno el top 1 global de series en habla no inglesa más vistas en Netflix y estuvo en el Top 10 de 77 países durante varias semanas, incluyendo números 1 en países como España, Francia, Suecia o Bélgica entre muchos otros.

Un número uno que presiona a sus directores: "Se dirige con presión", confiesan.

La historia de la serie se basa en la exitosa novela de Javier Castillo. Salió en marzo de 2020, y se convirtió en una de las novelas más leídas durante el confinamiento.

Aunque el escritor malagueño centraba su trama en el desfile de Acción de Gracias en 1998, las pautas que ha seguido la producción para televisión han sido las mismas que el texto original.