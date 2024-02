El ‘oro verde’ tendrá su gran fiesta en EEUU durante la final de la Super Bowl

La madrugada de este domingo 11 de febrero al lunes 12 se celebra uno de los espectáculos deportivos más vistos del planeta. La final de la Super Bowl de fútbol americano, este año entre el Kansas City Chiefs y el San Francisco 49ers. En los Chiefs, ganador de la última edición, juega Travis Kelce, la actual pareja de la cantante más relevante del planeta artístico: Taylor Swift. En el intermedio del partido se emiten los anuncios más caros de la televisión mientras actúan diversas celebridades. Este es el momento mágico para los productores de aguacate del estado de Michoacán, centro del bautizado como oro verde. Las cifras bailan año a año, pero los cálculos de las distintas asociaciones, como APEAM (Asociación de Exportadores de Aguacates de México), prevén que se puedan enviar y consumir entre 75.000 y 100.000 toneladas de la fruta ese día para comer guacamole con nachos, una de las comidas preferidas en Estados Unidos. Hay un antes y un después del aguacate desde que EEUU permitió las importaciones en 1997. México representa el 40% de la oferta mundial, según el Departamento de Agricultura estadounidense. Solo Michoacán exportó a EEUU aguacates por valor de 2.400 millones en 2020, una cifra que ha aumentado desde entonces. De ser un producto de consumo local mexicano se convirtió en pocos años en la fruta de moda, objeto de estudios y análisis médicos. Junto a los nachos, la tostada con aguacate ha pasado de ser un snack muy centrado en zonas urbanas de las grandes ciudades a ser uno de los más populares. Basta con escribir avocado (en inglés) en un buscador para que surjan cientos de informes sobre los beneficios, refutados por otros estudios, sobre la salud.

Distintos reportajes de la prensa estadounidense, desde he New York Times hasta The Wall Street Journal, y diarios locales mexicanos han analizado las repercusiones económicas del cultivo del aguacate y el efecto en la biodiversidad de la provincia de Michoacán, donde la persea americana (el otro nombre conocido para el árbol) crece gracias al suelo volcánico. Hasta tal punto llegó a convertirse el aguacate en una fuente de negocio en México que ha sido uno de los objetivos preciados de los carteles de droga, que se han ido introduciendo en este mercado comprando los terrenos y comercializando la fruta. En febrero de 2022, EEUU suspendió transitoriamente las importaciones de aguacates tras ser amenazados inspectores sanitarios de ese país en México. Mientras tanto, los complejos agrícolas de los estados del sur de EEUU han visto en el oro verde otra opción para cosechar y hacer negocio. La moda por el aguacate, como la Super Bowl, no parece tener fin.