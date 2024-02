Más del 75% de los niños y adultos se exponen al sol en las horas de mayor radiación

El sol es fundamental para el ser humano, pero exponerse a él en las horas de mayor intensidad puede conllevar graves riesgos para la salud, que abarcan desde las quemaduras hasta el desarrollo de cáncer de piel.

No obstante, a pesar de las consecuencias negativas, los datos demuestran que la mayoría de españoles no se protegen lo suficiente del sol, pues el 79% de los adultos y el 74% de los niños se exponen a él en la franja horaria en la que la radiación solar es más dañina, es decir, entre las 11.00 y las 17.00 horas, según los resultados del Estudio SAFE (Sunscreen Assessment Family Experience), elaborado por Pierre Fabre y Eau Thermale Avène, y que fue presentado la semana pasada en la 38ª Reunión del Grupo Español de Fotobiología de la Asociación Española de Dermatología y Venereología, celebrada en Marbella.

«Esto tiene consecuencias múltiples. Por un lado, a corto plazo hay riesgo de quemadura solar y luego, a largo plazo, hay mayor riesgo de fotoenvejecimiento, con un aumento de la presencia de manchas y de arrugas en la piel. Y, por otro lado, también hay riesgo de cáncer de piel», explica Magdalena de Troya, jefa de Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Costa del Sol, que destaca que exponerse en las horas centrales del día también puede tener consecuencias negativas para nuestros ojos, pudiendo causar fotoqueratitis, fotoconjuntivitis o, incluso, un mayor riesgo de desarrollar cataratas más precozmente.

El estudio internacional, para el que se realizaron 8.120 entrevistas a personas de siete países, de las cuales 1.190 eran padres y abuelos españoles de niños menores de 12 años, revela que, aunque la mayoría de los ciudadanos utiliza algún método para protegerse del sol, todavía queda «mucho que aprender», tal y como señala la doctora de Troya, que destaca que, aunque, por lo general, la población tiene unos conocimientos «buenos» sobre la importancia de la fotoprotección, «fallamos a la hora de aplicarlos».

«Sabemos perfectamente que exponernos al mediodía en los meses de mayor radiación ultravioleta no es bueno y, sin embargo, lo hacemos. O sabemos que hay que utilizar crema fotoprotectora para prevenir la quemadura solar y el cáncer de piel, pero la llevamos solo a la playa y no a otras actividades al aire libre, como en el deporte o en el trabajo. O a lo mejor nos la llevamos, pero solo nos la aplicamos la primera vez y no la renovamos cada dos horas», enumera la dermatóloga, que concluye que, aunque podamos aprobar en conocimiento sobre fotoprotección, suspendemos en buenas prácticas.

Y es que de los datos del estudio también se desprende que, aunque el 98% de los niños y el 94% de los adultos en España se aplican crema solar para protegerse del sol, tan solo entre el 10% y el 23% se la reaplica cada dos horas, como aconsejan los profesionales.

Asimismo, otro factor fundamental a la hora de protegerse del sol es no olvidar que es necesario hacerlo a lo largo de todo el año, y no solo durante el verano. En este sentido, la doctora de Troya explica que, aunque no es necesario mantener el mismo nivel de protección y de alerta en invierno que en verano, sí hay que seguir protegiéndose.

«La protección tiene que estar adaptada a los niveles de radiación ultravioleta. De manera que tenemos que protegernos de forma más extrema en los meses de mayor radiación ultravioleta, es decir, desde mitad de abril hasta mitad de septiembre, y menos, pero manteniendo un nivel de fotoprotección, a lo largo del resto de los de los meses del año», resalta la dermatóloga, que recomienda consultar el índice de radiación ultravioleta diario disponible en la Agencia Estatal de Meteorología.