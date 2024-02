Gonzalo Fuentes: "En Málaga capital sobran hoteles y la Torre del Puerto y faltan viviendas de VPO"

El malagueño Gonzalo Fuentes, al frente de la sección de Hostelería y Turismo de CCOO a nivel nacional, ha manifestado tanto en sus redes sociales como en declaraciones a La Opinión que en Málaga capital «sobran hoteles, viviendas turísticas, torres que ya han construido y otras que pretenden construir como la del Puerto de Málaga para llevar a cabo un hotel».

El veterano sindicalista contestó de esta manera al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien el pasado viernes defendió que «aquí necesitamos hoteles y viviendas, y hacemos las dos cosas», tras las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien un día antes, tras ser preguntada por el proyecto de hotel rascacielos en el Puerto, contestó que «la prioridad de Málaga no está en más hoteles sino en vivienda asequible».

Gonzalo Fuentes argumentó su postura en el hecho de que durante 2023, Málaga capital «ha tenido el 21,92% de la planta hotelera» de toda la provincia y «a pesar de la bonanza turística que estamos viviendo, todos los días del año 2023 hemos tenido habitaciones disponibles en la ciudad», a lo que hay que sumar «10.000 viviendas turísticas que son viviendas, no plazas, dado que hay que tener en cuenta que en algunos pisos meten a 10 o a 12 personas».

Al respecto precisó a este diario que Málaga es la ciudad que «más ha crecido, con diferencia tanto en planta hotelera como vivienda turística si la comparamos con Marbella o Torremolinos». Con respecto a la ocupación diaria recordó que «el hotel que más se llena en Málaga es el Málaga Palacio y lo podemos llenar cuatro días al año».

Gonzalo Fuentes también contestó a la argumentación de Francisco de la Torre de que, por falta de plazas hoteleras, la capital ha perdido congresos. En su opinión si se diera ese supuesto, «un supuesto teórico que no se da nunca», Torremolinos podría albergar a los congresistas que no encontraran plaza en Málaga y recordó que «hay gente que se aloja en Torremolinos, no por falta de camas en la capital sino porque es más barato y a veces hasta más cómodo porque la salida de Málaga por las mañanas está saturada».

Política turística "insostenible"

El responsable nacional de Hostelería y Turismo acusó al alcalde de «hipocresía» y de llevar a cabo una política turística «insostenible», que ha convertido el Centro «en un comedor» y está produciendo «una turistificación de la ciudad y una burbuja hotelera y residencial». Por este motivo, subrayó que CCOO aboga por «un modelo turístico socialmente responsable» que, a la hora de planificar hoteles en Málaga promueva «hotelitos con encanto» en lugar de proyectos como la Torre del Puerto.

Por otra parte, subrayó que su sindicato defiende «la hostelería reglada porque crea ocho veces más empleo que las viviendas turísticas», de las que dijo que el nuevo decreto de la Junta que las regula, al contrario de los de otras comunidades autónomas, «se lava las manos para pasar la patata a los ayuntamientos y es un error, no creo que el alcalde de Málaga o el de Sevilla metan mano a las viviendas turísticas».

Para Fuentes, la solución estriba en declarar en Málaga zonas saturadas de viviendas turísticas como ocurre en San Sebastián o Barcelona.

Falta de viabilidad de la Torre del Puerto

Como informó La Opinión el pasado 28 de enero, Gonzalo Fuentes puso en duda la viabilidad hotelera del hotel rascacielos catarí, al estar convencido de que terminará convertido «en edificio de apartamentos» y causará pérdida de empleo, como ha sido el caso de otros hoteles de la Costa.

Para el malagueño, la Torre del Puerto, además del destrozo paisajístico que provocaría, no puede ser rentable por la abundante planta hotelera de Málaga, por la tendencia de los turistas a estar «al lado, en el mismo Centro Histórico» y porque «al lado de un hotel de cinco estrellas tiene que haber un entorno de cinco estrellas».