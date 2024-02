Renfe y Adif vuelven a la huelga este viernes en Málaga

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Málaga ha convocado una jornada de huelga y manifestación para este viernes, 16 de febrero, en Renfe y Adif.

El motivo de la huelga corresponde a la falta de personal y externalización de cargas de trabajo, unido a "la falta de materiales y la falta de formación de la plantilla de la empresa Renfe Fabricación y Mantenimiento", indican.

Para este viernes 16, la huelga ferroviaria será de cuatro horas y afectará a los servicios en el tramo horario de 12:15 a 16:15 horas en Málaga.

Por otro lado, en la capital los trabajadores junto al sindicato han convocado una manifestación, que comenzará a las 13:00 horas la c/ Molina Larios, continuará por c/ Santa María, c/ Císter, plaza de la Aduana, avda. de Cervantes y finalizará su recorrido antes de las 15:00 horas en la zona peatonal frente al Ayuntamiento de Málaga.

Renfe aún no ha informado de los servicios mínimos que se establecerán en la provincia.

Motivos de la huelga

Ya el viernes 9 de febrero, a partir de las 00.00 horas, Renfe y Adif iniciaron una huelga de 23 horas. Este parón convocado por Comisiones Obreras (CCOO) quería reivindicar la eliminación de las categorías de ingreso en Renfe y la implementación de la jornada de 35 horas semanales en Adif.

En Málaga, esta convocatoria canceló una treintena de trenes, y rebajará la afluencia de cercanías durante toda la jornada.

Según han indicado UGT y CCOO el motivo de la huelga corresponde a la falta de interventores en los trenes, en las estaciones y en el Centro de Gestión de Rodalies de Catalunya.

Los sindicatos critican que este hecho provoca un empeoramiento en la calidad del servicio, y que por ese motivo es necesaria una solución rápida.

Esta situación de descontento se remonta a meses atrás, cuando se inició el período de huelgas ante la incertidumbre generada en las plantillas por el traspaso de Rodalies a la Generalitat, acordado entre el PSOE y ERC.