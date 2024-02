"Málaga debe crecer con planificación y armonía, así no habrá un éxito de un solo día"

Desde el verano de 2019, la vida de Pedro Bendala mira al cielo atravesado de aviones que abriga al Aeropuerto de Málaga. A día de hoy, celebra que la recuperación de las cifras de pasajeros tras la pandemia ha sido antes y mayor que lo que él mismo esperaba. Eso sí, el reciente récord no distorsiona su filosofía abonada a la prudencia, a la previsión y a un uso eficiente de los recursos, que considera especialmente necesario en estos tiempos de sequía y ante las estimaciones de crecimiento en el área metropolitana malagueña.

Durante este 2024, cumplirá cinco años como director del Aeropuerto de Málaga, ¿qué balance haría a día de hoy?

Un balance muy interesante. Creo que he aprendido mucho. Uno piensa siempre que ya sabe bastante, y lo que sabe es casi nada. Ha sido una experiencia vital, va más allá de la vida del propio aeropuerto. Hemos pasado por una pandemia, con el peor año de la historia de los aeropuertos modernos. Prácticamente, el peor año para la sociedad en la que vivimos. Y también hemos experimentado durante este tiempo el mejor año de la historia de los aeropuertos modernos, y en concreto de este aeropuerto. He tocado el suelo y he tocado el cielo.

Se llegó a los 20 millones de pasajeros, poco después irrumpió la pandemia y ahora otro récord. ¿Ha sentido, mientras dirigía el aeropuerto, que estaba subido a una montaña rusa?

Es que estábamos subidos a una montaña rusa. Más que una sensación, era una realidad. Estábamos ahí acariciando los 20 millones, vivíamos un momento muy dulce, no solo el aeropuerto, sino toda Málaga, la Costa del Sol. Y, de pronto, ¡pum! Se nos vino abajo todo el castillo de naipes, y pensábamos que aquello era un desastre. Y resulta que no era un castillo de naipes, que los fundamentos de nuestra actividad, tanto el transporte aéreo como el turismo, eran bastante más sólidos de lo que parecían. Eso nos ha permitido reconstruir todo a una velocidad excelente, fabulosa.

El aeropuerto de Málaga un día de gran actividad el pasado diciembre. / Álex Zea

Este recinto aeroportuario se ha recuperado de los estragos de la crisis mejor y antes de lo que su propio director pensaba, ¿significa eso que las cosas se han hecho bien?

Sí. Hemos llegado en 2023 a los valores que teníamos y ese es el mérito de haber hecho las cosas bien antes. Lo digo por Málaga, su Costa del Sol, sus empresarios, sus instituciones, sus administraciones y, en la medida posible, diría que también AENA hizo las cosas bien. Siempre hay que ser muy humilde. El sector turístico ha puesto en valor todo lo que se había estado haciendo bien. Aquí hay muy buenos profesionales. Tan buenos que yo no conozco otro sitio del mundo en el que los haya mejores. La prueba es la vitalidad y la fuerza con la que ha sido capaz de rehacerse un sector que llegó a estar destrozado. Y ahora mismo tiene una fuerza y un empuje espectacular. Lo vemos todos, cada día, en la calle.

En verano de 2021, usted estimaba que hasta 2024 no se andaría cerca de los 20 millones de viajeros de 2019 y, sin embargo, en 2023 ha llegado el récord de 22,3 millones, ¿a qué atribuiría la rapidez de este despertar?

La dificultad agudiza el ingenio mucho. Ahora, en el año 2024, tenemos un catálogo de productos que ofrecer muchísimo mejor que el que teníamos hace cinco años. Productos de sol y de playa, que ya conocíamos, y productos culturales, productos gastronómicos, productos deportivos... Nuestro portafolio es tan amplio que hay pocos destinos que puedan tener esa variedad. De hecho, no la tienen a lo largo de todo el año.

Como dicen ahora, aquí puedes customizar tus vacaciones según tus necesidades. Y eso es muy competitivo y atractivo. ¿Y cómo se ha hecho tan rápido? Porque cuando las dificultades llegaron, todos los que trabajan en este sector del turismo han sido muy creativos y muy profesionales. Yo lo admiro. Hay quien ha puesto en duda al turismo y a su función. Invito a que se conozca la función que realiza.

¿Cómo interpretó la cifra tan elevada de viajeros con la que se cerró el año pasado? ¿Pensó que se había tocado techo o que este aeropuerto estaba llamado a superarla en 2024?

Estaba convencido de que estábamos en el buen camino. El de Málaga tiene que ser un aeropuerto principal en la red de AENA e importante en la red europea de comunicaciones. Y esa visión la sigo teniendo. Tenemos un aeropuerto conectado con 129 ciudades, con 52 aerolíneas y con 38 países. En el mundo en el que nos movemos, europeo y mediterráneo, para llegar a estos valores hay que ser la capital de un estado o de una comunidad autónoma potente. Y Málaga no lo es. Es imposible, casi, que se dé esta singularidad y una ciudad tenga toda esa conectividad sin tener el valor institucional que tienen otras ciudades. Eso es porque ocurre el fenómeno turístico y porque ocurre también el fenómeno empresarial. Es un termómetro del dinamismo de la economía malagueña.

En los recientes datos de enero, suben un 20% los viajeros de este aeropuerto respecto al año pasado y se le quita el tercer puesto nacional en estas fechas al de Gran Canaria. ¿Será desde ahora normal que Málaga supere a los aeropuertos insulares?

Nunca nos ha preocupado lo de los rankings. De hecho, no tienen mucho valor en sí mismos. Lo que nos satisface es que ese 20% más en enero indica que crecemos mucho en invierno y, por tanto, desestacionalizamos. Eso significa que con nuestra misma infraestructura en el aeropuerto, o con la misma infraestructura hotelera, somos capaces de generar más riqueza sin someter a una excesiva presión al territorio. ¿Por qué? Porque lo distribuimos a lo largo del año. No nos concentramos en esas puntas veraniegas que hay en tantas islas del mundo, en las que se abre y se cierra la temporada. Y en esa ventanita de tiempo pequeña ocurre todo. En Málaga hay una desestacionalización que permite una regularidad en los vuelos todo el año. Y eso hace que el sector empresarial se consolide y el empleo sea estable. Que tengamos menos fijos discontinuos. Es bueno y significa que nuestra riqueza no es estacional ni coyuntural, sino que empieza a ser estructural.

Pedro Bendala posa para la entrevista celebrada en el Aeropuerto de Málaga. / Álex Zea

¿Están estas instalaciones preparadas para soportar el tráfico de Palma de Mallorca, que supera la barrera de los 30 millones de viajeros anuales?

Nuestro aeropuerto tiene una capacidad declarada de 30 millones de pasajeros. Eso significa que tenemos una holgura todavía de ocho millones de pasajeros. Sin necesidad de hacer ni adaptar nada. No obstante, estamos haciendo cosas. En este propio periodo de regulación aeroportuaria, hasta que empiece el 2027, tenemos inversiones reguladas. Para las pistas o las terminales, por ejemplo, y algo podremos mejorar. Tenemos suficiente recorrido para prepararnos para lo siguiente, y no improvisar.

Málaga no para de crecer y hasta dicen que está de moda, ¿puede que los posibles problemas de movilidad de los que tanto hablan ahora los políticos la lleven a morir de éxito?

Bueno, de éxito se muere cuando no se piensa racionalmente. O sea, si no haces nada puedes morir de éxito. Pero si obras prudentemente nadie tiene por qué morir de éxito. No somos cantantes de esos de ‘one hit wonder’, sino que queremos ser gente que tiene un álbum cada año. Y tiene unos fans o unos oyentes que se mantienen fieles en el tiempo. Por tanto, el trabajo que hay que hacer es el de planificar. Y planificamos la infraestructura aeroportuaria para lo que pudiera venir. Igual que el territorio planifica su infraestructura terrestre para lo que pudiera venir. Aunque no la necesita ahora. Nosotros encuestamos a nuestros pasajeros y, a día de hoy, en la movilidad terrestre no tenemos quejas. Los pasajeros vienen al aeropuerto y salen del aeropuerto por los distintos modos de transporte terrestre. Correctamente. Igual que tenemos capacidad en el aeropuerto para dar el servicio a los pasajeros. Igual que los viajeros encuentran hoteles porque hay una oferta suficiente de hoteles. Tenemos que crecer de forma planificada, armónica. Y así no habrá un éxito de un solo día. Será un éxito continuado. Todos tenemos que trabajar. Ninguno podemos ser el cuello de botella. Y todos tenemos que trabajar de forma coordinada.

Hay capacidad para 30 millones de pasajeros al año, aún tenemos una holgura de ocho millones Pedro Bendala — Director del Aeropuerto de Málaga

¿Considera imprescindible el impulso de un proyecto como el del tren de la Costa del Sol para que las aspiraciones como destino turístico sigan al alza?

Yo solo puedo hablar como aeropuerto. Y, ahora mismo, el aeropuerto no tiene ningún problema de movilidad terrestre. Los territorios tienen que hacer sus reflexiones. Y las tendrá que hacer Málaga. Y las acordará con quien tenga que acordarla. El aeropuerto no es un agente que tenga que tener voz en ese punto. Por tanto, a nosotros nos parece bien cualquier cosa, cualquier propuesta.

¿Le preocupa los efectos que la feroz sequía pueda tener en el flujo de viajeros?

La sequía es importante. Y nosotros nos la hemos tomado en serio. De hecho, estamos reduciendo casi un 30% el consumo unitario por pasajeros de agua en el aeropuerto. ¿Por qué hacemos esto? Porque el mejor yacimiento para un crecimiento sano es el ahorro. El ahorro y la eficiencia. Si ahorráramos un 30% de agua, podríamos tener agua para un 30% más de pasajeros. ¿Y haciendo qué? Haciendo nada. Solo ahorrando. Podemos crecer sin consumir ningún recurso adicional. Eso sí es sostenibilidad. Incluso, creo que podemos bajar los consumos totales. O sea, consumir menos recursos y producir más. Eso es un reto de eficiencia que tiene AENA, por supuesto, dentro de su plan estratégico. Y yo creo que es un reto de la sociedad. Creo que Málaga una de las reflexiones que hace con el agua es que no tenemos que vivir peor. Lo que debemos hacer es un uso más eficiente y razonable de los recursos que tenemos, entre ellos el agua. Creo que todo el mundo está trabajando en esa línea. Con lo que tenemos, tenemos para mucho más de lo que creemos.

¿Podría hacerle un flaco favor a la Costa del Sol la imagen de los barcos trayendo agua, si se produce este verano?

Eso es una cosa que no sé si ocurrirá, pero en cualquier caso es coyuntural. No es un tema estructural del territorio. Tenemos un clima mediterráneo. Habrá años que llueva más, habrá años que llueva menos, pero de media tendremos nuestros 500 litros anuales. Y con eso tenemos que vivir. Lo que debemos hacer es no salir de los límites que la propia naturaleza nos impone. Tenemos un territorio en el que, con la suerte que tenemos, podemos tener una economía desarrollada, de alto nivel de bienestar y con muchas ofertas. Nosotros no vivimos en un desierto. Vivimos en un sitio donde merece la pena vivir y donde se puede vivir bien. Lo único que estas sequías o estos eventos coyunturales nos recuerda es que tenemos que ser muy prudentes y muy racionales en el uso de nuestros recursos.

Pero si se agrava más la sequía, ¿se puede asustar el turismo e irse a otro lado?

No sé por qué se puede ir el turismo a otro lado. Nuestros campos de golf estarán verdes con agua reciclada. Nuestras piscinas estarán llenas, pero tendrán que hacer un uso más eficiente, con mejores depuraciones. Debemos ser más eficientes. El mensaje que hay que trasladar al turista es que aquí nosotros usamos lo que tenemos de forma muy eficiente.

¿Cómo valoraría el comportamiento del mercado británico a partir del Brexit?

El Brexit supuso un punto de inflexión. Y, de hecho, se notó. El mercado británico ha tardado más en recuperarse que el resto de mercados europeos. Para este 2024 esperamos recuperar los niveles de tráfico, incluso mejores, que los de 2019 del turismo británico. O en eso estamos confiados. Al menos, por lo que las compañías están adelantando hasta ahora. El Brexit ha sido un golpe para todos. Ahora, vivimos en las nuevas circunstancias. Y estamos manteniendo el tráfico británico, que sigue y seguirá siendo nuestro principal mercado.

Estamos en el buen camino, el Aeropuerto de Málaga tiene que ser importante en la red europea de comunicaciones

¿Cree que la apuesta de las instituciones para atraer al mercado estadounidense y al canadiense se traducirá en más conexiones aéreas directas?

La apuesta ya está siendo eficaz. Tenemos más frecuencias con Estados Unidos. Y tenemos reforzadas las frecuencias del vuelo con Canadá.

Hay que ir haciendo apuestas viables, para ir hacia mercados viables. Y el mercado canadiense y el mercado americano es un mercado que estamos convencidos, por los resultados de 2023, que es viable. Por tanto, creo que estamos en buena senda. ¿Cuándo ocurrirá? Cuando el tamaño del mercado sea el que justifique que una compañía quiera dar el paso.

De vuelta al pequeño aniversario que le acerca a su primer lustro en este despacho, ¿le gustaría seguir varios años más en el Aeropuerto de Málaga?

Evidentemente. Me gusta este trabajo y este es un sitio muy bonito para hacerlo. Málaga es un lugar maravilloso y tiene una gente maravillosa. Pero, bueno, aquí del mañana, como lo de las previsiones de tráfico, solo sabemos lo que hoy tenemos. Lo que sí puedo decir es que, después de cinco años, tengo la misma ilusión que el día que entré por primera vez por esta puerta.