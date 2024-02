La resistencia palestina llega a las aulas de Málaga

Lo que no se ve, no existe y lo que no se cuenta, desaparece, es por ello que un grupo ex estudiantes de la Universidad de Málaga ha decidido cubrir el conflicto palestino, desde una mirada objetiva.

La muestra 'Ana, falastini | أنا فلسطيني' se inauguró este jueves 22 de febrero en Galería Central, el espacio expositivo situado en el edificio que comparten la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Facultad de Turismo.

Los responsables de la exposición son estudiantes que disfrutaron de una estancia de Cooperación en Palestina: Alba Cantero, Belén López, Judith Castañeda, Jerónimo Leal y Vicente Muñoz y que han elegido como leit motiv de esta exhibición el lema "resistir es existir".

Parte de la muestra 'Ana, falastini' / Belén López

En esta exposición audiovisual se podrá encontrar diversos temas: desde la vida cotidiana, a los checkpoints que tienen que pasar todos los días miles de palestinos y turistas, hasta la última actualidad, con la masacre ocurrida en Gaza desde el pasado octubre de 2023.

Una sala llena de material audiovisual, además de objetos personales traídos por los estudiantes en su viaje a Palestina: "Nunca pensamos que un lugar nos marcaría tanto, ni tampoco pensábamos que en tan pocos kilómetros cuadrados se violarían tantos derechos humanos", cuentan.

La inauguración de esta exposición contó con comida típica palestina / Belén López

Belén López, Jerónimo Leal y Judith Castañeda. / La Opinión

Todos ellos han podido realizar esta serie de fotografías y reportajes gracias al proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollado, llevado a cabo en la Universidad de Málaga en los años 2019, 2022 y 2023.

La exposición fotográfica se encontrará en las instalaciones mencionadas hasta el próximo 11 de marzo.