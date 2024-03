Los vecinos de la Loma de San Julián vuelven a protestar contra la invasión de VTC en el barrio

Varias decenas de vecinos de una barriada de Málaga se han concentrado este sábado, como ya hicieran la pasada semana, para protestar por la "invasión" de vehículos de transporte con conductor (VTC) para hacer paradas en lugares donde, según denuncian, no pueden.

Son residentes en la Loma de San Julián, en el distrito de Churriana, ubicado cerca del aeropuerto malagueño, que piden al Ayuntamiento un plan de movilidad "que ponga fin al aparcamiento ilegal de los vehículos VTC en su barriada", aseguran desde el Grupo Municipal del PSOE.

La presidenta de la asociación de vecinos de la zona, Josefina Blanco, ha criticado estas "paradas masivas de VTC que buscan sitio donde no pueden estar haciendo parada" y la "gran cantidad" de aparcamientos que ocupan su "campo" y demandan del Consistorio que "lo que no es legal, lo quite".

Por su parte, el concejal socialista Salvador Trujillo, que les ha acompañado en la movilización, ha destacado que los vecinos están "hartos de este problema de movilidad" y solicitan al alcalde, Francisco de la Torre (PP), que ofrezca una solución al respecto. EFE

