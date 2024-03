Los agricultores insisten: "Mientras no consigamos algo vamos a estar en la calle"

Las organizaciones agrarias de Málaga Asaja, COAG, UPA y Cooperativas agro-alimentarias han vuelto este jueves a movilizarse, en esta ocasión, con una nueva jornada de cortes de vías en la provincia de Málaga "por la dignificación y supervivencia del mundo rural" y han dejado claro que "mientras no consigamos algo, el campo ha dicho basta ya y vamos a estar en la calle".

"Las movilizaciones continúan, no solo aquí en Málaga y Andalucía, sino en toda España, y hay coordinación con Europa porque el malestar continúa", ha incidido el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, que ha agregado que "están dándonos una serie de concesiones que realmente no son las que pedíamos, porque hay que cambiar totalmente el rumbo de la Política Agraria Común".

Este jueves los agricultores y ganaderos con sus tractores mantienen sus protestas en la zona oeste de la provincia de Málaga con el corte de vía en el cruce de Zalea, en la A-354 con la A-357 y la A-343 con la A-357.

Según la subdelegación del Gobierno en Málaga, la protesta de este jueves en el término municipal de Pizarra ha reunido a 14 tractores y unas 60 personas. Debido a estos cortes en ambos sentidos, la Guardia Civil ha habilitado varios desvíos. En sentido Campillos se ha habilitado un cambio direccion en los kilómetros 48 y 64 de la A-357 y en la A-384. En sentido Málaga, el cambio de dirección se ha habilitado en los kilómetros 0 y 14, y en la A-384,

Propuestas

Bellido ha recordado que este pasado miércoles estaba prevista una reunión con el ministro para evaluar las propuestas que había hecho, pero "ninguna de las organizaciones se las hemos aceptado, con lo cual, al final, va a haber que seguir negociando".

"El ministerio tiene total apoyo por parte nuestra para que defienda nuestras exigencias a nivel europeo", ha sostenido y ha dejado claro que, entre otros, en los acuerdos con terceros países "tenemos que ser tajantes y se tiene que conseguir este cambio de rumbo".

Así, en alusión, en concreto, a los acuerdos con terceros países, ha aludido a la detección de Hepatitis A en fresas de Marruecos: "Es un signo de que lo que estamos diciendo no es mentira, es que está ocurriendo día a día".

En este sentido, ha insistido en que "tenemos que controlar todo". "Esas cláusulas de espejo ya no es solo por temas fitosanitarios, es que son por temas laborales...es una competencia totalmente desleal", ha sostenido.

De igual modo, se ha referido a la ley de la cadena alimentaria, "no queremos que se modifique, sino que se elimine y realmente si se aplica o se pretende aplicar que tenga las tres premisas que hemos puesto".

"La ley de la cadena sobre el papel es muy bonita, no se puede vender por debajo de los costes de producción, pero, realmente, si no lo puedo vender, al final me lo tengo que tragar como está ocurriendo con los limones en esta zona que nos encontramos del Guadalhorce", ha señalado, precisando que "aquí están entrando limones de fuera y aquí no se están pudiendo ni recoger".

"Hay que cambiar totalmente esa figura que parece que podía ser una solución, pero realmente lo que va a ser es un problema porque nos va a enfrentar a unos agricultores y otros", ha advertido.

Por otro lado, ha dicho que "no podemos empezar a diferenciar de un tipo de agricultor a otro. Somos todos agricultores, somos todos ganaderos y tenemos que tener las mismas obligaciones y eliminar todas las limitaciones por igual a todas las explotaciones".

Un momento de la protesta de los agricultores, en la A-92 a la altura de Antequera, a mediados de febrero. / A. P.

Simplificación de la PAC

Entre las reivindicaciones del sector agrario de Málaga está la política hídrica con infraestructuras "que garantice el agua con carácter de urgencia"; la simplificación real de la PAC con la eliminación del cuaderno digital; la eliminación de eco-esquemas por modificación e incremento del presupuesto y la subida del IVA compensatorio de los productos agrarios al 21%.

También reclaman ayudas directas para afrontar la sequía que realmente estén en consonancia con los costes de producción actuales; cláusulas espejo --"los productos extracomunitarios solo deben entrar con los mismos requisitos que nos exigen a nosotros"--; y el no a la ley de la cadena.

Asimismo, han insistido en la derogación de ley animalista y de bienestar animal; en el estudio profundo del problema laboral del mundo rural tanto en lo referido a mano de obra como en las cargas sociales; en medidas reales de apoyo al relevo generacional; y en la revisión y modificación de la ley de restauración de la naturaleza y agenda 2030.

Estado del embalse del Guadalteba / Álex Zea

Sequía

Por otro lado, en cuanto al agua, Bellido ha lamentado que "Transición Ecológica no se ha reunido con nosotros para dar alguna solución" y ha insistido en que "estamos pidiendo obras urgentes para que no padezcamos la sequía que estamos padeciendo en estos momentos".

"No solo hace falta que llueva, sino que se almacene el agua que se tiene, que se regenere y se ponga a disposición también de la agricultura", ha abundado. Al respecto, ha afirmado que "nos parece perfecto" que se garantice el agua para el turismo, "pero igualmente queremos que se garantice el agua para la agricultura porque es otra actividad importantísima en nuestra provincia y en nuestra región".

Por otra parte, se ha referido a la Política Agraria, calificando de "absurdas" ciertas obligaciones: "Seguimos con las mismas que la semana anterior, porque realmente no nos han puesto ninguna flexibilidad que realmente sea aceptable".

"Con toda la burocracia que tenemos, el cuaderno digital hay que quitarlo totalmente y empezar a legislar desde cero sobre eso", ha abundado y ha insistido en que las obligaciones que quieren imponer lo que hacen es "abrumar y, digamos, aburrir totalmente la actividad agraria y ganadera, y eso es el malestar que está ahora mismo en la calle".

Por último, ha advertido de que las movilizaciones "van a seguir". De hecho, otra nueva movilización tendrá lugar el día 13 de marzo en la capital de la Costa del Sol. Se trata de una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno de Málaga. "Llevamos más de un mes y vamos a seguir con esta lucha", ha concluido.