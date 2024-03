«Nos interesa que los ciudadanos andaluces y los turistas entiendan que el agua es un recurso escaso»

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, valora los avances que el destino andaluz está teniendo en un mercado vital como es el alemán, que prevé crecer en 2024 y al que se quiere captar con nuevos segmentos turísticos, para atraer a un público más joven.

Andalucía ha estado presente una edición más en la ITB de Berlín y este año además con previsiones de alargar ese crecimiento en el mercado alemán ya registrado en 2023.

Correcto, han crecido nuestras previsiones, en número de turistas tanto en el año 23 como en las previsiones que tenemos para el año 24, y aún así yo no me quiero detener en esa cifra, que es la que tradicionalmente hemos utilizado para ponderar la bondad de un mercado, sino en los ingresos que nos está generando y valorar cuáles son las características del público que nos visita. Con esta campaña que nosotros hemos empezado, que tiene un spot muy reconocible, tenemos esa vocación de dirigirnos a un público nuevo, un público más joven que va a ser el que de alguna forma ya está prescribiendo los productos turísticos, culturales, deportivos, en la actualidad, en todo el mundo, y que en los próximos 35 o 40 años va a ser el público que va a consumir. Es muy importante que tengamos ya el contacto con ese público, que empecemos a interactuar con él, a conocer sus canales de comunicación, su forma de relacionarse y eso es lo que estamos haciendo. Y los primeros efectos se están notando, porque estamos consiguiendo rejuvenecer el perfil de cliente que nos visita, por ejemplo en el caso del mercado alemán, centrándonos ahora ya en un público que tiene una edad media de entre 25 y 42 años. Y eso es muy positivo teniendo en cuenta que tradicionalmente el público más presente del mercado alemán en Andalucía estaba entre 42 y 60 años, eso pone de manifiesto que volvemos a rejuvenecer, que estamos haciendo un aggiornamenti, como dicen los italianos, de nuestra propuesta de demanda. Y yo creo que eso es muy positivo porque este público tiene que ser el que alimente el crecimiento de los próximos años. Vendemos un destino absolutamente renovado con productos que tienen que ver con nichos como por ejemplo el ornitológico, el deportivo, el cicloturismo, el fotográfico... son nichos muy particulares pero que de alguna forma son el enganche para atraer a este nuevo estrato de consumidores turísticos que son también mucho más sensibles con criterios como la sostenibilidad. Ese es el gran éxito de la promoción de estos dos años, el año pasado fue cuando ya empecé a hablaros de la Generación Z y después de un año y de campañas específicas podemos decir ya que hemos tenido buenos resultados. Hemos crecido en estancia media, en ingresos, ya podemos decir que el turismo alemán aporta unos 1.700-1.800 millones de euros, una cifra muy potente.

Además del público joven, otro objetivo en esta feria era trabajar en la conectividad aérea, lograr conectar Alemania con otros aeropuertos más allá del de Málaga, que es el que tiene más conexiones. ¿Cómo ha sido el trabajo en esa materia?

Cuando hablamos de conectividad, hablamos fundamentalmente de conectividad directa con los aeropuertos emisores principales en Alemania, que tenemos Hamburgo, Düsseldorf, Berlín, y después en segunda instancia, Múnich y Colonia. Esos son los aeropuertos que más nos interesan, y estamos centrados en ellos. Ciertamente Málaga tiene el mayor flujo y está incrementando las frecuencias de esos aviones que ya tienen operando, con lo cual está creciendo mucho el negocio. Es verdad que se ha instalado de alguna manera la estrategia de que desde Málaga ellos alimentan destinos cercanos, por ejemplo Almería, que está a una hora y media, y eso ha hecho que Almería ahora ha perdido algunos vuelos directos como el que tenía con Düsseldorf. Pero estamos en un escenario nuevo, y ese escenario nuevo viene motivado porque las compañías están comprando nuevos aviones, desde que terminó la pandemia y hasta 2035 se van a incorporar unas 40.000 aeronaves nuevas y eso va a hacer que las compañías aéreas tengan que buscar también destinos alternativos a los que ya tienen. Se trata también de que busquemos un turismo de calidad para que a la compañía le salga rentable transportarlos. No es lo mismo clientes que estén gastando 70 euros en destino que clientes que estén gastando 150 euros en destino. La compañía aérea lo que está buscando es clientes que paguen más porque también les pagarán más a ellos. Estamos trabajando con esa idea, decirles a las compañías que aquí tenemos clientes que se gastan 130 euros, que se está produciendo un incremento, con lo cual es un destino que les interesa. Hay que tener en cuenta el esfuerzo que ha hecho la Junta de Andalucía, a través de esta Consejería, para atraer a la comunidad a los dos eventos más importantes en materia de conectividad aérea, que se ha hecho este año en Granada y otro, el año que viene en Sevilla. Con solo su celebración, por la experiencia de los años anteriores, se eleva entre un 7 y un 15% la conectividad con el destino.

El consejero confía en que Andalucía pueda aumentar las conexiones aéreas con Alemania. / Álex Zea

Hablaba de que el mercado alemán es un mercado exigente, con la sostenibilidad también. ¿Puede afectar de alguna manera la situación que tenemos de sequía en Andalucía? ¿Puede retraer al mercado alemán y a otros mercados internacionales?

Obviamente cuando buscamos demanda de clientes o de turistas sensibilizados con la sostenibilidad, hay que entender que es sensibilizado con toda la sostenibilidad. El hecho de ir a destinos que pueden intuir que tengan problemas con el suministro del agua pues obviamente les preocupa. Pero es algo que está presente en toda Europa. Es decir, en Alemania también hay una cierta sensación de que han sido veranos cálidos, de que han tenido menos lluvias que otros años, aunque aquí no hay un problema como puede haber en el sur de Europa, pero que ciertamente esa sensación existe. Y lo que importa es que no sea una sensación suficientemente grave como para que, digamos, esté impidiendo que el turista viaje, sino que lo tengan como un elemento también de ayuda a la racionalización del consumo. Nos interesa que los ciudadanos andaluces entiendan que el agua es un recurso escaso, que aunque llueva tres días no es suficiente. Y nos interesa también que el turista que venga también sea sensible, porque es básicamente un ciudadano que está con nosotros ocho, nueve, diez días. Pues durante ese tiempo tiene que ser racional en el uso del agua. Entiendo que los esfuerzos que estamos viendo de la Junta de Andalucía son suficientes, así lo ha expresado el presidente, como para que tengamos un verano exento de mayores problemas y que esperemos que en estos meses podamos recoger alguna lluvia más que nos permita trabajar con otra tranquilidad. Pero obviamente el agua se ha convertido en nuestro recurso más escaso, es nuestro recurso más valioso, no solamente, digamos, básico para el turismo, también para la industria, para la agricultura. Es decir, nuestros tres pilares de desarrollo ahora mismo, que son la industria, la agricultura y el turismo, están afectados por el agua y tenemos que considerarlo como un recurso de primer orden y tratarlo como tal. Entiendo que puede ocurrir que en un plazo no demasiado largo de tiempo se revisen las tarifas del suministro de agua, porque quizá la única forma de que la gente entienda que es un recurso escaso es a través del coste, ¿no? Lo más importante ahora mismo es sensibilizar al público y hacer pedagogía de que este recurso hay que racionalizarlo. Ahora mismo, gastamos una media de 200 litros por persona y día y me parece una barbaridad, a mí no se me ocurre dónde se puede gastar todo eso. Y claro, pues te pones a pensar y no es solamente el gasto que hacemos, es que el estado de la red en baja, que significa el suministro a las viviendas, está muy estropeado, tiene muchas fugas, entre un 20 y un 25%, que es muchísimo. Hay que tener en cuenta que las soluciones coyunturales de cortar el agua por la noche, sí que es verdad que tiene un ahorro por las fugas, pero también puede generar problemas en las propias redes de suministro. O sea que hay que trabajar en otra dinámica. Básicamente hay que arreglar las fugas, ¿no? Es una actuación que quizás las compañías de prestación de servicios de suministro en baja no han hecho en mucho tiempo. Ahora que ya el agua se ha convertido en un elemento absolutamente crítico, yo creo que no nos podemos permitir perder ni una gota de agua.

Desde que está al frente de la Consejería insiste mucho en que la sostenibilidad es también repartir en el tiempo y en el territorio a los visitantes. ¿Lo estamos consiguiendo? ¿Se están notando ya esos flujos de turistas que se van moviendo más allá de los destinos tradicionales de Andalucía?

Sí, yo creo que sí, que lo estamos consiguiendo. De hecho, cada vez el turismo está más desconcentrado. Ya la temporada alta no es solamente tres meses de verano, sino que va desde abril a prácticamente noviembre. Y curiosamente los mejores incrementos, tanto en número de viajeros como también en ingresos, se están produciendo en los tres primeros meses del año y los tres últimos meses del año. O sea que las temporadas habitualmente con más problemas de ocupación son las que tienen ahora mejores incrementos. Obviamente están lejos todavía en cuanto a números absolutos de los periodos de abril a noviembre. ¿Qué tenemos que trabajar en dar a conocer a ese nuevo público? Pues yo creo que nuevos usos, nuevos productos en el interior. Que son muy interesantes y además tienen mucho que ver también con el perfil de gasto que ellos tienen, turismo activo, de naturaleza, son segmentos de nicho en los que estamos trabajando. Yo creo que sí, que estamos teniendo resultados en mercados como el británico, el alemán y después hay nacionalidades como los americanos, por ejemplo, que vienen fuera de temporada alta y también los asiáticos. Ahí el enfoque que hemos hecho a diferentes países está en la línea de desconcentrar tanto temporal como territorialmente. Claro que nuestros destinos litorales son muy atractivos y tenemos que ganar ese mismo atractivo en los destinos interiores, ahí la masa crítica es más pequeña y por lo tanto es más difícil de desarrollar, pero en el momento en que podamos ir incorporando primero con visitas de día y después con pernoctaciones, eso tiene que ser a través de un proceso natural, cualquier otro proceso que se haga interviniendo de una forma muy rápida, lo que puede dar es que se genere de un producto artificial que después no se pueda sostener. Quiero decir que las ciudades medias, por ejemplo en Andalucía, como Ronda, Antequera, Archidona, Carmona, Baeza, Úbeda, se han ido generando en base al interés de las capitales y después de visitas de día. Y poco a poco fueron generando con esa masa crítica alojamiento, ya sea reglado hotelero o extrahotelero, para generar otra realidad. En esa línea estamos. Primero trabajemos en conocer en visitas de día esos nuevos recursos y, a partir de ahí, generar, una vez conseguida la masa crítica, alojamiento para ir teniendo también pernoctaciones. Y ese crecimiento se puede hacer de una forma racional, dentro del marco de la sostenibilidad y además en criterios racionales.