El PSOE critica "el abandono" del Jardín de Málaga por parte del Ayuntamiento

El grupo municipal socialista ha criticado el "abandono total" al que el Ayuntamiento tiene sometida a la barriada Jardín de Málaga, en el distrito de Ciudad Jardín, "con promesas incumplidas".

La concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez ha señalado que "uno de los problemas más acuciantes de este distrito es la falta de aparcamiento y, aun disponiendo de zonas para ello como la explanada en la calle Marqués de Mantua, el PP no hace nada".

De hecho, ha continuado, "el alcalde se comprometió en un pleno a habilitar este terreno para que deje de estar abandonado y que los vehículos dispongan de un espacio en condiciones para aparcar, pero la realidad es que sigue estando terrizo, con muchos desniveles que generan problemas para entrar y salir, además de quedarse impracticable cuando llueve. Es una vergüenza".

Los socialistas, junto a la Asociación de Vecinos Pablo Picasso, han reclamado "en numerosas ocasiones el acondicionamiento de esta explanada": "Lo que pedimos no es hacer allí un edificio y convertirlo en un aparcamiento municipal como tal, sino habilitarlo, aplanarlo y señalizarlo como se hace en otras muchas zonas de la ciudad", ha agregado en un comunicado.

Así, la concejala socialista ha lamentado que "la única pastilla de terreno que serviría para aliviar la falta de aparcamiento" en el entorno se encuentre en "tan malas condiciones", pero "sin duda, lo peor es que el PP siga mintiendo a los vecinos de la barriada".

"En su momento, en el pleno se votó que sí a esta iniciativa, supongo que para no enfadar a los vecinos que estaban allí y habían hecho una recogida de firmas. Pero al final pasa lo mismo de siempre con este equipo de gobierno: se vota que sí para no quedar mal y luego no se hace nada", ha manifestado.

De igual modo, ha añadido que "no solo son problemas de aparcamiento los que sufren los vecinos y vecinas de Jardín de Málaga". Así, Rodríguez ha incidido también en "el caso de esta barriada es común al resto de los barrios del distrito, como Las Flores, Alegría de la Huerta o Mangas Verdes, por mencionar algunos, que se encuentran en un estado de abandono municipal total. Para De la Torre todo lo que no sea calle Larios no existe".

Falta de limpieza y escaso mantenimiento de las zonas verdes

Según el PSOE, en una reunión con la asociación Pablo Picasso, los vecinos "también se han quejado de la falta de limpieza y del escaso mantenimiento de las zonas verdes".

"Hay otras zonas terrizas en la barriada que se encuentran en tierra de nadie, por que al no ser como tal parques y jardines, no lo limpian. Y Limasam tampoco hace nada al ser terrizo, por lo que se acumula la basura y la suciedad convirtiéndolo en un foco de infección. Urge que el Ayuntamiento ponga una solución a este problema, porque al final acaba dañando la imagen de nuestra ciudad", ha advertido la concejala.

En cuanto a las zonas verdes, ha explicado que "es necesario un plan de mejora de la poda y el mantenimiento del arbolado para evitar ramas caídas y malezas".

Por otro lado, Rodríguez ha demandado "más presencia de agentes de la Policía Local en algunos puntos concretos de la barriada, como el Parque El Nogal".

"Los vecinos nos comentan que se hace botellón e incluso carreras de motos dentro del propio parque, poniendo en peligro a los residentes que salen a pasear por el entorno con sus niños y niñas. Por ello, le pedimos al Ayuntamiento que incremente la vigilancia para que las familias puedan sentirse seguras", ha concluido.