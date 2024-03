Esta es la clínica de referencia para los americanos que buscan dentista en España

El fin del uso de mascarillas de forma obligatoria hace apenas un par de años supuso un alivio para la mayoría de ciudadanos, a excepción de unos pocos… Es el caso de Tony Clark, quien reconoce que siempre sintió vergüenza al sonreír en público y por eso veía en aquel trozo de tela un escondite; una forma de recobrar su confianza a la hora de relacionarse con los demás.

Todo cambió cuando Tony conoció al equipo de la Clínica Dental Crooke & Laguna, quienes gracias a sus avanzadas técnicas en odontología, le han devuelto las ganas de “disfrutar de la vida sin tener que cubrirse el rostro”, como él mismo reconoce.

Tony, originario de Scranton, EEUU, se puso en contacto con Crooke & Laguna siguiendo la recomendación de una amiga que trabaja como azafata de vuelo y a que su vez había sido referida por colegas de profesión.

Alto nivel en España

Con el elevado precio de los tratamientos dentales en su país, el estadounidense comenzó a investigar sobre clínicas en Europa y se sorprendió al descubrir el alto nivel de odontología que existe en España respecto a otros países. Ahora admite que no se arrepiente de su decisión de viajar hasta la Costa del Sol. Hoy nos cuenta su historia.

La Clínica Crooke & Laguna tiene centros en España y Reino Unido

Tony explica: “El equipo de la Clínica se encargó de todo en cuanto a la programación del viaje: mis citas, mi transporte y mi alojamiento. Y el nivel de profesionalidad fue increíble. Fueron muy amables. Como mi vuelo inicial coincidió con un día festivo, abrieron especialmente para mí y así poder hacer mis radiografías, mi evaluación y programar todas las citas necesarias. Esto demuestra que hay más preocupación por el paciente que por el beneficio."

Después de realizar un diagnóstico detallado, el Dr Eduardo Crooke explicó a Tony que la mejor opción de tratamiento era llevar a cabo una rehabilitación oral completa sobre implantes dentales, un tratamiento quirúrgico indicado en pacientes que han perdido la mayoría o todos sus dientes.

Magníficos resultados

En estos casos, se coloca un implante customizado en el hueso de la mandíbula o maxilar que actúa de raíces artificiales para sostener una prótesis dental de forma fija. Es mucho menos invasivo que los conocidos cigomáticos, y se obtienen unos resultados excepcionales.

Hasta el momento, Tony está encantado con el resultado obtenido, aunque aún tiene que regresar a la clínica para la última fase del tratamiento, en la que se le colocará su prótesis definitiva respetando sus preferencias respecto al color y forma de los dientes.

El grupo dental Crooke & Laguna tiene más de veinte años de experiencia en el sector / La Opinión

Afirma: “Recomendaría altamente la Clínica Dental Crooke & Laguna a muchas personas. De hecho, dos de mis amigos han pedido ya cita para venir a tratarse. Me siento seguro y capaz de disfrutar de una vida normal sin tener que usar una mascarilla para cubrir mi sonrisa, pudiendo comer adecuadamente y masticar mi comida. También he recibido comentarios de amigos, y en redes sociales. Me dicen que parezco más joven, más radiante y también más feliz...”

El doctor Eduardo Crooke junto a uno de sus pacientes / La Opinión

El grupo dental Crooke & Laguna tiene más de veinte años de experiencia en el sector y ha sido reconocido por la continua búsqueda de excelencia en todos sus centros, localizados tanto en España (Alicante, Málaga, Marbella y el Campo de Gibraltar) como en Reino Unido (Liverpool y Glasgow). Su equipo interdisciplinar trabaja siempre con los últimos avances tecnológicos para ofrecer tratamientos de alta calidad.

El grupo dental Crooke & Laguna tiene más de veinte años de experiencia / La Opinión

