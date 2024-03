La Junta prevé toparse con restos arqueológicos en las obras del metro al Civil

Las obras de extensión de la línea 2 del metro en su primer tramo hacia el Hospital Civil se encontrarán, con toda probabilidad, con nuevos restos arqueológicos, debido a su cercanía con el arrabal de Attabanim.

Para el suburbano malagueño no es extraño este barrio de etapa musulmana, que ya salió a la luz en 2019 durante los trabajos de ejecución del tramo Perchel-Guadalmedina y cuyos restos más representativos están expuestos en la gran estación que ocupa el subsuelo de la plaza de Albert Camus, frente a El Corte Inglés.

De hecho, la Junta prevé que aparezcan nuevos restos del arrabal en los 120 primeros metros del primer tramo, Guadalmedina-Hilera, ya que la muralla de cierre de este barrio se ubicaría en esa zona. «Sabemos que en la zona de Armengual de la Mota existen restos arqueológicos de esa época», señalan fuentes de la Consejería de Fomento a este periódico.

Con esta premisa, la UTE -Unión Temporal de Empresas- encargada de la construcción del tramo, conformada por Sando y Kerkros Innovaciones, ha contratado como directora de Arqueología a Ana Arancibia, una profesional que ha estado vinculada al control y la excavación arqueológica de las obras del suburbano desde sus inicios.

Arancibia, explica Fomento, está desarrollando ya el control arqueológico del movimiento de tierras con los trabajos previos.

No obstante, aún habrá que esperar para adentrarse en los trabajos arqueológicos en extensión, que no podrán empezar hasta que no se hayan ejecutado los muros pantalla del metro.

Obras del metro de Málaga hacia el Hospital Civil, en el entorno de la calle Hilera. / Álex Zea

Mientras tanto ya han arrancado los trabajos de investigación «para ver dónde podría estar la muralla de cierre del arrabal». Para ello, se ha pasado un georradar desde el inicio de la obra hasta los 150 primeros metros aunque los resultados «no han sido concluyentes» por la cantidad de servicios afectados existentes en este tramo, donde se cruzan desde redes de telefonía, telecomunicaciones o saneamiento.

«Hasta que no se construyan las pantallas y se puedan hacer unas catas profundas, no se sabrá con certeza lo que se pueda encontrar», continúan fuentes de la Consejería de Fomento.

Implicación de Cultura

«En caso de encontrar restos arqueológicos, se procederá de la misma forma que en el tramo anterior, en coordinación con Cultura, que valorará los restos y dirá cómo proceder en función de su importancia», sostiene Fomento, en relación al protocolo que tendrá que activarse en caso de que aparezcan vestigios arqueológicos.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en el año previo a la pandemia, cuando los trabajos del metro a su llegada a la gran estación de Guadalmedina -y posterior prolongación a la Alameda- se encontraron con el arrabal de Attabanim.

La Consejería de Fomento,a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, impulsó la creación de una zona museística en el metro de Málaga, en la estación de Guadalmedina, para conservar algunos de los bienes inmuebles exhumados durante las obras llevadas a cabo entre 2019 y 2021, los de mayor importancia.

Entre los hallazgos conservados se pueden conemplar un horno musulmán del siglo XI; una vivienda unifamiliar nazarí y una calle completa de época nazarí de los siglos XI y XII; una calle completa de época cristiana moderna de los siglos XVI-XVII, y finalmente los elementos de la curtiduría para tratar el cuero de los siglos XVIII-XIX con tinajas y piletas.