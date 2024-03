Las fugas de agua tienen los días contados gracias a Fugaqua

En nuestro país, aproximadamente el 25%, casi una cuarta parte del agua potable suministrada, no está registrada. Esta cifra representa una grandísima pérdida de recursos hídricos valiosos y tiene un impacto negativo en la economía y el medio ambiente. La causa principal de esta agua no registrada es la combinación de fugas, fraude y otros factores.

Las fugas de agua en las tuberías y redes de suministro son una de las principales causas de agua no registrada. Estas fugas pueden ser difíciles de detectar y pueden causar una pérdida significativa de agua potable. Además, muchas veces no se realiza un seguimiento sistemático de estas fugas, lo que dificulta su detección.

Tecnología innovadora

Fugaqua es la empresa que cuenta con la mayor fuerza de campo en la lucha contra el agua no registrada, especialmente en la detección de fugas de agua utilizando tecnología innovadora como el gas trazador con helio, aportando además una experiencia técnica de 125.000 fugas de agua localizadas.

Las tecnologías más utilizadas para la búsqueda de fugas de agua en redes de distribución, hasta hoy en día, se basaban en la escucha de las fugas, recurriendo, por ejemplo, a equipos prelocalizadores, geófonos e incluso las brigadas más experimentadas al uso de correladores.

Gracias al uso de esta tecnología innovadora de gas trazador con helio en combinación con equipos electroacústicos, Fugaqua es capaz de localizar un mayor número de fugas, incluyendo las más pequeñas, sin necesidad de cortar el suministro. El gas trazador con helio es especialmente útil en aquellos abastecimientos cuyo nivel de rendimiento está por encima del 75%.

Eficiencia hídrica

Fugaqua es la empresa de eficiencia hídrica con mayor personal especialista y con tecnología que les permite encontrar fugas donde los medios tradicionales no pueden. Trabajan en todo el territorio nacional y cuentan con más de 125.000 fugas de experiencia.

En Fugaqua han conseguido poner esta tecnología innovadora al servicio de municipios de cualquier tamaño, incluso en los más pequeños, cuya gestión del agua roza la excelencia en muchos de los casos.

En este aspecto hay que destacar la figura de “el alcalde valiente”, que es un responsable público que actúa con la debida diligencia contra las fugas de agua, que reconoce que tiene pérdidas importantes y no espera a que las ayudas o subvenciones les resuelva el problema. Por contra, muchos pequeños municipios recurren a la ayuda de campañas de localización de fugas de agua que salen a concursos públicos de gran envergadura, promovidos por entidades públicas, en los que la metodología técnica y medios humanos requeridos no se adecúan a las características específicas de cada abastecimiento. Aun así, consiguen elevar el rendimiento, pero quedando lejos de los rendimientos de las grandes áreas metropolitanas.

Otras explotaciones y municipios cuentan con tecnología propia, principalmente la tradicional, que adquieren en muchos casos gracias a subvenciones, pero que, a la hora de la verdad, están lejos de poder sacarle el rendimiento adecuado debido a la falta de experiencia en su uso.

125.000 detecciones de fugas

Los más de 40 técnicos propios especialistas exclusivamente en fugas de Fugaqua permiten no solo ofrecer una cobertura nacional para la búsqueda de las mismas, también están poniendo a disposición de esas explotaciones y municipios, un conocimiento sobre fugas basado en más de 125.000 detecciones con una fuerza de campo propia en la que el control de calidad es más cercano; aportando mayor eficacia en el servicio. No es solo la tecnología más innovadora. No es solo la mayor fuerza de campo. Es el balance de ambas partes adaptándose siempre a cada caso concreto lo que aporta valor a sus clientes.

Sobre Fugaqua

Fugaqua es una empresa especialista en eficiencia hídrica con más de quince años de experiencia en la búsqueda de fugas y la detección de fraude.

Sus técnicos perfeccionan su técnica gracias al conocimiento compartido de más de 25.000 fugas detectadas al año tanto en el ámbito residencial como en el industrial, en grandes emplazamientos y redes de distribución.

Entienden la tecnología como algo esencial, pero solo incorporan aquellas cuyo rendimiento no solo sea eficaz y puntual, sino eficiente, adaptable, y que hayan testado lo suficiente para sentirse con la confianza de seguir dando el mejor servicio en la lucha contra el agua no registrada.

Su amplia red de técnicos propios les permite alcanzar acuerdos marco con grandes compañías, pero también dar servicio a pequeños municipios más dispersos geográficamente.

