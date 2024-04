El Ayuntamiento de Málaga insiste en la prudencia y en seguir siendo moderados con el agua

La concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, insistió ayer en la «prudencia» y en «seguir siendo moderados» en el uso del agua, pese a las últimas lluvias, ya que se sigue en escasez severa.

Gómez recordó que el pasado martes tuvo lugar la reunión de la Comisión de Gestión de la Sequía de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y «parece que no va a haber nuevo decreto, simplemente unas nuevas órdenes que todavía no se han dictaminado». «Es cierto que ha habido lluvias que han paliado la situación, pero tenemos que recordar que seguimos en escasez severa», advirtió. Por ello, volvió a pedir «prudencia» hasta que «se den las órdenes por parte de esta comisión de seguimiento, y seguir siendo moderados en el uso del agua». La edil recordó que «la dotación de 200 litros habitante día es la misma dotación que teníamos en la -sequía- severa», por lo que en «el bando que tenemos ahora mismo vigente de noviembre, porque no se ha hecho un nuevo bando desde entonces, ya teníamos esa dotación de 200 litros habitante». Dijo que las medidas irán «un poco en la línea de ese último bando» e insistió en que se está a la espera «de las nuevas órdenes para ya dar de forma más concreta, en algunos casos, como el tema de las piscinas, que tenemos que analizarlo técnicamente». Sobre qué posición tiene el Ayuntamiento en cuanto al llenado de piscinas, Gómez incidió en que «tenemos una dotación que cumplir y tenemos que hacer los cálculos de qué consumo supone el llenado o rellenado de las piscinas, y si podemos cumplir con esa dotación ya se estimará», sostuvo.