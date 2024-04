Málaga cubre todas sus plazas MIR de medicina de familia pero Andalucía deja 39 vacantes

La segunda convocatoria de adjudicación de plazas de Médico Interno Residente (MIR) no ha logrado cubrir todos los puestos de médico de familia que habían quedado vacantes, y que el Ministerio de Sanidad aspiraba a poder llenar este miércoles con la ‘repesca’ de este llamamiento extraordinario. De las 459 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria que quedaron desiertas en la primera convocatoria (una cifra récord y el doble que en 2023), solo se han adjudicado 213.

Aunque en el caso de Málaga las seis plazas que quedaron libres en la primera adjudicación sí han sido cubiertas en este segundo llamamiento, Andalucía ha sido una de las diez comunidades autónomas que no ha logrado llenar todos sus puestos de formación de Medicina de Familia. El resto de comunidades que tampoco han logrado llenar sus plazas han sido Extremadura (49), Castilla y León (47), Galicia (42), Cataluña (22), Aragón (17), Baleares (10), La Rioja (9), Navarra (7) y Asturias (4). En total, a nivel nacional se han contabilizado 246 vacantes, casi el doble que el año pasado cuando quedaron 131.

En Andalucía, el resultado final del reparto de plazas MIR de 2024 deja sin cubrir 39 de las 66 plazas que habían quedado desiertas el pasado 19 de abril. Salvo una de Medicina del Trabajo y una de Medicina Preventiva, 64 puestos correspondían a Medicina de Familia, es decir, a Atención Primaria.

Plazas sin cubrir en Andalucía

Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, las vacantes que han quedado definitivamente sin adjudicar en la comunidad andaluza han sido en Jaén (15), Linares (8), Úbeda (6), Minas de Riotinto (5), Cabra (3) y Andújar (2). Todas ellas de Medicina Familiar.

En Málaga, las seis plazas que no habían sido escogidas en la primera convocatoria pertenecían al área sanitaria de Ronda (4) y Antequera (2). No obstante, a pesar de que finalmente la provincia ha logrado llenar todas las plazas de esta especialidad, desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM) consideran necesario reflexionar sobre las causas que han provocado que 246 personas hayan preferido repetir el MIR, u optar por otra salida laboral, antes que coger una de las plazas disponibles en Andalucía o en otros puntos de España para formarse en Medicina de Familia.

Los jóvenes no quieren ser médicos de familia

“El problema que vemos es que hay una desafección por parte de los médicos jóvenes a coger Medicina de Familia”, afirma María Ángeles Bernal, vocal de Atención Primaria de Sindicato Médico de Málaga, que defiende que los números evidencian que “las condiciones no son lo suficientemente atractivas” para que los jóvenes quieran ser pediatras y médicos de familia.

Esta situación supone un grave problema debido a que España se enfrenta a un déficit de estos especialistas. De hecho, para tratar de paliar esta falta de profesionales, e ir ajustándose a las jubilaciones que están previstas en el futuro, el número de plazas se aumentaron este año, aunque parece que no ha servido de mucho, ya que no han logrado cubrirse todas las vacantes.

“Aunque aumenten las plazas, si después las condiciones no son adecuadas, vamos a aumentar la formación de médicos y de profesionales, pero no los vamos a fidelizar”, explica Bernal, que defiende que las duras condiciones a las que se enfrentan los médicos de esta especialidad, y que son conocidas por los estudiantes durante sus rotaciones, son el principal motivo por el que prefieren no coger esas plazas vacantes y aprovechar ese año para prepararse otro MIR. “Otros deciden hacerla, pero cuando terminan la residencia se van de Andalucía, hacen otra especialidad, o, incluso, optan por otra salida laboral”, sostiene la representante del SMM, que recuerda que también son habituales los casos de jóvenes que comienzan la residencia y la abandonan antes de terminarla.

Imagen de archivo de un examen MIR / La Opinión

“Si sumas la carga de trabajo, que es muy grande porque las plantillas no están adecuadas y las consultas están saturadas, más una inmensa carga burocrática y los contratos inestables, ves que las condiciones no son atractivas”, concluye Bernal, que señala que, mientras en otras comunidades ofrecen contratos de estabilidad de dos o tres años a los MIR que terminan la residencia, en Andalucía suelen ser “contratos eventuales de unos meses”.

Convocatoria 2024

La Junta de Andalucía ha ofertado este año 1.861 puestos de formación sanitaria especializada, la mayor convocatoria hasta la fecha. De estas, Medicina Familiar concentra la mayoría de plazas, con 434 vacantes, aunque este año solo se cubrirán 395. En total, en toda España se han convocado 11.607 plazas MIR, lo cual suponen también un incremento del 3,9% de la convocatoria anterior. En el caso concreto de Medicina de Familia, se ofertaron 2.492 puestos, frente a los 2.324 del año anterior.