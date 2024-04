El PSOE pide una comisión de investigación sobre la presunta falsificación documental de Smassa

El PSOE pedirá mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga la apertura de una comisión de investigación sobre la presunta falsificación documental de Smassa, un asunto que ya está investigando la Policía Nacional, a través de la UDEF, tras una denuncia que partió de la propia Sociedad Municipal de Aparcamientos.

El grupo municipal socialista llevará este asunto a través de una moción urgente que contará con el respaldo de Con Málaga y Vox pero que es difícil que salga adelante ya que el Partido Popular ya ha adelantado que votará en contra.

Los socialistas han denunciado que tras la falsificación de la firma de una empleada municipal, la Smassa trató de "maquillar las tropelías" mediante la creación de dos expedientes, uno de error material y otro de subsanación de error.

"El expediente de error lo que intenta es eliminar aquellos documentos que habían sido falsificados, modificados con la firma digital. Y la subsanación de error lo que viene a decir es que cambian los expedientes y dicen que el expediente bueno es este", ha explicado el portavoz socialista, Daniel Pérez.

Pérez ha lamentado también que la obra en cuestión, la del aparcamiento de Pío Baroja arrastró un sobrecoste del 30%, pasando de 9 a 12,5 millones de euros. "Nos salta la sospecha de que puedan existir mordidas, que se hayan llevado los responsables que hayan participado en esta tramitación de este expediente y la construcción de este aparcamiento", ha añadido.

Asimismo, el portavoz socialista ha acusado abiertamente al Francisco de la Torre de mentir cuando, tras conocerse, mediante denuncia pública del PSOE, la existencia de una investigación policial, De la Torre aseguró desconocer lo ocurrido ante preguntas de la prensa. "Sobre este tema la verdad es que no puedo decir nada, pues no tengo noticias de esta situación", manifestó ayer.

"Le mintió a todos los malagueños y lo sabemos fehacientemente", ha espetado Dani Pérez, que ha asegurado que ayer a las ocho de la mañana, un par de horas antes de la rueda de prensa del PSOE, hubo una reunión en Alcaldía con el gerente de Smassa, Manolo Díaz.

Un encuentro del que De la Torre ha negado taxativamente que participase pero no que no se produjera. "Yo le puedo decir a usted que yo no cité al señor Manolo Díaz ayer en el ayuntamiento. Y desde luego yo no estuve reunido a la hora que usted me indica".

De la Torre insiste en que no era conocedor

Francisco de la Torre ha mantenido hoy que era desconocedor de las irregularidades de Smassa pese a que se ha remitido en numerosas ocasiones al comunicado de Smassa en el que precisamente se reconoce que ya el 8 de febrero tenían constancia de ello e incluso aseguran que han abierto una investigación interna.

"No estoy en el día a día de la empresa, como es lógico, de las empresas en general, ¿no? Sería materialmente imposible. Necesitaría tener los clones famosos que dicen que tengo, y serían insuficientes, si me permite", ha respondido De la Torre. "Ahora, con las comisiones que están formadas y con el trabajo ese, profundizaré en ello. Pero no me pida que profundice a priori".

Cabe recordar que Smassa informó ayer de que está colaborando con la Policía Nacional y que tanto la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, miembro del equipo de Gobierno, como el gerente de Smassa, Manolo Díaz, han acudido a declarar, Hernández el 10 de abril y Díaz el 18 de marzo.

En cuanto a las peticiones de cese del gerente de Smassa por parte del PSOE y de Con Málaga -Vox prefiere esperar a que culminen las investigaciones-, De la Torre no lo ha descartado tajantemente -como sí ha hecho en otras ocasiones- y sostiene que habrá que esperar a que finalicen las investigaciones. "Cuando tengamos toda esa información yo podré contestar sobre esta cuestión".

"¿Alguien en esta ciudad se va a creer que se va a producir una citación para declarar por parte de un miembro del gobierno y el alcalde la ciudad no se va a enterar? ¿Alguien se lo cree? Cualquiera sabe que en el ayuntamiento no se mueve un papel sin que el alcalde tenga conocimiento", ha criticado la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas.

"Apoyaremos todo lo que sea control y transparencia. Es un tema que se debe dirimir en los juzgados", ha añadido la concejala de Vox, Yolanda Gómez.