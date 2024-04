La concejala de Movilidad sobre Smassa: "hay irregularidades administrativas y lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo"

"No me escondo, yo conozco que hay irregularidades administrativas y lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo". En estos términos se ha pronunciado la concejala de Movilidad y vicepresidenta de Smassa, Trinidad Hernández, en relación a la crisis interna abierta en esta sociedad municipal encargada de la construcción y gestión de los aparcamientos públicos.

Hernández ha asegurado durante la celebración del pleno del Ayuntamiento de Málaga que en la Sociedad Municipal de Aparcamientos "hay muchas cosas que se vienen haciendo de facto mal", en su opinión, "por la costumbre". Unas irregularidades, asegura la responsable de Movilidad, que está "tratando de corregir". "Estoy haciendo una investigación que todo aquello que no se ajusta a la norma. Me he reunido con los empleados en grupos de trabajo".

Eso sí, la edil ha desvinculado esas irregularidades administrativas de "presuntos ilícitos penales", esto es, una presunta falsificación documental que está investigando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, como denunció el PSOE públicamente esta semana. Una investigación que parte de una denuncia de una empleada pública de la empresa municipal a la que, supuestamente, se le falsificó su firma en un expediente público.

De hecho, Trinidad Hernández ha confirmado lo que ya anunció la propia Smassa en un comunicado, que el pasado 10 de abril acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Málaga para prestar declaración en el marco de la investigación policial por esta supuesta falsificación documental:

Aparcamiento Pío Baroja / AYUNTAMIENTO

"El 10 de abril yo fui a la comisaria a prestar declaración por un presunto delito de falsedad documental, ni por mordidas ni por corrupción. En este procedimiento se me tomó de declaración en el sentido de sí yo conocía determinados documentos", ha continuado la concejala, que insiste en desvincular esas irregularidades administrativas de la falsedad documental. "Yo no fui a la policía por las irregularidades administrativas que yo había detectado, porque lo que yo he detectado no tiene ámbito penal, son temas administrativos. Yo fui a la policía por otro motivo, que es una falsedad en documento público".

Hernández va más allá y ha defendido que "presuntamente" esa falsedad documental "no está hecha por el señor Díaz", en relación al gerente de Smassa, Manolo Díaz, de nuevo en el punto de mira por esta nueva crisis en la empresa pública que dirige después de que se haya judicializado un supuesto caso de acoso laboral hacia la exjefa de la Oficina Técnica de Smassa, Trinidad Rodríguez.

"¿No informó al alcalde?"

Eso sí, la responsable de Movilidad ha evitado responder a las insistentes preguntas por parte de la oposición, que le exigían que aclarase si informó o no al alcalde de Málaga y presidente de Smassa, Francisco de la Torre, de que tuvo que acudir a declarar ante la policía así como de esas frecuentes irregularidades en Smassa. Todo ello después de que la oposición haya acusado a De la Torre de "mentir a todos los malagueños y malagueñas" cuando aseguró, al estallar esta crisis, que no era conocedor de lo ocurrido.

"¿El alcalde no sabía que usted siendo la concejala responsable había declarado ante la policía? Eso no se lo cree el alcalde ni usted", ha manifestado el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, que ha llegado incluso a proponer a Hernández que rompiera la disciplina de voto para votar a favor de abrir una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Málaga sobre Smassa, una propuesta del PSOE que apoyaban también Con Málaga y Vox y que no ha prosperado debido al rechazo del Partido Popular.

El gerente de Smassa, Manolo Díaz, junto a Francisco de la Torre, en el aparcamiento de Pío Baroja. / L.O.

"¿No le dijo nada al señor alcalde? ¿No informó al alcalde de que había irregularidades en el seno de Smassa?", insistió la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas.

Finalmente, De la Torre ha acabado tomando la palabra para "dejar claro" que la concejala de Movilidad tiene su "absoluto respaldo".

"Ha dicho palabras muy claras de que quiere llegar a profundizar en todo y que hará lo que tenga que hacer, ¿está claro? En ese 'hará lo que tenga que hacer' mi respaldo es absoluto", ha insistido el alcalde. "Lo que ha dicho es suficiente expresivo y claro, su deseo de aclarar las irregularidades, las que haya, las cuales se refiere la nota de Smassa [el comunicado en el que la empresa municipal reconoce la existencia de irregularidades]".

Con respecto a si conocía o no lo sucedido en Smassa cuando la prensa le preguntó por ello en primera instancia, el regidor ha insistido en que entonces no lo sabía: "Cuando se hace la nota de Smassa ya tengo esa información, antes por la mañana no la tenía".

Cese del gerente

La moción del PSOE pedía también el cese cautelar del gerente de Smassa, Manolo Díaz, así como del técnico Alejandro Donaire, jefe del Departamento de Obras -tras la separación del Departamento de Obras y Proyectos en dos unidades diferentes-, otro punto que no ha salido adelante con los votos en contra del PP y Vox, que entienden que debe concluir primero la investigación policial en curso.

"La justicia tiene que investigar esta situación hasta el final, desde luego se deben dar claras explicaciones sobre toda esta cuestión y depurar responsabilidades no solo políticas sino también profesionales", ha expuesto el portavoz de Vox, Antonio Alcázar.

El gerente de Smassa, Manuel Díaz, y su abogado, José Carlos Aguilera, a la entrada a los juzgados de Málaga. / EUROPA PRESS

Al respecto, el Partido Popular no se ha posicionado explícitamente pero sí ha dejado caer en que tampoco lo descarta como sí se expresó cuando se conoció la activación del protocolo antiacoso de la empresa municipal. "[Trinidad Hernández] Ha dejado explícitamente claro su voluntad de llegar a lo que sea necesario, y las propuestas que me haga la señora Hernández, en el sentido que sea, serán respaldadas por mí".

A lo que Hernández ha añadido: "Mis propuestas para depurar responsabilidades irán hasta las últimas consecuencias, cuando yo tenga constancia de todo lo que estoy investigando, porque existe esa comisión de investigación".