"Por el pleno empleo: reducir jornada, mejorar salarios", el lema de CCOO y UGT para el Primero de Mayo

Los sindicatos CCOO y UGT de Málaga han presentado este jueves los actos del Día Internacional del Trabajo, que se celebra el 1 de mayo y que incluye la tradicional manifestación que partirá a las 11.00 horas de la Alameda de Colón y concluirá en la plaza de la Constitución. El lema de este año es "Por el pleno empleo: reducir jornada, mejorar salarios", según han explicado la secretaria general de UGT Málaga, Soledad Ruiz, y el secretario general de CCOO Málaga, Fernando Cubillo.

"Conseguir un pleno empleo es posible en Málaga, y lo es porque en los últimos cinco años se han creado en nuestra provincia 86.708 nuevos puestos de trabajo", ha apuntado Cubillo. Buena parte de este empleo ha sido absorbido por nuevos trabajadores que llegan a Málaga, por lo que el paro no baja evidentemente en la misma medida.

Así, el desafío es ahora, según Cubillo, desarrollar "políticas públicas potentes para recualificar a la población desempleada, en especial a los parados de larga duración. Por ello, reclama al Gobierno Andaluz que refuerce la formación profesional, las prácticas en empresa, así como la formación dual con carácter gratuito y universal para todas los parados.

El responsable de CCOO ha añadido que los sindicatos salen defender todos los servicios públicos de Andalucía (sanidad, educación, dependencia, Justicia, servicios sociales, etc) y ha recordado que el pasado año, en Málaga, hubo una reducción de 5.300 puestos de empleados públicos.

Ruiz, por su parte, ha apuntado que las reformas emprendidas por el Gobierno en diálogo social con UGT y CCOO han sido "realmente exitosas", especialmente con las medidas destinadas a reducir la temporalidad del mercado de trabajo y también en las administraciones públicas. Además, el SMI es hoy un 54% superior al de 2018. No obstante, ha reivindicado "condiciones laborales dignas" para el conjunto de trabajadores y ha lamentado el "desmantelamiento" que vive la sanidad andaluza y la falta de recursos en educación.

La responsable de CCOO también ha pedido un refuerzo del diálogo social y un impulso la política industrial y al sector agroalimentario, junto a una mejora en la efectividad de las políticas activas de empleo "para recuperar a las 131.000 personas que permanecen en el paro".

En la presentación también han participado los responsables de Salud Laboral de ambos sindicatos, Lola Segado por CCCO y Vicente Sandoval por UGT, que han lamentado los altos datos de siniestralidad laboral que sigue presentando la provincia. El año 2023 cerró con 22.133 accidentes laborales, con una subida interanual del 3,3% y con 17 de siniestros mortales. Este año, hasta febrero, ha habido de momento 3.118 siniestros con 6 muertes.

Piden "respeto" a la clase política en torno a Sánchez

Los sindicatos han afirmado también que la decisión de Pedro Sánchez de meditar sobre su renuncia o su continuidad al frente del Gobierno no condiciona sus reivindicaciones para el Primero de Mayo, aunque han manifestado su deseo de que en la política impere el respeto al adversario.

"Creemos que no debe afectar a nuestra hoja de ruta, que no es otra que la defensa del derecho de los trabajadores, esté quien esté al frente del Gobierno", ha apuntado Ruiz que, no obstante, ha recordado los logros en materia laboral y social de estos últimos años con Sánchez de presidente, entre ellos la aprobación de la reforma laboral, la subida del SMI y la revalorización de las pensiones.

La responsable de UGT ha señalado que cualquier opción política tiene la legitimidad de plantear sus diferencias, pero siempre "desde una ética y moral" que, a juicio, en este caso se han abandonado. "Esta forma de actuar que tiene la derecha y ultraderecha no se ha producido nunca en Democracia en España. Se han saltado todas las líneas rojas, toda la decencia y toda la dignidad", ha opinado.

Por su parte, Cubillo ha afirmado que el respeto institucional tiene que estar por encima de las diferencias partidistas y ha calificado de "cruel" utilizar a las familias de los políticos en la lucha partidista "cuando no hay ningún tipo de prueba".

"No debemos de meternos en el fango ni en el ataque, como se está entrando en estos momentos, cuando no hay nada que lo respalde judicialmente. Vamos a tener un Primero de Mayo de reivindicaciones al Gobierno de España y al Gobierno andaluz. Y vamos a condenar enérgicamente las actitudes de la ultraderecha y de la derecha contra un modelo de sociedad", ha apuntado. El responsable de CCOO ha afirmado que la mejora del empleo de los últimos cinco años "no tiene parangón" en términos cuantitativos y cualitativos, aunque todo sea mejorable.