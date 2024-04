EFPA Congress reúne en Málaga a más de mil asesores financieros de toda España.

Más de un millar de asesores financieros de toda España se dan cita en Málaga desde ayer en la VIII edición de EFPA Congress, la reunión bienal del sector en el que bajo el lema ‘Asesoramiento Financiero 3.0’, se abordarán en profundidad todas las implicaciones de la integración de la Inteligencia Artificial en el sector financiero y su potencial impacto en el quehacer diario de los profesionales.

El congreso fue inaugurado institucionalmente por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, quien señaló que la política del Gobierno andaluz es una política de apoyo a los inversores y a los ahorradores. Además, España dijo que «la planificación financiera es más fácil también si desde las administraciones públicas ayudamos a generar entornos de seguridad y de certidumbre con reglas claras del juego, como hacemos desde el Gobierno andaluz».

Tras la consejera fue Santiago Satrústegui, presidente de EFPA España, quien se dirigió a los asistentes glosando brevemente los 24 años de historia de EFPA, en los que «tenemos que alegrarnos mucho del desarrollo de la idea que llevó a nuestra constitución en el año 2000, que no es otra que el éxito de la condición del asesor financiero».

Satrústegui se refirió a que en los dos días que durará el congreso se va a hablar de «futuro», de un futuro que, a día de hoy, es «mucho más complicado porque la incertidumbre se ha presentado por muchísimos motivos, y nosotros, los asesores, vivimos en la interpretación de esa incertidumbre y en la capacitación para hacer posible que nuestros clientes convivan con esa incertidumbre».

IA y la regulación del RIS

Para el presidente de EFPA España su futuro como asesores financieros, está condicionado «no sólo por la propia impredecibilidad de los mercados financieros con la que llevamos conviviendo toda nuestra vida, sino que hay algunos elementos especiales a los que vamos a dedicar una atención especial en este congreso como es es la irrupción de la inteligencia artificial que va a marcar un antes y un después no sólo en nuestro trabajo sino también en cualquier actividad humana».

Por último, Santiago Satrústegui hizo referencia a la regulación del RIS, la Estrategia de Inversión Minorista, que recoge en su texto «algo por lo que hemos venido trabajando desde nuestra constitución: el hecho de que la formación y la capacitación del asesor financiero sea clave en la protección del inversor», añadió.

Tras el presidente de EFPA España tomó la palabra Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien advirtió de que el asesoramiento financiero a proporcionar a la sociedad en los próximos años puede quedar parcialmente truncado «si no somos capaces de resolver uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos: la necesidad de hacer crecer los mercados de capitales».

Para el presidente de la CNMV, dos son los problemas a solucionar por el colectivo, ayudar a la sociedad española y europea y a los ciudadanos a invertir mejor sus ahorros, y por otro lado, «ayudar a nuestras empresas a financiar de una manera más sólida las inversiones que necesitan acometer en los próximos años».

La primera ponencia de la mañana corrió a cargo de Xavier Marcet, presidente de Lead to Change, quien quiso trasmitir la idea del llamado Management Humanista, que no es otra cosa que el management propio de la era de la IA y la robotización y que defiende la obtención de resultados pero no a cualquier precio.

Para Marcet, este management requiere de ecosistemas de aprendizaje que profundizan en aspectos como la empatía, el respeto, la sencillez y el sentido común.

Mesa redonda sobre la IA

«La irrupción de la IA» fue el tema de debate de la primera mesa redonda del congreso. Moderados por Carlos Tusquets, presidente honorario de EFPA España, participaron Ramón Trías, fundador de AIS; Javier Rodríguez Zapatero, presidente de ISDI; Florian Foerster, Head of Digital Clients EMEA en Invesco; Silvia Hernández, directora de sector Financiero y Seguros de Microsoft Ibérica, y Leonardo López, country head para Iberia y latam de ODDO BHF Asset Management.

Preguntado por el moderador, Ramón Trías indicó que la Inteligencia Artificial no va a destruir «el marco conceptual del asesor financiero», pero sí va a provocar sustituciones en herramientas estadísticas que van a generar un aumento en el manejo de datos que van a traer más exactitud.

En esta misma línea se significó Florian Foerster, quien se mostró convencido de que la IA «es una oportunidad para los gestores de activos de optimizar la interacción con el cliente» ya que va a fomentar y potenciar una comunicación más personal. Además Foerster ofreció el dato, basado en estudios recientes, de que nueve de cada diez gestores financieros creen que la IA puede mejorar los resultados financieros en torno a un 20%.

Por su parte, Javier Rodríguez Zapatero, presidente de ISDI, calificó la irrupción de la IA como algo «tremendamente importante» y abogó por hacer un esfuerzo «para entender esta tecnología» en la que el dato, el algoritmo y la computación son axiales. Para el experto, la inteligencia artificial resume perfectamente el binomio «tecnología + humanidad».

«Vivimos un momento sin igual en el que los clientes quieren y exigen más digitalización y con la IA se inicia una nueva era». Silvia Hernández, de Microsoft Iberia, comentó que ahora se hace más necesario mostrar habilidad para ‘capturar’ esa nueva herramienta y convertirla en valor, ya que, según su opinión, la IA «revolucionará todo el sector bancario debido al alto potencial transformador».

Por último, Leonardo López calificó de «gran aliada» a la IA para el profesional financiero porque va a «ayudar a generar ideas y a interpretar datos cada vez más complejos» que se van a plasmar en la estrategia que el profesional proponga a su cliente.

Momento de la primera mesa redonda que se celebró en la VIII Edición de EFPA Congress que se celebra en FYCMA.