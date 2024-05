Denuncian agresiones de pacientes a dos médicos de centros de salud de Málaga

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha informado este viernes de dos agresiones de pacientes a facultativos ocurridas el pasado mes de abril en centros de salud de Málaga capital, en concreto en Tiro de Pichón y Palma-Palmilla.

Así, en un comunicado han indicado que uno de estos hechos ocurrió el 10 de abril cuando una paciente con cita acudió a la consulta del centro de atención primaria de Palma-Palmilla antes de la hora prevista, llorando y muy agitada, con lo que la médica que la atendió intentó calmarla.

Agresión en Palma-Palmilla

La usuaria, que vive en la calle, indicó que tenía unos "morados" en las piernas, que la doctora pudo comprobar al examinarla y evidenciar costras de sarna no tratada. Al finalizar, la paciente reconoció que lo que quería eran las recetas de su medicación, en concreto, Rivotril, en cuya posología la profesional pudo cerciorar --uno cada ocho horas-- y la dispensación, que no salía hasta en una semana.

La facultativa le explicó a la usuaria que no podía prescribir de forma extra esta medicación, ya que, según la posología que tenía aplicada, revelaba que no debía haberla consumido de forma completa hasta la fecha.

Así, ante la negativa de la médica, la usuaria "comenzó a ponerse muy agresiva, a gritar y a exigirle la medicación, diciendo: "A ti no te cuesta nada". El vigilante, tras ser avisado por la facultativa, pudo sacar a la agresora de la consulta sin resistencia, pero ésta se dirigió a la médica y supuestamente le dio un golpe en el brazo izquierdo y la amenazó con: "Te voy a coger en la calle".

La facultativa agredida ha interpuesto una denuncia y está a la espera del desarrollo de las acciones judiciales, han señalado desde el sindicato.

Agresión en Tiro Pichón

Por otro lado, el pasado día 17 de abril, un paciente entró en la consulta del centro de salud Tiro de Pichón "exigiendo el aumento de la medicación de benzodiacepina (trankimazin y rivotril)"; unos medicamentos "con un alto poder adictivo y sujetos a una estrecha vigilancia médica, que también se vende en el mercado negro".

Al no tener el beneplácito del médico, "el usuario se puso violento y comenzó a amenazarlo de muerte, así como advertir que prendería fuego al centro, que no cuenta ni con vigilante de seguridad ni con consultas comunicadas". En ese momento, una trabajadora social, "que intercedió, aunque no es su papel, consiguió calmar al agresor".

Desde el SMM, han indicado que el centro de salud Tiro de Pichón "es un espacio muy conflictivo al sufrir muchos casos de agresiones y no se le dota de las medidas arquitectónicas y de seguridad que requiere", lamentando que el Distrito Sanitario Málaga "no tiene previsto actuación alguna pese a la solicitud e insistencia del sindicato".

Por ello, han denunciado estos nuevos casos de agresiones "que evidencian el insostenible día a día de los profesionales en sus puestos de trabajo y manifiesta su rechazo a la infatigable espiral de violencia de exaltados con el personal sanitario en la provincia malagueña, ante la indolencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que elude afrontar esta lacra sin visos de sutura".

Asimismo, el SMM ha animado a los compañeros "a denunciar cualquier atisbo de agresividad en su labor de velar por la salud de los ciudadanos".