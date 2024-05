Malagueña retenida en Estambul rumbo a Gaza: "Es un exterminio a un pueblo"

El pasado 17 de abril Nico Sguiglia, el concejal de Con Málaga, puso rumbo a Gaza en una misión humanitaria a bordo de la Flotilla de la Libertad; compuesta por un carguero con 5.500 toneladas de ayuda, un ferry de 120 metros y un buque de pasajeros que tenía previsto partir el 21 de abril, desde el puerto de Estambul rumbo a Gaza.

En esta misma misión también viajaba Josefa García, una malagueña jubilada, que decidió embarcarse junto a otros 23 españoles, entre los que estaban otros rostros conocidos de la política española, como la diputada en el Congreso de los Diputados, Martina Velarde, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

No es la primera vez que García participa en estas misiones humanitarias. Para ella Palestina es un territorio conocido, al que ha viajado en más ocasiones. Viajes que ha realizado con la misma premisa: ayudar en la guerra a los más necesitados.

Josefa junto a los españoles activistas que pusieron rumbo a Gaza / La Opinión

La odisea de esta malagueña comenzó en el Puerto de Estambul, cuando esperaban zarpar con los 5.500 toneladas de ayuda. En principio, estaba previsto que el transporte de la ayuda durase entre tres y cuatro días, sin embargo la misión no pudo llevarse a cabo, debido a las restricciones que establece Israel a toda ayuda que llegue para Gaza: "Hemos estado casi dos semanas retenidos en Estambul", denuncia Josefa García.

"Había presiones de Israel y Estados Unidos a Turquía, para que no zarparamos"

García denuncia el bloqueo de medicamentos y comida, que está teniendo el pueblo de Gaza, al que "apenas llega ayuda": "Cada día nos daban esperanzas de que podíamos zarpar, pero en cada momento han sido obstáculos, excusas y mentiras. Al final las presiones de Estados Unidos e Israel a Turquía han impedido que llegase la ayuda humanitaria. 5.500 toneladas que se han quedado allí esperando a que se puedan zarpar", cuenta.

Manifestación pro Israel en Estambul / La Opinión

Un viaje que "costeas de tu propio bolsillo": "Ha sido horrible, te cuesta una fortuna. Es una situación crítica, pero esperamos recuperarnos y volver".

Para la malagueña, la guerra en Palestina "es un exterminio a un pueblo": “No es posible que el mundo esté parado ante una situación tan dramática. No puede ser que sigamos sin hacer nada y los que queremos ayudar nos lo impidan. No entiendo el miedo atroz que tienen al gobierno sionista de Israel. No doy crédito a que ningún gobierno, ni país esté dispuesto a mediar, para llevarle ayuda”, exclama.

Pero, García no se rinde y afirma que "vamos a volver la idea y con más compañeros y compañeras activistas internacionales, para conseguir que esa ayuda humanitaria llegue", recalca.