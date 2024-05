IU aplaude el nuevo subsidio por desempleo, que podría beneficiar a 40.000 malagueños

La coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, ha valorado el nuevo subsidio por desempleo acordado por el ministerio de Trabajo del Gobierno de España y los sindicatos CCOO y UGT, ya que "beneficiará a más de 40.000 malagueños, al aumentar las cuantías de las prestaciones, ampliar los perfiles de los beneficiarios y permitir compatibilizar la prestación con contratos de corta duración como mecanismo para facilitar el acceso al empleo".

Morillas ha detallado en un comunicado que el acuerdo incluye "la subida de la cuantía a 570 euros durante los primeros seis meses" y ha incidido en que "habrá nuevos beneficiarios, ya que los menores de 45 años sin cargas familiares van a acceder también a este subsidio, que se podrá compatibilizar con contratos de corta duración para facilitar el acceso al empleo". Además, "se produce una mejora significativa en la gestión, ya que se va a poner fin al mes de espera desde que se acaba una prestación y se accede a esta".

Así, la representante de IU ha destacado que "gracias al ministerio de Trabajo, a las organizaciones sindicales y a la participación de Izquierda Unida y Sumar en el Gobierno de España van a ser 40.000 malagueños quienes se beneficien del nuevo subsidio, un nuevo derecho de prestación económica para todos aquellos que ya han agotado el paro o sus prestaciones no llegaban para ello".

"Con el acuerdo alcanzado también se mantienen las cotizaciones para las personas mayores de 52 años, que seguirán fijadas en el 125% de la base mínima vigente, que se corresponderá con el salario mínimo", ha trasladado Morillas, quien ha señalado que "otro dato relevante es la reserva de 600 millones de euros para poner en marcha políticas activas de empleo para los mayores de 52 años, una cuantía de la que también se beneficiarán un buen número de malagueños".

La dirigente de IU ha manifestado que "este subsidio no es ni un regalo ni una paguita, es un derecho de los trabajadores una vez finalizado el periodo de prestación por desempleo o de aquellos que no alcanzan el mínimo para acceder". "No podemos olvidar que, incluso con la mejora de los datos gracias a la reforma laboral, Málaga es una provincia con un mercado laboral muy inestable, atravesado por la temporalidad, por lo que estas medidas que vienen a aumentar las cuantías y a ampliar el número de personas beneficiarias son una muy buena noticia, en especial para las más jóvenes", ha abundado Morillas.

En este sentido, ha asegurado que "es una buena noticia para la clase trabajadora malagueña", y ha destacado así que "este avance camina en la senda adecuada, permite mejorar las condiciones de vida de personas que están en una situación más difícil y se produce porque IU y Sumar están en el gobierno, pisando el acelerar de la agenda social para mejorar la vida de la gente".