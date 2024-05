Smerdou-Ceano y la ‘Málaga de cine’

Guillermo Jiménez Smerdou (Málaga, 1927) cuenta que entró por primera vez a un cine hacia el año 1931 o 32, cuando tenía 4 o 5 años. «Fue al cine Goya con mi madre y mi padre porque mis tres hermanos mayores se fueron a Madrid, yo era chico y no fui. Esa noche fuimos al Goya y me acuerdo todavía de escenas de la película, que protagonizaba Carole Lombard».

En esos primeros años, destaca, acudía mucho a dos cines cerca de su casa en la Alameda: el cine Lara de calle Atarazanas y el Pascualini de calle Córdoba.

Teatro Cine Lara, en la esquina de calle Torregorda con calle Atarazanas. / La Opinión

Del primero recuerda, además de sus instalaciones poco higiénicas, que en él vio muchas películas de Chaplin, del Oeste y del Gato Félix; del cine Pascualini cuenta que, enfrente, había un casa construida por el dueño del cine y los malagueños la bautizaron como ‘la Casa de las Tres Chicas’, porque fue costeada con los 15 céntimos (tres perras chicas) que costaba por entonces ver las películas.

Diego Ceano y Guillermo Jiménez Smerdou con ‘Málaga de cine. Recuerdos del cine en Málaga’, dedicado al premiado locutor malagueño. / María Ponce

Al lado de Guillermo Jiménez Smerdou, el periodista malagueño que más ha escrito del cine en Málaga, con 7.000 reseñas de películas a sus espaldas y todavía en activo en las páginas La Opinión de Málaga, se encuentra el escritor y pintor naif Diego Ceano (Málaga, 1954), quien lo visita en su casa de la capital para regalarle un ejemplar de ‘Málaga de cine. Recuerdos del cine en Málaga’.

Se trata de un libro editado por Jákara el año pasado y que Diego ha dedicado tanto al propio Guillermo como a la académica y archivera municipal Mari Pepa Lara, la gran conocedora de los cines malagueños. La obra incluye la reproducción de 18 cuadros del propio pintor de algunos de ellos, casi todos desaparecidos.

Las películas radiadas

«A mí el cine siempre me ha encantado y de pequeño recuerdo que llegué a escuchar películas radiadas y cuando me enteré de que había sido una idea de Guillermo, se me pone la carne de gallina», confiesa Diego Ceano.

«Fui el primero que radié películas en España -recuerda Guillermo Jiménez Smerdou-. Aquello duró un año y era un auténtico calvario porque primero veía la película para hacerle la crítica. La segunda vez, con lápiz y papel contaba los momentos en los que no había diálogo para que el locutor explicara la acción, así que inmediatamente escribía lo que tenía que decir el locutor, al que entregaba 15 o 20 folios por película. Al año estaba reventado y no cobré una peseta, iba en el sueldo», comenta.

Guillermo Jiménez Smerdou entrevista al actor norteamericano Melvyn Douglas, pareja de Greta Garbo en ‘Ninochtka’ de Ernst Lubitsch. / Archivo Guillermo Jiménez Smerdou

Lo más llamativo de esta experiencia fue que el público respondió yendo en masa a ver la película. «Y el primer día que se radió, el director de Radio Nacional, Sanz Cagigas, me comentó que habían llamado de la Organización Nacional de Ciegos, de residencias, hospitales y hasta gente que no tenía dinero para ir al cine».

Pese a compartir el amor al cine, ni Guillermo Jiménez Smerdou ni Diego Ceano se conocieron hasta el pasado mes de abril, unos días antes de este encuentro, precisamente en el Ciclo Cine y Derecho del Colegio de Abogados, en el que el veterano periodista y cinéfilo presentó la película ‘El proceso Paradine’ (1947) de Alfred Hitchcock, una de las que pudo ver cuando se estrenó en su día en Málaga.

Los cines preferidos

Cuando La Opinión le pregunta a estos dos cinéfilos cuál ha sido su cine preferido, Guillermo Jiménez Smerdou destaca que el que más frecuentó fue «el Málaga Cinema (plaza de Uncibay) al que iba a las matinées todos los domingos» y el segundo, el cine Echegaray.

Diego Ceano, por su parte, tiene tres cines que para él fueron «fundamentales»: el cine Duque (calle Duque de Rivas), el Cayri (calle Martínez Maldonado) y el Albéniz (Alcazabilla).

Diego Ceano muestra en 2023 algunos de los cuadros que ilustran su libro 'Málaga de cine' / A.V.

El Duque era «más zarrapastroso y con aire acondicionado en el pasillo que subía las faldas como a Marilyn», comenta. De lo ‘zarrapastroso’ del establecimiento recuerda Guillermo Jiménez Smerdou un anuncio «que el gobernador civil cortó cuando se enteró»: ‘Prohibido orinar en el suelo’. «El cine olía horrores», añade.

Diego Ceano resalta también el cine de verano Cayri, al que acudía con su cuñado Rafael provisto de «dos bocadillos de tortilla de papas con cebolla y pimiento y también pipas, botellines de cerveza y dos cojines para amortiguar la dureza de las sillas metálicas», como contaba a La Opinión en 2023, a raíz de la publicación del libro.

Y no puede olvidar el Albéniz, «posiblemente el primer cine al que fui, para ver ‘Bambi’ y el mal rato que me llevé cuando murió la madre. Ya no quise ir más al cine, fue un trauma para mí».

El guateque

Pero Diego Ceano sí que volvió, entre otras cosas para ser testigo, a finales de los años 60, de una tragicómica anécdota que protagonizó su prima en el cine Echegaray: «Mi prima Pepa, que era de Santa Rosalía-Maqueda, nunca había ido al cine. Fuimos a un palquillo al Echegaray a ver ‘El guateque’ de Peter Sellers. Nada más empezar la película, mi prima empezó a reírse y a reírse...aquello no era normal. Tanto se rió que se le desencajó la mandíbula, se quedó con la boca abierta y tuvo que venir un médico que había en la sala a mandar a por una inyección y ponerle un relajante muscular».

Diego Ceano, en una exposición de sus cuadros de cine en 2023, junto a la fachada del cine Echegaray. / A.V.

En la hoja de servicios de Guillermo Jiménez Smerdou consta el haber visto todos los estrenos de la ciudad a partir de 1940 y el haber entrevistado a todos los directores y actores que pasaron por Málaga durante décadas. Hubo un director, sin embargo, al que no pudo entrevistar, por el cabreo tan monumental que traía ese día en el rodaje: «Era una película ambientada en los Mares del Sur, ambientada en La Concepción y como era en blanco y negro y en La Concepción todo es verde, el negro salía negrísimo», explica.

Los dos expertos continuaron charlando al tiempo que desgranaban anécdotas de cines desaparecidos de Málaga y también películas notables, con el libro de Diego Ceano como telón de fondo; una obra dedicada, por derecho propio, a Guillermo Jiménez Smerdou.

