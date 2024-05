No todos los patinetes eléctricos están prohibidos en la EMT: estos son los requisitos que hay que acreditar

No todos los patinetes eléctricos tienen prohibida la entrada a los autobuses de la EMT a partir de este lunes, de hecho, es una prohibición que afecta solo a aquellos vehículos de movilidad personal (VMP) que no estén acreditados y, por tanto, no cumplan con los requisitos exigidos por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por tanto, los propietarios de patinetes que cuenten con un dispositivo certificado sí podrán subir aunque deberán mostrar al conductor o conductora la documentación de la DGT que lo acredite, según confirman fuentes municipales a este periódico.

"Si cumple con lo dispuesto en la resolución de la DGT, lo acreditará el propietario del patinete con el documento de la DGT", señalan estas fuentes, que aluden a la resolución del 12 de enero de 2022 por la que la Dirección General de Tráfico aprobó el manual de características que deben cumplir estos vehículos.

En cuanto a cómo deben acreditar los propietarios que su patinete está certificado, el vicepresidente de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal y patinetes eléctricos, Gorka Pradas, explica a este periódico que estos dispositivos, si están certificados, cuentan con una placa que habitualmente se ubica en el lateral derecho del patinete en la que aparece la información del patinete, como el modelo o el número de serie.

"Esa placa es suficiente para acreditar que un patinete está certificado", indica Pradas.

Hay que tener en cuenta que desde enero de este año, todos los patinetes que se comercialicen deben estar certificados, tal y como exige la DGT que, además, ya anunció que a partir del 22 de enero de 2027 se prohibirá la circulación de los VMP que no cuenten con esa certificación. Igualmente, este organismo actualiza periódicamente un listado con los modelos de patinetes que ya cuentan con esa autorización y que se puede consultar a través de este enlace.

Como informó el consistorio este domingo, la concejala delegada de Movilidad, Trinidad Hernández, firmó el viernes, 10 de mayo, una resolución "de carácter temporal", que articula esta prohibición en el acceso de los VMP a los servicios de transporte urbano que se ofrecen mediante la EMT. Y añade: "En tanto en cuanto no se regularicen, obtengan las pertinentes certificaciones, se programen e inicien las obligatorias inspecciones periódicas".

Con respecto a esas inspecciones obligatorias periódicas, desde la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal critican que el ayuntamiento malagueño lo incluyan entre los requisitos porque actualmente son procedimientos que no "existen".

"No existe una ITV, no existe una matriculación. No se puede reclamar porque no existe", añade Gorka Pradas.

No es "necesario"

El Ayuntamiento de Málaga basa esta limitación en las "situaciones de peligro generadas por incendios de baterías a bordo del transporte público" debido a las baterías de litio presentes en estos vehículos, ya que "tienen una alta capacidad de almacenamiento de energía y, en caso de sobrecalentamiento, pueden representar un riesgo considerable, desde incendios hasta la generación de vapores peligrosos".

En ese sentido, el presidente de la Federación española, Sergio Ruiz, ha criticado que la incidencia de estos accidentes es muy reducida como para que suponga "problema social" que justifique esta medida.

El presidente de la Federación asegura que esta limitación afecta a la intermodalidad de los ciudadanos, a la hora de combinar el transporte público con estos vehículos, además de que les impide acceder a un autobús o un metro en caso de emergencia o, por ejemplo, si el VMP se queda sin batería.