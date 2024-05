El PP cita este domingo en la plaza de la Constitución a "todos los malagueños indignados con Pedro Sánchez"

El PP de Málaga ya ha activado la cuenta atrás para el desembarco de sus líderes nacionales en la capital malagueña y lo ha dejado claro al proclamar que ha citado este domingo en la plaza de la Constitución a "todos los malagueños indignados con Pedro Sánchez". Su presidenta provincial, Patricia Navarro, hizo un llamamiento este lunes para "llenar" el mitin de Alberto Núñez Feijóo con el que los populares abren a nivel nacional su precampaña para las elecciones europeas. Y al amplificar esta convocatoria, insistió en que “el gran problema de esta provincia tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez”. Eso sí, matizó a renglón seguido que "no es el único culpable del abandono inversor porque cuenta con la complicidad del PSOE de Málaga a través de sus diputados, sus senadores y de su dirección provincial, que ante las denuncias del PP optan por la callada por respuesta o por el insulto".

Navarro se refirió a la inmediatez de este acto de índole nacional en los siguientes términos: “Este domingo, 19 de mayo, tenemos una cita en la plaza de la Constitución, a las 11.00 horas, para reivindicar junto a Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno ese descontento; los malagueños podrán expresar su indignación por la política de bazar del Gobierno, que todo lo vende, por el abandono inversor y por las cesiones de Sánchez al independentismo”.

“El 9 de junio tenemos la oportunidad de demostrarle a Sánchez, en las urnas, ese rechazo por seguir siendo el farolillo rojo en las inversiones y proyectos de un Gobierno que mira mucho a Cataluña y poco a Málaga y Andalucía, Sánchez ha asestado un duro golpe a la Constitución, al Estado de derecho y a la independencia judicial, y estamos convencidos de que los planes para terminar de materializar el procés catalán no está en Madrid, sino en Bruselas”, apuntó al incidir en que “sólo un Parlamento Europeo con mayoría del Partido Popular puede hacer frente a esa deriva que creemos que Sánchez va a intensificar en los próximos meses”.

"Necesitamos un grupo parlamentario “uerte, unido y numeroso, que no deje pasar ni una y que lleve a rajatabla la fiscalización de los fondos europeos, ya que todavía nos preguntamos dónde han ido esos fondos pese al déficit estructural de financiación que sufre Andalucía”, enfatizó.

Resaca de las catalanas

Al inicio de su intervención, Patricia Navarro tuvo muy presente que era "un lunes de resaca electoral" y, entre sus valoraciones de los resultados de las catalanas, llegó a afirmar que "la victoria de Illa no ha sido gratis". "Se ha pagado con dinero del bolsillo de los malagueños y los andaluces, con el abandono y el agravio inversor del Gobierno".

"No es de recibo que Málaga reciba diez veces menos de fondos europeos que Barcelona, vamos a estar vigilantes porque no queremos que estos seis años de abandono inversor se prolongue ni un minuto más", recalcó.

A su juicio, “Sánchez ha vendido a los independentistas la igualdad de todos los españoles, la amnistía, la independencia de los jueces, la Fiscalía, el equilibrio territorial y la financiación autonómica con un Gobierno más preocupado de contentar a los independentistas que de gestionar”.

La dirigente popular le reprochó a los socialistas que “no han tenido reparos en primar a unos territorios frente a otros”. “Por eso vamos a seguir denunciando todas estas injusticias, reclamando el tren litoral en las instituciones, exigiendo nuevas inversiones en carreteras y que el Gobierno cumpla sus promesas, como la desaladora de la Axarquía”, añadió.

Desaladora y tercer carril

Navarro criticó que "se ha cumplido un año en blanco desde que el Gobierno declarase la desaladora de la Axarquía de interés general del Estado". “El Gobierno prometió el 11 de mayo de 2023, en plena campaña de las municipales, que iba a invertir 100 millones de euros en esta infraestructura y, más allá de los dires y diretes y de echar la pelota al tejado equivocado, no tenemos ningún avance”, lamentó antes de recordar que "gracias a la reivindicación de la entonces consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, para la equiparación de infraestructuras con Cataluña, el Gobierno contempló sendas depuradoras tanto en la Axarquía como en el levante almeriense".

“Les invito a comprobar cómo avanzan las infraestructuras catalanas mientras que aquí se han dedicado a pedir a la Junta y a confundir a la opinión pública pero, hasta donde sabemos, ni siquiera se ha encargado aún a Acuamed la redacción del proyecto técnico”, agregó.

“El Gobierno no cumple con Málaga ni en materia de agua ni de movilidad”, dijo la presidenta popular al señalar igualmente que "el Ejecutivo anunció en 2023 el estudio de alternativas para resolver los atascos en la A-7 desde Vélez hasta El Palo". “Es un estudio del que no sabemos nada y que no tienen prisa por ejecutar, aunque sí la hubo para callar la boca a los malagueños cuando reclamaban ese tercer carril”, apuntó.