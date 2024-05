¿Cómo son los andaluces que más felices se sienten?

El concepto de felicidad ha sido analizado en numerosos estudios e investigaciones y desde perspectivas como la filosófica, la psicológica o la física. Sin embargo, sigue siendo un gran desconocido y es necesario continuar profundizando en su naturaleza. Así lo cree el investigador de la Universidad de Málaga Antonio Matas-Terrón, que ha dirigido un nuevo estudio que acaba de ser publicado en la revista Frontiers in Public Health.

Esta investigación se centra en los andaluces, confirmando la importancia que le damos a factores como la familia, las relaciones sociales de calidad y la salud, las principales fuentes de felicidad según este análisis. Aunque también evidencia que no hay una única condición necesaria e indispensable para ser felices.

El estudio, denominado Análisis de determinantes demográficos de la felicidad en Andalucía, se basa en los datos de la Encuesta Social de Andalucía (ESA) de 2022, realizada por el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía.

Como explica Antonio Matas-Terrón, «el acceso abierto a los datos públicos está dando a investigadores y políticos un recurso valioso para comprender mejor los desafíos y oportunidades dentro de la región en términos de salud pública y bienestar».

Por ello, este investigador destaca la importancia de utilizar información como la que en este caso aporta la Encuesta Social de Andalucía para profundizar en ella y sacar sus propias conclusiones.

Junto a C. Sánchez y J. M. Matas y en el marco del grupo de investigación de la UMA en Innovación y Desarrollo Educativo (IDEI), han analizado los datos de esta encuesta con 4.968 participantes para examinar cómo variables como la edad, el sexo, el nivel educativo y el estatus económico influyen en la percepción de la felicidad.

La preocupación por el aumento de los casos de depresión y las tendencias suicidas en la región les impulsó a fijarse en esta encuesta de la ESA en concreto que preguntaba por la felicidad. El objetivo último es animar a que se diseñen políticas públicas para dar un mayor bienestar y, por tanto, felicidad, a la población andaluza.

Los más y menos felices

Los andaluces más felices, según los resultados de este trabajo, son aquellos de edad avanzada (a partir de 59 años), con un nivel socioeconómico alto, que mantienen buenas relaciones con la familia y contactos diarios frecuentes con muchas personas. Su ejercicio profesional suele haber sido en sectores como el ejército, la tecnología, los negocios, la educación o la salud y fomentan relaciones sociales de calidad y cantidad.

Por el contrario, los menos felices se encuentran en la franja de edad entre 35 y 59 años, tienen un nivel socioeconómico bajo, pocos contactos diarios, relaciones familiares deficientes y profesiones que no contribuyen a mejorar su experiencia emocional.

El director del estudio y profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación puntualiza que ninguno de estos factores «es obligatorio para ser feliz o no serlo. Son cosas que están implicadas, que explican la experiencia que la gente siente de felicidad, pero ninguna es obligatoria».

De ahí que la conclusión última del estudio sea confirmar la «ambigüedad que rodea a la felicidad, lo que revela que aún estamos lejos de comprenderla plenamente».

Diferencias de género

Por otra parte, Matas-Terrón destaca otros aspectos que le han llamado la atención como el que las mujeres vinculen en mayor medida que los hombres la apariencia física con la felicidad. «Indica que todavía hay una brecha o diferencia de sexo que, aunque nos empeñemos en cerrarla, sigue estando», afirma.

Respecto a la relación entre la felicidad y las relaciones sociales, subraya que el estudio evidencia la teoría clásica pero no la demuestra: «No lo demuestra porque si no sería una condición obligatoria y no lo es. El estudio demuestra que sí, que tener relaciones sociales, sobre todo de calidad, implica tener una mayor felicidad, pero no es un factor condicionante».

Esta investigación se fija igualmente en la «compleja relación entre el nivel educativo y económico con la felicidad», destacando que las personas con bajos recursos y educación «exhiben menos experiencias de felicidad entre amigos». Por ello, propone explorar más «las dinámicas entre educación, economía y relaciones sociales».

A partir de los resultados, Matas-Terrón invita a reflexionar y educar sobre la «diversidad de matices que tiene la idea de ser feliz y no imponer formar concretas para poder experimentar momentos de felicidad». Y, sobre todo, «no vender estereotipos» como los que tanto abundan en las redes sociales actualmente.

Este proyecto continuará activo y en una siguiente fase intentará contactar con expertos que aporten sus propuestas para mejorar la experiencia de felicidad de los andaluces, algo que ya han comenzado aunque aún sin resultados. Además, gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y la UMA van a estudiar en concreto qué hace felices a los vecinos de este municipio.