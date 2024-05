El barrio de La Luz pide más atención municipal

«Esto no ha cambiado, se están haciendo muy pocas cosas», calibra Juan Cortés, presidente de la Asociación de Vecinos de La Luz.

A finales de enero de este año, La Opinión recorrió el barrio con la asociación de vecinos para recoger sus quejas. No han pasado ni cuatro meses y el colectivo denuncia que sigue la desatención municipal, al tiempo que pide al concejal del distrito, Francisco Pomares, que recorra el barrio con la asociación de vecinos. «Todavía no ha venido, queremos que vea esto con tiempo para que se arregle lo que sea más urgente porque las comisiones no sirven para nada», comenta Juan Cortés.

El presidente vecinal pone el ejemplo de rebajes destrozados, algunos de los cuales fueron fotografiados hace dos años por responsables municipales pero ahí se ha detenido la gestión.

Juan Cortés aprovecha para pedir el asfaltado de la avenida principal del barrio, la de La Luz así como de las calles Marconi y Torres Quevedo, con huellas de canalizaciones, como la que cruza el mejorable paso de cebra de esta calle, que también necesita un repaso de pintura.

Un paso de cebra sin repintar y con la huella de una obra en la calle Torres Quevedo / Andreea Iamanti

Algún paso de cebra sí se ha arreglado en este tiempo, apunta el presidente, «pero el parcheado ha sido una porquería, no vale para nada», sentencia.

También tiene parches desde hace muchos años el parque infantil de la plaza de La Luz. «En tiempos del concejal Luis Verde se dijo que se iba a arreglar», recuerda. Y junto a este equipamiento siguen preocupando a los vecinos varias veteranas tipuanas, a su juicio demasiado inclinadas sobre el parque y que levantan el suelo. «El otro día los bomberos quitaron un nido de cotorras porque una rama estaba para quebrarse», recuerda el presidente, que cree que sigue el riesgo porque las podas se han hecho por el lado próximo a los bloques «y el peso se viene al otro lado». Piden una solución para evitar posibles accidentes.

Suelo levantado al pie de una tipuana en el parque infantil de La Luz. / Andreea Iamanti

En esta plaza, además, no han repuesto los pelados parterres ni cuatro papeleras, lamenta.

Los árboles preocupan bastante a los vecinos porque abundan pero en su opinión, no se mantienen de forma adecuada, en un distrito con sólo «20 jardineros». «¿Por qué se cortan los árboles y no se vuelven a reponer y cuando se reponen, por qué el resto no?», pregunta Juan Cortés mientras señala varios ejemplos durante el paseo por La Luz, también un árbol seco junto a la avenida de La Luz y la fuente -desconchada- que eligieron los vecinos por votación telemática hace unos años.

Precisamente en la avenida de Isaac Peral, frente a un gran macetero que lleva vacío al menos año y medio (tenía un arbusto), se encuentra una hilera de ficus y otra de naranjos que son una fuente de quejas vecinales.

La asociación de vecinos pide que se repongan los árboles cortados / Andreea Iamanti

La concejala Begoña Medina

Con algunas vecinas está, en el momento de recorrer La Luz este diario, la concejala socialista Begoña Medina, que resume la situación: «En el pasado consejo territorial pedí que se abordaran los temas de Parques y Jardines porque hay muchísimas quejas. Acudieron presidentes vecinales y todos coincidieron en que no está bien gestionado, hay árboles secos, mal cuidados, ficus que no se podan, ratas y en los naranjos, pulgones, así que cuando la gente pasa por ahí se llenan».

Begoña Medina recalca que los vecinos de La Luz «por supuesto que quieren los árboles pero sanos y bien cuidados, así que tienen que venir para mirar y ver si podan, limpian, sanean...».

Juan Cortés, con la concejala socialista Begoña Medina, junto a los ficus de la avenida de Isaac Peral / Andreea Iamanti

La concejala del grupo socialista también hace alusión al estado general de La Luz y señala que es «una muestra del abandono de los barrios y más en un barrio como este con muchísimo tránsito de personas y con una zona comercial, donde se ve que las actuaciones que se están haciendo son mínimas y las mínimas se hacen mal».

«La Luz es muy grande, somos mucha gente y no es lo mismo que el deterioro en un barrio como La Paz que es muy chico», concluye por su parte Juan Cortés.

Fuentes municipales señalaron ayer que el Distrito de la Carretera de Cádiz «tiene constancia de las demandas vecinales» y próximamente anunciará las actuaciones que se llevarán a cabo en la zona «a medida que vayan comenzando».

