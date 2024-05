Las dos cocineras de Málaga que están entre los '100 jóvenes talentos de la gastronomía'

Basque Culinary Center, la prestigiosa institución gastronómica, presenta la tercera edición de 100 Jóvenes talentos de la Gastronomía (100JTG), una selección de profesionales menores de 30 años que componen una mirada multidisciplinar y actual del sector. Se trata de perfiles que reflejan "la amplitud de la gastronomía y que están contribuyendo a la transformación de la misma".

Desde el punto de vista geográfico, todas las comunidades autónomas están representadas. En concreto, en el caso de Andalucía son un total de 11 personas las que conforman la lista, de las cuales dos son de Málaga.

La academia reconoce a Ninitzen Rivera, segunda de cocina y jefa de pastelería en Bardal, y a Alba de Luca, jefa de cocina y propietaria del Restaurante Deluca.

Alba de Luca

De padres ‘cocinillas, desde pequeña Alba siempre ha estado cerca de un fogón o una parrilla. Con 17 años, decidió estudiar cocina en Benahavís (Málaga). Hizo prácticas en Mugaritz (Guipúzcoa) y El Lago (Marbella); trabajó en Nobu Marbella y, después de unos años, se fue de voluntaria a una granja al norte de Italia, "donde nació mi auténtica pasión por las masas y la pasta".

De Italia, se fue directa a Londres, donde estuvo varios años en Bancone, restaurante especializado en pasta fresca: "Me hacía muy feliz trabajar la pasta, pero echaba de menos España, así que no tardé en volver y aventurarme en tener mi propio restaurante, donde con una carta pequeña, intento acercar a cada cliente a la verdadera pasta fatta in casa", detalla esta cocinera de padre italoargentino y madre malagueña.

Ninitzen Rivera

Nació y creció en Guaymas Sonora (México). En 2018, se graduó en la Universidad como Licenciada en Gastronomía: "Mis abuelos tenían un restaurante donde pasamos los veranos; allí comenzó mi interés por la cocina, en especial por la pastelería. A los 12 años, recuerdo a mi padre llevarme a cursos en las pastelerías de mi ciudad", recuerda Rivera.

La cocinera decidió venir a España a "seguir creciendo profesionalmente en restaurantes como Aponiente y Noor, hasta llegar a Bardal donde encontré el ‘feeling’ que buscaba gracias a Benito Gómez y al equipo".

Nominada al premio Pastelera Revelación en el congreso Madrid Fusión 2024, consiguió el segundo lugar: "Aunque tengo una formación sólida en la cocina, en el tema de pastelería fui autodidacta y me he aventurado a descubrir este mundo por mí misma", cuenta

Talento andaluz

El resto de talento andaluz destacado por la Basque Culinary Center son: Ignasi Mateo González, miembro del departamento de I+D de Aponiente (Cádiz); Alfonso David Hidalgo, fundador del Taller Góngora Cerámica (Jaén); José de la Rosa, científico gastronómico (Huelva); Francisco Morales, responsable de impresión 3D en el restaurante Noor (Córdoba); Javier Jurado, jefe de cocina y copropietario - Malak (Jaén); José de la Rosa, Fundador - Fermented Freelance (Huelva); Juan Miguel Suárez, cofundador - AgroSuárez (Almería); Jorge Ruiz, jefe de Cocina y Pastelería - Vandelvira (Jaén) y Cristina Megías, head of Production & Development - Noma Projects (Copenhague).

Aspectos demográficos de la lista

En cuanto al género, un 57% del listado son hombres y un 43% mujeres. Desde el punto de vista geográfico, todas las comunidades autónomas están representadas en la lista por ubicación del negocio donde trabajan los jóvenes seleccionados, siendo Cataluña la comunidad con mayor peso (20%), seguida de cerca por País Vasco, con un peso del 19%, y por Comunidad de Madrid, con el 18%.

Además, también hay tres jóvenes que trabajan en negocios ubicados fuera de España (Dinamarca, Singapur y Estados Unidos). Otro dato a tener en cuenta es que un 27% de la lista 100JT son profesionales que han recibido formación en el centro.

A partir de esta amplia gama de perfiles, la edición 2024 de la lista de "100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía" podría considerarse tanto una radiografía de la nueva generación del sector gastronómico, como un retrato aproximado de los perfiles destinados a dar forma al futuro de la gastronomía en España e, incluso, a reinventarlo.