El Hospital Civil cierra 16 camas para ceder el espacio a la investigación médica

El Hospital Regional de Málaga, en su apuesta por la investigación, ha decidido abrir una nueva unidad de ensayos clínicos que se ubicará en el Hospital Civil de Málaga. En concreto, se tratará de una unidad de ensayos clínicos precoces y fase III destinada a los investigadores de Ibima Plataforma Bionand.

No obstante, esta decisión ha levantado polémica, ya que, como ha denunciado el Sindicato de Enfermería (Satse), para poder ceder este nuevo espacio a la investigación se cerrarán 16 camas hospitalarias. Aunque desde el sindicato hacen hincapié en que reconocen y defienden la importancia de la investigación para el desarrollo de nuevas terapias, tratamientos y técnicas diagnósticas, reivindican que no debe hacerse «a costa de perder camas».

En esta misma línea se ha manifestado Comisiones Obreras (CCOO) que, tras ser informados de esta decisión, remitieron un escrito a la gerencia del Hospital Regional en el que dejaban claro su «total apoyo» a los investigadores, pero en el que también recordaban que «este centro está muy deficiente de camas y normalmente saturada por la demora ante la espera para ingresos hospitalarios».

«Como no puede ser de otra manera, desde este sindicato creemos imprescindible mejorar las vías de investigación porque consideramos que su impacto en el campo de la salud es esencial, pero por otro lado, queremos que se mantengan el mismo número de camas hospitalarias y no se produzca más pérdidas con el consiguiente problema en la atención sanitaria de urgencia y para pacientes en espera de lista quirúrgica», reza el escrito, con el que quieren dejar constancia de que la sección sindical de CCOO del Hospital Regional considera que «se debe mantener el mismo número de camas hospitalarias» y piden que «se valoren otras áreas que no están activas, para llevar a cabo los estudios de investigación que deben seguir desarrollándose».

"Camas de reserva"

Estas 16 camas en cuestión, según han explicado a este periódico fuentes del Hospital Regional, no están adscritas a ninguna de las unidades que hay en el Hospital Civil, sino que se trataban de unas «camas de reserva» por si existía alguna contingencia en la Unidad de cirugía mayor ambulatoria (UCMA), donde el paciente se ingresa, se interviene y es dado de alta en el mismo día.

Por ejemplo, si había que operar a más enfermos de los que la unidad podía asumir, esas 16 camas, ubicadas en la planta primera del pabellón 1 del Hospital Civil, se utilizaban para el «preingreso» de dichos pacientes hasta que eran intervenidos. «Son camas que no tienen dotación presupuestaria, ni una plantilla adjudicada, y que la mayor parte del año están vacías porque no se requiere de su utilización», explica Marga Valero, delegada del Sindicato Médico de Málaga (SMM) del Hospital Civil, que recuerda que recientemente se ha inaugurado una nueva Unidad de cirugía mayor ambulatoria, donde se ha pasado de 16 a 21 puestos, es decir, se han ganado seis camas más.

«Nosotros siempre estamos expectantes, pero es verdad que se han aumentado seis puestos en la UCMA. Y eso es lo que vamos a controlar, que todos los días no esté a tope y, si lo está, lógicamente ya protestaremos para que la amplíen o tomen alguna medida, pero, ahora mismo, no tenemos constancia de que esté colapsada la UCMA que acaba de abrir», apuntan desde el SMM, que puntualiza que esas 16 camas no estaban abiertas habitualmente.

Por ese motivo, según aclaran fuentes del Hospital Regional, esta cesión del espacio, que será reformado para adaptarlo a la investigación, no va a afectar a la asistencia sanitaria de los ciudadanos, «ya que ninguna unidad verá mermada su dotación de camas». Asimismo, han subrayado el hecho de que la nueva UCMA ha aumentado el número de camas post quirúrgicas.

En este sentido, insisten en que el Hospital considera que «la investigación es un pilar fundamental para su crecimiento y que para sus pacientes es importantísimo tener un área unificada de ensayos clínicos». Por ello, destacan que esta acción, que conlleva una reubicación de espacios, responde a querer ofrecer nuevas opciones de tratamientos para aumentar la supervivencia de los malagueños que se enfrentan a patologías de diferentes especialidades.

Sin embargo, desde Satse reivindican que la clave de la problemática está justamente en que eran camas que se utilizaban para aliviar momentos de mucha presión asistencial quirúrgica, por ejemplo, para reducir listas de espera. «Se contrataba a enfermeras y auxiliares para un mes o dos, lo que estuviera abierto, y luego se volvía a cerrar cuando pasaba, y los enfermeros que se habían contratado se iban de refuerzo a otra planta donde hiciesen falta para cubrir reducciones de jornada o bajas sin cubrir», apunta Manuel Quero, delegado del Hospital Civil de Satse, que asegura que ahora con esta situación de 16 camas menos, «cambia mucho la cosa».

«Cada vez que haya un aumento de presión asistencial y se necesite actividad quirúrgica extra, que la va a haber porque es necesario que haya, el hospital, en vez de abrir esa planta con 16 camas, va a tener que, o bien meterlas en plantas quirúrgicas, sobrepasando otras unidades ya de por sí sobrecargadas, o bien aumentar las derivaciones a la privada», concluye Quero.

