Investigadores malagueños hallan una nueva vía para mejorar la memoria espacial

Un grupo de investigadores malagueños del Instituto de IBIMA Plataforma Bionand, en colaboración con la Universidad de Málaga (UMA), ha realizado un estudio que podría revolucionar el tratamiento de los trastornos cognitivos al descubrir que la combinación de dos sustancias químicas del cerebro es capaz de mejorar la memoria espacial.

Este tipo de memoria, ubicada en el hipocampo (una de las estructuras más primitivas de la corteza cerebral), desempeña un papel esencial en la vida cotidiana, al permitir a las personas adquirir, retener y recuperar conocimiento sobre el entorno, trazar rutas y recuperar ubicaciones clave para resolver diversos problemas adaptativos.

Por desgracia, existen muchas patologías que, de forma secundaria, implican un deterioro cognitivo de la memoria, como en el caso del Alzheimer o la propia edad. Una realidad que en un futuro podría cambiar gracias al descubrimiento de este grupo de investigadores malagueños que abre una vía a nuevos tratamientos para este tipo de enfermedades.

En concreto, el estudio, publicado en la revista científica ‘Behavioral and Brain Functions’, se centró en el desarrollo de una nueva estrategia para mejorar la memoria espacial mediante el uso de agonistas de los receptores GALR2 y NPY1R, que pueden influir en funciones cerebrales como la memoria y el aprendizaje.

Experimentos en animales

Según explican los investigadores en un comunicado, estos agonistas fueron administrados por vía intranasal en animales (con los que se realizó el ensayo preclínico) y comprobaron que, tres semanas después del tratamiento, mejoraba significativamente la memoria espacial en comparación con otros grupos de tratamiento.

No obstante, además de este gran hallazgo, los investigadores observaron que en el hipocampo dorsal (una región cerebral importante para la memoria y el aprendizaje) había un incremento en la supervivencia y diferenciación de neuronas maduras. En esta misma zona (donde se empiezan a formar los recuerdos) se observó también que había un aumento y desarrollo de nuevas neuronas, lo cual tiene un impacto directo en la memoria y el desarrollo de nuevas redes neuronales.

“Esto es también un dato muy relevante, ya que la correcta función o funcionamiento de estas nuevas neuronas son imprescindibles para que haya una buena memoria”, apunta Manuel Narváez, facultativo y miembro del grupo 'Aspectos Básicos y Aplicados de las Enfermedades Neuropsiquiátricas y Neurodegenerativas' de IBIMA Plataforma BIONAND y la UMA.

Futuros nuevos tratamientos

El doctor Narváez, encargado de liderar el estudio, ha mostrado su satisfacción con los resultados obtenidos y subrayado que “la administración intranasal de estos agonistas ha demostrado ser una estrategia efectiva, no solo para mejorar la memoria espacial, sino también para promover la salud neuronal”.

En este sentido, ha asegurado que estos hallazgos “abren nuevas posibilidades” para el tratamiento de trastornos cognitivos asociados con la pérdida de memoria, como la enfermedad de Alzheimer o el deterioro cognitivo relacionado con la edad. “La esperanza que tiene el equipo va encaminada a que, en el futuro, se puedan diseñar estrategias que puedan traducirse en terapias más efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por este tipo de trastornos cognitivos”, ha concluido el investigador, que ha añadido que el siguiente paso ahora es intentar avanzar hacía el ensayo clínico con personas.

Imágenes de escáner de un cerebro. / La Opinión

Dificultades extra del cerebro

Un paso que no será sencillo, ya que, a diferencia de otros ámbitos, el estudio de la neurociencia cuenta con el obstáculo añadido del difícil acceso al cerebro para su estudio. “A lo mejor, si alguien tiene un quiste o algo en alguna glándula u órgano, se puede biopsiar y no hay tanto problema, pero, cuando hay una patología en el cerebro, está la dificultad de que no se puede tocar porque puede ser peor el remedio que la enfermedad”, subraya el doctor Narváez, que insiste en que, además del inconveniente del cráneo para llegar hasta el cerebro, no se puede hacer una biopsia en vivo “por las secuelas que podría ocasionar”.

Por ese motivo, según las explicaciones del doctor, el siguiente paso ahora es realizar una primera aproximación con pacientes utilizando muestras de sangre, en las que tratarán de ver biomarcadores a nivel periférico y, más tarde, intentar conseguir, a través de un biobanco, muestras de cerebro post mortem con el objetivo de “descubrir posibles causas o nuevos mecanismos implicados en los circuitos de memoria que podrían ser futuras dianas terapéuticas para estos problemas”.