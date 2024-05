Una mañana con El Indicador Malagueño

En Churriana, junto al Camino del Retiro y muy cerca del precioso cementerio de este antiguo pueblo se encuentra la calle dedicada a El Indicador Malagueño, un periódico de la primera mitad del siglo XIX, que se publicó durante el Trienio liberal y que reapareció cuando el malvado Fernando VII se puso a criar malvas y con él se cerró la Década ominosa.

La casualidad ha querido que caiga a las manos del firmante un ejemplar de este periódico del 18 de febrero de 1835. Según la información que aporta tenía su redacción en la Alameda de los Tristes (hoy de Colón) y salía los miércoles y sábados «llevado a casa de los señores suscriptores».

Cabecera del periódico 'El Indicador Malagueño'. / A.V.

La alegoría de la cabecera, con un candil que ilumina la oscuridad y alusiones al Arte y la Ciencia, nos indica que no era muy afín al absolutismo y sí bastante liberal.

Costaba un real y el ejemplar en cuestión perteneció a algún inglés o americano, pues junto a la cabecera, en unas líneas escritas con pluma puede leerse: «Orestes saluted the Comandante General and the Urbanos on Parade».

Es un resumen de la noticia principal del periódico: los días anteriores se realizaron en las calles de Málaga «las revistas, paradas y ejercicios generales de nuestra Milicia Urbana», el cuerpo de seguridad ciudadana que tanto disgustó a Fernando VII, que lo abolió siempre que pudo.

El Campo de Reding en un plano de 1838. / A.V.

El domingo anterior (el periódico es del miércoles), un «inmenso gentío» se congregó para ver desfilar batallones y compañías de militares profesionales junto al «escuadrón de caballería urbanos» en el Campo de Reding. Así se llamaba por entonces la gran explanada donde luego se levantó la plaza de toros de la Malagueta.

El Orestes al que hace mención nuestro guiri no era ningún señor sino una corbeta de guerra inglesa que fue testigo del despliegue militar y que en un momento convenido, para alegría de los malagueños «izó la bandera española en el tope mayor» y saludó a la plaza y a la milicia con 17 cañonazos.

Trasiego de buques en sólo cuatro días de febrero de 1835 en el Puerto de Málaga. El Indicador Malagueño. / L.O.

En un tiempo en el que aún vivía Mariano José de Larra, firma un artículo un anónimo escritor que toma prestado un seudónimo parecido al del gran articulista madrileño: El Duende hablador, quien por cierto escribe con bastante duende.

Pero lo más fascinante de este periódico que ha sobrevivido a tantas revueltas, guerras y limpiezas de sótanos y altillos es el registro del prodigioso trasiego de barcos que entran y salen del Puerto de Málaga, reflejo de la pujanza de esa Málaga que era una potencia agrícola e industrial. Goletas, 'laúdes', queches y bergantines son el mejor ‘indicador’ de ello.

