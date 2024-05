EL TJSA admite a trámite el recurso de los vecinos contra la gasolinera de La Pelusa

El pasado 10 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admitió a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación de Vecinos Gálica La Pelusa contra el acuerdo del pleno del pasado 26 de enero que aprobaba el plan especial de instalación de una gasolinera de bajo coste en calle Potosí, informan los vecinos en una nota de prensa.

Los vecinos aseguran lamentar "profundamente la cerrazón de un Ayuntamiento que, en lugar de atender a los vecinos y vecinas, se ha posicionado claramente a favor de los intereses de una empresa de carburantes para quienes la seguridad y la salud de las familias valen muy poco".

La asociación recuerda que "en un primer momento no atendió a las más de 3.000 firmas que le presentamos" ni puso a disposición vecinal los servicios jurídicos del Ayuntamiento, "para tratar de encontrar una solución que parara esta locura". La nota de prensa también critica al Consistorio por entregar "nuestros datos personales y confidenciales ilegalmente a Petroprix" y desoír las alegaciones vecinales. "Se excusaron con que impedir la instalación de la gasolinera sería prevaricar y, posteriormente, concedieron rápidamente una licencia de obras sin tener el requisito de la calificación ambiental". Por este motivo creen los vecinos que el Ayuntamiento demuestra "el interés espurio y vil (...) en que este proyecto siga adelante".

La asociación de vecinos asegura no olvidar que en la propuesta de acuerdo adoptada por la Junta de Gobierno Local el 30 de abril de 2021 se señalaba que "al no ser un uso específico en ninguna de las diferentes calificaciones de suelo, será discrecional para el Ayuntamiento la apreciación de la conveniencia u oportunidad de su instalación (...) Por ello, la denegación del trámite del Plan Especial no dará lugar a ningún tipo de indemnización". Este párrafo, para los vecinos, demuestra que el Ayuntamiento "se contradice al decir que si se opone estaría prevaricando, puesto que en el propio PGOU el Ayuntamiento dice que es él quien decidirá la conveniencia o no de la instalación de la gasolinera".

La nota de prensa también saca a colación un artículo del PGOU que señala que "el uso residencial es compatible con todos los usos globales menos con el productivo industrial" y concluye que "aceptar la instalación de la gasolinera es ningunear y contradecir su propio PGOU".

"Esta Asociación seguirá peleando por la defensa de nuestro barrio y en contra de quienes solo ven en nuestras calles posibilidades de hacer negocios y no espacios para la convivencia, el encuentro y la vida", finaliza la nota.