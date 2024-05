El ritmo de la economía de Málaga triplica a la zona Euro pero con tres amenazas: precio de la vivienda, sequía y falta de infraestructuras

La economía malagueña sigue mostrando un ritmo "robusto" y "dinámico" y registrará en este 2024 un crecimiento del 2,1% del PIB, una tasa que estará por encima de la media española (1,9%) y que triplica la subida esperada en la zona Euro (0,7%), según las previsiones presentadas este miércoles por el Colegio de Economistas en su tradicional Barómetro Provincial. No obstante, pese a destacar la pujanza de la provincia y el buen comportamiento del turismo y las exportaciones, los economistas han vuelto a advertir sobre tres factores que amenazan con lastrar el crecimiento de Málaga si no se corrigen: los altísimos precios de la vivienda, la preocupante situación de sequía y la necesidad de infraestructuras de transporte que ayuden a "permeabilizar" y "homogeneizar" económicamente la provincia.

"A pesar las incertidumbres y el complejo escenario geopolítico, las empresas malagueñas y españolas muestran un elevado nivel de confianza en cuanto a su evolución. Se está aprendiendo a convivir con la inestabilidad. Seguimos en niveles muy sólidos", ha afirmado el decano del Colegio, Manuel Méndez, acompañado del vicedecano, Antonio Pedraza, y el director del servicio de estudios, Javier Font.

Los economistas malagueños afirman que, afortunadamente, el riesgo de que el convulso escenario internacional (guerra en Ucrania y en Gaza) o la dubitativa marcha económica de países como Alemania (un mercado emisor turístico clave para Málaga) no están afectando al empuje de la provincia. Y si bien es cierto que la ralentización de la economía local es palpable respecto a 2022 (que registró una tremenda subida del 7,7% del PIB por el efecto rebote del Covid) y 2023 (3%), el panorama sigue siendo muy alentador.

Sin embargo, el Colegio alerta de diversas circunstancias que pueden deteriorar esta situación y, además, se constituyen como cuestiones de gran alcance social. En primer lugar, la escalada de precios de la vivienda tanto en compra como alquiler, que impiden a los malagueños un acceso normalizado a un bien tan básico.

"No se vislumbra de momento una salida, ya que se trata de un problema de poca oferta y de enorme demanda, que hace que el precio suba. Málaga es un polo muy polo atractivo. Tenemos que actuar en el ámbito de la oferta facilitando la puesta en marcha de más viviendas en el mercado", ha apuntado Méndez.

Al respecto, los economistas consideran que uno de los grandes problemas es el prolongado número de años que pasa entre que un suelo pasa a estar disponible para construir y el momento en que las nuevas promociones de viviendas pasan a estar disponibles, algo que achacan a la excesiva burocracia de las administraciones. El Colegio también lamenta la falta de vivienda asequible y de VPO en el actual mercado inmobiliario para atener las necesidades de la clase media malagueña.

Antonio Pedraza, Manuel Méndez y Javier Font, en el Colegio de Economistas de Málaga. / L. O.

Los economistas también se han referido al tema de las infraestructuras, demandando actuaciones en materia de carreteras y de transporte ferroviario que faciliten las comunicaciones por toda la provincia. Para Méndez, es clave facilitar los desplazamientos por todo el área metropolitana de Málaga, algo que, a su juicio, también permitiría conseguir una "homogeneización económica", reduciendo las diferenciase los municipios del interior con respecto a la zona de la capital y de la Costa del Sol.

"Necesitamos más inversiones en materia de transporte que faciliten el movimiento de los trabajadores. La gente está buscando vivienda fuera de la capital buscando mejores precios. Rodos sabemos de la tensión de precios que hay en la capital, pero si hubiera infraestructuras de movilidad eficientes habría gente que optaría por vivir fuera y eso destensionaría los precios", han apuntado Pedraza y Font.

En este punto, el Colegio ha afirmado que la inversión en obra pública que registra la provincia de Málaga en el primer trimestre del año ha caído "de forma drástica", con un 75% de bajada respecto al año anterior, mientras que en el resto de España ha crecido. Estas cifras, advierten, penalizan el desarrollo de Málaga.

Vista aérea de la zona oeste de Málaga: Sacaba, playa de la Misericordia y terrenos de La Térmica. / Álex Zea

La sequía, un problema casi perenne

Los economistas también se han referido al tema de la sequía y han apelado a las administraciones que "no se duerman" y que prosigan con todas las actuaciones previstas a pesar de las lluvias caídas en primavera.

"No nos paremos. Debe haber desaladoras, como la que se va a poner en marcha en Estepona. Es un tema estructural, no coyuntural. Málaga, al igual que Almería, es una provincia de gran riesgo de desertificación, Realmente, la sequía en Málaga ya no deberías ser noticia, porque es algo que va por ciclos, y que nos afecta muchos años", añade Pedraza.