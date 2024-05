¿Cuáles son las sanciones y excepciones por copiar durante los exámenes de Selectividad?

Quedan poco más de dos semanas para que miles de estudiantes malagueños se presenten a la Selectividad 2024.

Unas pruebas que se celebrarán los días 4, 5 y 6 de junio de 2024. Siendo la convocatoria extraordinaria dos meses antes de lo habitual: en julio y durante los días 2, 3 y 4 de julio.

Y no todo es estudiar. La Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y la Admisión a la Universidad (PEvAU) también cuenta con normas que deben acatar los estudiantes. Como no usar móviles, tipex, relojes inteligentes y - obviamente- no copiar.

En caso de incumplirse ninguna de estas normas, la Universidad de Málaga establece una serie de sanciones.

Sanción por copiar

En el caso de que se detecte que un alumno copiando este "deberá abandonar inmediatamente el examen de la correspondiente materia en el momento en que se detecte el hecho, siendo identificado por la persona responsable de la sede, quien dará traslado de los mismos a la presidencia del tribunal".

El alumno o alumna no podrá presentarse a ningún otro examen de la misma convocatoria y los exámenes ya realizados serán calificados con cero puntos.

Por otro lado, también se considera que una persona está copiando si se detecta "tenencia de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad para el almacenamiento de voz y/o de datos o trasmisión de estos".

Tampoco se permite el uso de relojes, que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. Otra de las consecuencias es que la Universidad no devolverá "los precios y/o tasas de matrícula".

Excepciones

La UMA establece excepciones durante las pruebas si el alumno está copiando; y es respecto al uso de calculadoras.

En caso de sospecha esta no serán retiradas, sino que se hará una fotografía o se tomará nota del modelo de la calculadora en cuestión y se levantará acta que quedará firmada por las personas responsables de sede, el alumno/a propietario/a de la calculadora y un vocal vigilante del aula donde se ha producido la incidencia.

En caso de confirmarse que la calculadora no cumple las especificaciones permitidas, quedará anulado, exclusivamente, el examen que el alumno o alumna estuviese realizando, asignándose una calificación de cero en la materia de que se trate sin afectar al resto de

calificaciones.

Asimismo, se permitirá el uso de los dispositivos móviles necesarios por motivos médicos. En estos casos, el uso de estos dispositivos se realizará bajo estricta supervisión del tribunal y previa solicitud en tiempo y forma por parte del estudiante.