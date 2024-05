Sigue la inseguridad vial en Pinares de San Antón

Hay zonas de Málaga en las que continúa la terrible consigna de «al peatón, ni agua». Con nuestra condición de ciudad mediterránea, abierta al mar y a las influencias extranjeras, da la impresión de que también hemos recibido la perniciosa influencia ‘angelina’, la que ha convertido la ciudad californiana de Los Ángeles en un infierno para el peatón, en una de las urbes más esclavas del coche. Porque si la alegría va por barrios, en Málaga la movilidad también, por eso las calles peatonalizadas, salvo en el Centro, siguen siendo minoría.

A este respecto, hace tiempo que esta sección se hizo eco de una oportunidad perdida, de cómo la Gerencia de Urbanismo se enfrascó, metafóricamente, en la captura de ‘alúas’ en lugar de aprovechar una reciente reforma en Pinares de San Antón para, en un acto de justicia, ayudar al sufrido peatón a ganar más espacio y por ende, más seguridad vial. Por el momento no cayó esa breva.

Otra vista del muro de Pinares de San Antón, a finales de marzo. / A.V.

El punto negro que con un poco de más interés nuestro Ayuntamiento podía haber revertido se encuentra en la avenida de San Antón, un poco antes de la calle Las Palmeras. Consiste en el muro de una vivienda que tanto se mete en la avenida, que hace imposible la acera, interrumpida por este obstáculo, con la particularidad de que se encuentra en plena curva.

Tan poco espacio deja, que hasta una señal de tráfico de prohibido parar y aparcar está casi ‘adherida’ al muro del recinto, pues no cuenta apenas con espacio. Tampoco le conviene parar mucho al peatón, que debe acelerar el paso en este tramo ‘a flor de piel’, no vaya a tener algún encontronazo sorpresa con un coche.

Es comprensible que cuando empezó a nacer esta urbanización, en los años 60 del siglo pasado, no existieran los mismos estándares de hoy, de ahí que todavía en nuestros días haya aceras a trancas y barrancas, como también pasa, por ejemplo, en una urbanización como El Atabal.

La acera no puede continuar en la avenida de San Antón y apenas cabe la señal de tráfico en este rincón de Pinares de San Antón.. / A.V.

Lo incomprensible es que Urbanismo no haya aprovechado las obras de esta vivienda de Pinares para exigir a la propiedad echar un poco atrás el dichoso muro. Y si lo hizo, el mandato quedó en agua de borrajas porque no es sólo que el muro no se haya movido un milímetro, es que también se aprovecharon las obras para reformarlo y ahora luce mucho más compacto, con la señal de tráfico en la misma posición ‘en precario’ e idéntica inseguridad vial.

Así que, hasta la fecha, ni retranqueo ni acera. El peatón deberá seguir jugándose el tipo, pasar deprisa y que sea lo que Dios disponga. En 2024, oiga.

