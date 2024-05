Urbanismo espera resolver licencias "en pocas semanas" con la colaboración público-privada a partir de 2025

La Gerencia de Urbanismo espera resolver licencias “en pocas semanas” con la colaboración público privada una vez entre en vigor la nueva Ordenanza Reguladora de la Tramitación de Licencias Urbanísticas, que abre la puerta a que entidades certificadoras y colegios profesionales participen en el proceso de validación de los expedientes.

Las entidades certificadoras son, según ha explicado la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, consultoras privadas a las que las promotoras podrán acudir para garantizar que la documentación urbanística está en regla y que, por tanto, no será necesario hacer subsanaciones que conlleven un retraso en la tramitación.

Un servicio privado que las promotoras podrán asumir pero que también ofrecerán, de forma gratuita, los colegios profesionales, que recibirán una subvención económica por parte del Ayuntamiento de Málaga para el desarrollo de estas funciones de comprobación y certificación.

En concreto, tanto los colegios como las empresas certificadoras podrán emitir tres tipos de certificado que acompañarán a la solicitud de licencia o bien a la presentación de una declaración responsable: un certificado de verificación documental, de cumplimiento urbanístico y de adecuación al título habilitante.

“Esto no significa que las entidades hagan el trabajo de los técnicos, que validarán ese trabajo y tendrán siempre la última palabra en caso de conflicto o controversia”, ha explicado Casero, que sostiene que es un método que ya se aplica en otras comunidades autónomas .”Consideramos que va a reducir considerablemente todo el trámite de una licencia. La realidad es que se pierde bastante tiempo en subsanar y hacer requerimientos”.

Casero ha aclarado que los promotores podrán seguir tramitando sus expedientes por la vía ordinaria de la Gerencia de Urbanismo aunque tendrán como opción voluntaria acudir a las entidades certificadoras y a los colegios profesionales.

Declaraciones responsables

Otro de las claves de la ordenanza es que se ampliarán los supuestos en los que los promotores podrán presentar declaraciones responsables y comunicaciones en lugar de solicitar licencias de obras.

En el caso de las comunicaciones, se incluye la renuncia a la licencia, las agregaciones de parcelas que estén sujetas a la ordenación vigente y que no estén en un entorno protegido, la paralización voluntaria de la licencia, el cambio de dirección facultativa y el inicio de obras con 10 días de antelación.

Y en cuanto a la declaraciones responsables, se incluyen las obras en edificaciones en suelo no urbanos, siempre edificaciones legales y que no alteren los parámetros de edificación y de altura, los cambios de uso totales o parciales que no estén en un entorno protegido o demoliciones totales y parciales que no estén en un entorno protegido.

La modificación de la ordenanza empieza ahora un proceso de información pública y audiencia con su publicación en el Portal de Participación Ciudadana. Según el calendario que maneja el consistorio, el objetivo es que la ordenanza entre en vigor entre enero y febrero del año que viene.