La tasa de paro joven sube en Málaga pese a la creación de empleo por el aumento de población activa

El mercado laboral de Málaga sigue creando empleo para los jóvenes pero la subida de población activa en este segmento de edad crece a mayor ritmo, provocando que la tasa de paro de este colectivo haya repuntado en el último año ya que aunque el número de ocupados crece, también lo hace el de personas que están en el desempleo. Así se desprende el último estudio publicado estos días por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre el mercado de trabajo de los menores de 30 años, que refleja que en 2023 la tasa promedio de paro se situó en su caso en el 27,1%, casi tres puntos por encima del registro del año anterior (24,4%), que marcó la mejor cifra que se recuerda en la provincia.

El informe ofrece el siguiente escenario: la cifra de ocupados menores de 30 años en Málaga creció un 5,7% (5.400 jóvenes más trabajando) y alcanzó los 99.80 de media, según los promedios anuales de la Encuesta de Población Activa (EPA). Sin embargo, el número de activos en esta franja de edad creció todavía más (12.000 personas, un 9,6%) para situar el total de jóvenes en disposición de trabajar en 137.000. Y no todos de esos nuevos activos encontraron acomodo en el mercado laboral, como demuestra el hecho de que el paro también subió: en concreto, en 6.600 personas (un 21%), lo que situó el total de desempleados en 37.200.

La actual tasa de paro joven en Málaga es, en todo caso, la más baja de Andalucía, empatada con la de Granada, y muy lejos del porcentaje cercano al 40% que presentan Cádiz y Huelva. La media andaluza fue del 30,7% en 2023.

Cabe recordar que las dificultades de acceso de los jóvenes al empleo han sido una lacra constante del mercado de trabajo andaluz y malagueño. Por citar el e ejemplo de la provincia de Málaga, en el año 2019 (prepandemia) se rozaba el 30% y durante lo peor del Covid se llegaron a cotas de casi el 40%. Por no recordar que en los años más duros de la gran crisis económica, allá por 2012 y 2013, se superaron máximos del 50%.

Mejora en la estabilidad

Uno de los aspectos más llamativos en relación a años anteriores fue también, sin duda, el cambio de paradigma que se ha registrado en las modalidades de contratación. Antes de la reforma laboral, sólo un 6% o 7% de los contratos que se firmaban cada año a los jóvenes malagueños. En 2022, con el nuevo marco ya aprobado, ese porcentaje ya aumentó hasta el 40%, y en este pasado ejercicio de 2023 la cota ha llegado al 46% .

Repasando las cifras de contratos a menores de 30 años, se comprueba que la firma de contratos indefinidos prácticamente se ha multiplicado por seis respecto a antes de la reforma (en 2023 se firmaron casi 97.000) mientras que la de contratos temporales baja un 51% (se suscribieron el año pasado unos 112.000).

Muchos puestos de trabajo que antes de la reforma se cubrían con altas temporales ahora incorporan a un trabajador fijo. Eso sí, en este categoría entran también contratos fijos pero a tiempo parcial y fijos-discontinuos.

FP dual y mejores salarios

La secretaria de Empleo y Formación de CCOO de Málaga, María José Prados, afirma que son todavía muchos los retos a resolver, pese a la mejora en la estabilidad de las contrataciones. En primer lugar, para resolver esa tasa de paro que sigue en niveles bastante elevados.

«El empleo joven es el único que no ha recuperado sus cifras en relación a 2007, cuando todas las demás franjas de edad sí lo han hecho. Sigue existiendo además un problema muy importante de jóvenes que salen de la formación reglada básica y no continúan estudiando, por lo que no está preparados para una profesión. Es fundamental la recuperación de la formación para el empleo. Hay jóvenes con poca formación académica y que no tienen otra perspectiva», comenta Prados, que pone como ejemplo la labor realizada en su momento por las escuelas-taller.

La portavoz de CCOO afirma también que la FP Dual tiene que especializarse por comarcas. Servicios, hostelería, logística y, sobre todo, tecnología son, a su juicio, cuatro de las áreas donde debe ponerse el foco de atención.

Distribución municipal de la representación joven en el paro registrado. / L.O.

Al margen del desempleo, otro problema de muchos jóvenes estriba en los bajos sueldos que perciben, con los que no pueden aspirar a comprar una vivienda, independizarse de sus padres y encarar un proyecto de vida. Un reciente estudio de CCOO señalaba que el salario medio de los jóvenes malagueños en 2022 era sólo de 10.232 euros anuales, lo que supone un 56% del salario medio provincial. La parcialidad en el empleo, el hecho de muchos trabajen sólo algunos meses al año o el recurso a determinados contratos de formación y la aparición de categorías profesionales ‘junior’ explican en parte este desfase.

«Tenemos que ofrecer trabajo de calidad a los jóvenes que les permita desarrollar su vida personal. Si la oferta laboral es precaria, van a necesitar siempre ayudas para arrancar con una vida autonóma», señala Prados.

La secretaria de Empleo y Formación de UGT Málaga, Luisa Domínguez, muestra su preocupación por el hecho de que la tasa de paro entre los jóvenes de la provincia sigue siendo más alta que en España (donde se mueve en torno al 21%) y que en Europa (por debajo del 15%). A su juicio, el mercado sigue sin ofrecer respuesta a las expectativas de los jóvenes debido a la precariedad de muchos empleos y a los bajos salarios.

«El empleo estacional que tiene Málaga como provincia turística por excelencia afecta a todas las edades, pero sobre todo a este colectivo», señala.

Domínguez recuerda además que el Pacto por el Impulso Social y Económico de Andalucía firmado hace un año por la Junta incluía la puesta en marcha de un Plan Urgente de Empleo Juvenil, algo que todavía no ha ocurrido.

Camareros, lo más contratado

El informe de Argos detalla que en 2023 las ocupaciones de camarero; dependiente en tiendas y almacenes; peón agrícola; monitores de actividades recreativas y de entretenimiento; personal de limpieza; peón de industria manufacturera; ayudante de cocina; profesionales de apoyo de actividades culturales y artísticas; administrativos; y peón del transporte de mercancías y descargadores conformaron el grupo de diez profesiones más contratadas, concentrando entre ellas la mitad de todos los contratos que los jóvenes firmaron en la provincia el pasado año (en concreto, casi 104.000, el 50%).

