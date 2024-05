Ni teléfonos de mesa ni paragüeros

En cualquier casa de un malagueño de la clase media no faltaban algunos elementos que ya han desaparecido para siempre. Yo, curiosamente, quizá contra corriente, aún conservo tres de esos elementos en un tiempo imprescindibles, como útiles de uso, trabajo y convivencia, aunque más bien están en mi casa más como adornos que para su uso.

Un elemento que no faltaba en ningún hogar, porque formaba parte del ajuar tradicional, era el teléfono de mesa o pared y su adlátere, la Guía Telefónica que cada año la Compañía Telefónica (hoy Movistar) repartía al tiempo que retiraba la del año anterior.

En mi domicilio, compartido con mi mujer de toda la vida (66 años de matrimonio) está todavía el teléfono de mesa con los números del 1, 2, 3… hasta el 0 y unas cuantas teclas con signos que nunca me entretuve en descifrar, salvo la almohadilla, porque una voz extraña o metálica me indica «pulse almohadilla» para no sé qué consulta y, al final, aunque la pulse, acaba cortándose la comunicación. La última guía que se editó corresponde al año 2012. La conservo como una joya del pasado.

Las denominadas páginas blancas, solamente referidas a Málaga y Melilla, eran (y son) 610, a las que se suman otras 332 de las llamadas páginas amarillas con anuncios, planos de la capital, relación de calles y todos los nombres de los titulares de los teléfonos, incluidos los de los pueblos de la provincia.

Total, un tocho de mil páginas muy útiles, porque si uno necesitaba llamar a un conocido o desconocido lo localizaba en la guía, no solo el número de abonado sino el domicilio. Y si uno no tenía a mano la guía, marcaba el 003 y de la central telefónica salía una voz femenina que en pocos segundos informaba del número del abonado. ¡Y gratuitamente!

Antigua guía telefónica. / L.O.

La Guía permitía al abonado llamar a cualquier parte del mundo, porque en las páginas del valioso mamotreto figuraban los indicativos de todos los países del mundo. Marcando el prefijo 227, por ejemplo, me ponía en contacto con Níger, por citar un país.

Pero todo eso se superó… para peor, porque la privacidad prohíbe la difusión de los números de los abonados… y los teléfonos de pared o mesa ya no se llevan.

Ahora todo está en los móviles, un almacén de datos tan detallado que uno corre el riesgo de ser víctima de una estafa, porque pese a la supuesta privacidad a mí me llaman para ofrecerme el cambio de compañía suministradora de electricidad sin que yo le haya dado mi número a esa compañía ni ninguna otra y además te llaman a la hora del almuerzo o a las 10 de noche.

Yo, que soy antiguo, quizá sea uno de pocos habitantes del mundo mundial que no tenga móvil.

Tuve uno cuando empezaron hace una pila de años y cuando se le acabó la pila y ya no cargaba más, lo jubilé. Andará por algún lugar de la casa en espera de ser depositarlo en uno de los muchos contenedores que ocupan espacios públicos de las calles de la ciudad.

Los teléfonos móviles son los que mandan en el mundo; hasta los migrantes que llegan en cayucos y pateras portan móviles y se ponen en contacto con sus amigos o familiares que arribaron antes a las costas españolas, preferentemente en las islas Canarias.

La Asociación de Prensa de Málaga, a la que pertenezco hace una pimporrá de tiempo (59 años), cada primero de año me envía (gracias, María José Cruzado) un ejemplar de la Agenda de Comunicación, donde están las direcciones y teléfonos de las entidades públicas y privadas de Málaga y provincia.

A los profesionales de la información se nos facilita, gracias a la citada agenda, todo lo que necesitamos para nuestro trabajo, aunque ahora, como estoy jubilado, no tengo necesidad de recurrir a su uso, pero sé, por ejemplo, la composición de todos los ayuntamientos de la provincia y los jefes o encargados de facilitar información de la localidad. Cuando yo ejercía la profesión no disponíamos de un medio similar.

Paragüero junto a un revistero en una tienda de decoración en 2003. / L.O.

Ni paragüeros

Las viviendas de hoy cada día son más pequeñas; un piso de cien metros cuadrados, que era normal no hace demasiado tiempo, en Málaga hoy es un lujo. Los que se entrampan con hipotecas de treinta o cuarenta años se las ven y desean para poder desenvolverse en cuchitriles de cuarenta metros cuadrados.

Por ejemplo, ya no hay en la sala de estar la tradicional mesa camilla vestida con un tapete de mucho vuelo y en su interior el brasero con cisco para calentar la habitación.

Todavía en las casas de los pueblos se usan los braseros de leña o antracita… que ocasiona algún que otro incendio porque las brasas no se apagan del todo. Y porque los braseros eléctricos también tienen sitio en las viviendas modernas.

En las casas antiguas, cuando se guisaba en las cocinas económicas con carbón, en las porterías existían carboneras donde se almacenaba el carbón; eso rincones, con el tiempo, se convirtieron en trasteros.

Tampoco hay en las casas modernas percheros para colgar abrigos, chubasqueros y sombreros; en el caso de los sombreros porque el sombrero dejó de ser una prenda obligada en el aditamento masculino. Se impuso el «sinsombrerismo».

Y en mi casa está en un rincón, apolillándose, el paragüero con sus paraguas en espera de que llueva…

Como 2024 es bisiesto, quién sabe si veremos en los próximos una fotografía del embalse de la Viñuela, que si no a tope, a la mitad de su capacidad.

Antes, en las casas, no faltaban aspirinas, un frasco de sal de Frutas, esparadrapos, algodón y alcohol…,artículos sustituidos por los que se recomiendan en las televisiones con la advertencia: «Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico».

