Miguel Guerrero: «Como sociedad a nadie le gusta hablar de la muerte por suicidio»

Según afirma Miguel Guerrero, actualmente una persona en riesgo de suicidio no tiene garantizado los mismos recursos en todas las ciudades de España. Comenzando por la propia Málaga, donde existe una desigualdad a nivel provincial. “No es lo mismo Málaga capital que la zona de Antequera, que tiene una tasa que triplica la media nacional”, alerta el psicólogo, que insiste en la importancia de actuar teniendo en cuenta que la mortalidad por suicidio no se reparte de manera equitativa. “Si queremos realmente prevenir muertes en Málaga, habrá que actuar en aquellas zonas y núcleos rurales que tengan mayor tasa de suicidio, es donde tenemos que apretar más”, concluye.